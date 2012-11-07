韩国高考复读生 South Korea Students

韩国一年一度的高考充满了压力，导致很多学生陷入绝望，有的甚至选择结束自己的生命。根据韩国统计局的数据，年龄在15-19岁之间的自杀者，有超过50%的人是因“学习成绩和高考”而自杀。 REUTERS/Kim Hong-Ji