别样越南风情 Vietnam

12月19日，一名工人在“二次埋葬”仪式中挖掘Van Dien墓地中的坟墓。人们会在死者亡故三年后，从墓地里挖出尸骨并清理，然后在一个新的地点重新埋葬，据说这能给死者的家庭带来好运。 REUTERS/Kham