别样越南风情 Vietnam

2010年10月24日，河内南部有一个与世隔绝的、一百年前由法国天主教徒建立的小村Van Mon，里面生活着600多名麻风病人及康复者，一位患有麻风病的88岁老人坐在床上。作为一种瘟疫，麻风病仍侵袭着一部分越南人的生命，特别是社会最贫穷的阶层，染病率则更高。 REUTERS/Damir Sagolj