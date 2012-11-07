韩国高考复读生 South Korea Students
位于韩国首尔市郊光州的学校Deung Yong Moon是一所高考复读生学习的私立寄宿学校，其中80%的学生为男生。(摄于2012年10月30日) REUTERS/Kim Hong-Ji
男女生分别穿蓝色和红色的校服，接触不到电视、网络、手机或MP3等。 REUTERS/Kim Hong-Ji
学校早6点半响早铃，除集体锻炼、吃饭和片刻休息外，直到深夜，所有的时间都用来学习。 REUTERS/Kim Hong-Ji
尽管男女学生同在一个班级，但他们不可以同时去小卖部，吃午饭时也是分开排队，分桌吃饭。约会更是不被允许。 REUTERS/Kim Hong-Ji
为保证学生不浪费一分一秒，学校里设有80多个闭路电视摄像头。学校管理人员监控着学生的一举一动，防止学生们在学习期间打盹。 REUTERS/Kim Hong-Ji
“犯规”的学生将会得到一张“黄牌”，最严重的可能会被开除。(学生在午饭休息时间在操场散步。)REUTERS/Kim Hong-Ji
该校校长Han Sang-hee表示，校方和学生均认为，通过严格的纪律和军事化管理，学校将能够助他们挖掘出最佳能力。所以，学生们对此也能接受。 REUTERS/Kim Hong-Ji
今年的韩国高考定在11月8日，根据政府数据，今年的考生人数大约有14万，其中有21%的考生是往届高中毕业生。在首尔某些地区，中产阶级父母对子女的要求更为严格，这种毕业生占考生总数的逾50%。 REUTERS/Kim Homore
韩国一年一度的高考充满了压力，导致很多学生陷入绝望，有的甚至选择结束自己的生命。根据韩国统计局的数据，年龄在15-19岁之间的自杀者，有超过50%的人是因“学习成绩和高考”而自杀。 REUTERS/Kim Hong-Ji
一个高考复读生在做题。 REUTERS/Kim Hong-Ji
老师在办公室备课。REUTERS/Kim Hong-Ji
一名学生经过一个教室。 REUTERS/Kim Hong-Ji
学生休息期间使用公共电脑。REUTERS/Kim Hong-Ji
一名治疗师帮助学生放松。REUTERS/Kim Hong-Ji
男学生吃午饭。REUTERS/Kim Hong-Ji
一名学生淋浴。REUTERS/Kim Hong-Ji
两名学生洗澡时聊天。REUTERS/Kim Hong-Ji
一名学生在浴室寻找自己的物品篮。 REUTERS/Kim Hong-Ji
一名学生边锻炼身体边看书。 REUTERS/Kim Hong-Ji