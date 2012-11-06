韩国高考复读生 South Korea Students

今年的韩国高考定在11月8日，根据政府数据，今年的考生人数大约有14万，其中有21%的考生是往届高中毕业生。在首尔某些地区，中产阶级父母对子女的要求更为严格，这种毕业生占考生总数的逾50%。 REUTERS/Kim Homore