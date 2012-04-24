别样越南风情 Vietnam
2010年5月14日，越南河内，女学生行走在树叶落地的道路上。越南首都河内风光绮丽，富有亚热带城市的特色，具有众多名胜古迹。由于树木终年常青、鲜花四季盛开、市区内外湖泊星罗棋布，河内又有“百花春城”的美称。 REUTERS/Kham
2011年12月1日，河内美丽夜色。 REUTERS/Kham
10月31日，海军仪仗队成员在主席官府参加欢迎哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫(Nursultan Nazarbayev)的仪式。 REUTERS/Kham
10月27日，中央妇产医院的新生儿。 REUTERS/Kham
3月27日，人们坐在Halais湖边聆听鸟鸣。 REUTERS/Kham
10月27日，人们行驶在街道上。 REUTERS/Kham
1月12日，国家会议中心，一名警察站在共产主义者标志的装饰旁执勤。越南共产党第十一次代表大会当日在此召开。 REUTERS/Kham
12月27日，一个木匠站在屋内等待火车驶过。Kham Thien火车轨道有一段距离在居民区内，极易造成伤亡事故。 REUTERS/Kham
12月19日，一名工人在“二次埋葬”仪式中挖掘Van Dien墓地中的坟墓。人们会在死者亡故三年后，从墓地里挖出尸骨并清理，然后在一个新的地点重新埋葬，据说这能给死者的家庭带来好运。 REUTERS/Kham
2012年2月13日，一名女子在美容院内做黄金面膜。 REUTERS/Kham
2010年12月16日，一名男子推着一个音乐器具行走在街道上。 REUTERS/Kham
12月8日，球迷们在街道上挥舞旗帜，庆祝越南队在东南亚足球锦标赛预选赛上打败新加坡队。 REUTERS/Kham
10月27日，搬运工们在工作结束时休息。 REUTERS/Damir Sagolj
10月25日，一位72岁老翁在龙边桥上锻炼。 REUTERS/Damir Sagolj
8月2日，Dong Da湖上漂浮着垃圾。 REUTERS/Kham
4月7日，一名女士兵为东盟峰会的代表们指引方向。 REUTERS/Damir Sagolj
2009年9月21日，暴风雨来临前，乌云笼罩城市上空。 REUTERS/Kham
2009年5月7日，一名大学生在实验室内使用显微镜。 REUTERS/Kham
2007年8月30日，舞蹈学校学生们在芭蕾课上跳舞。 REUTERS/Kham
2011年5月23日，西北部沙巴镇，一个男孩驱赶水牛行走。沙巴位于越南北部山区，坐落于山顶上，海拔达1,600米，有很多高山人居住，以浓郁的少数民族风情和秀丽的梯田著称，是个非常受欢迎的旅游地。 REUTERS/Carlos Barria
一名农夫背草去喂养水牛。 REUTERS/Carlos Barria
一名农民站在稻田旁。 REUTERS/Carlos Barria
5月24日，一名Hmong族妇女背着孩子行走在河岸边。 REUTERS/Carlos Barria
5月25日，沙巴镇，一位80岁的Hmong族老人坐在屋内。 REUTERS/Carlos Barria
2011年5月26日，奠边府市景观。奠边府处于越南北部，是一个盆地平原，以1954年的奠边府战役闻名。 REUTERS/Kham
2007年8月25日，河内附近小村Mai Linh，一名农民在日河上乘着竹筏搬运蔬菜。 REUTERS/Kham
2010年10月24日，河内南部有一个与世隔绝的、一百年前由法国天主教徒建立的小村Van Mon，里面生活着600多名麻风病人及康复者，一位患有麻风病的88岁老人坐在床上。作为一种瘟疫，麻风病仍侵袭着一部分越南人的生命，特别是社会最贫穷的阶层，染病率则更高。 REUTERS/Damir Sagolj
2011年12月16日，河内附近小村Duong Noi，一群狗被关在笼子里等着被屠宰作为食物。 REUTERS/Kham
2011年2月17日，河内东北部下龙湾，一艘载有27人的游船“Truong Hai 06”沉没，造成12人死亡，发动机舱的一个漏洞是导致沉船事故的原因。下龙湾是越南最著名的旅游景区之一，每年吸引超过500万游客前往，不少游客选择可提供食宿的木制游船参观并在下龙湾过夜。 REUTERS/Stringer