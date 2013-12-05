路透年度图片(太空类) Space of 2013
1月21日，国际空间站的联合节点，加拿大宇航员Chris Hadfield看着水球在他和相机之间游走。REUTERS/NASA
2月4日，美国宇航局发布的美丽的宇宙云以及在星际风的影响下交织在一起的猎户座LL星和猎户座星云的图像。REUTERS/NASA, ESA and the Hubble Heritage Team
2月15日，一颗陨石穿过西伯利亚城市Kamensk-Uralsky的上空。REUTERS/Amateur video via Reuters TV
2月26日，加拿大宇航员Chris Hadfield从国际空间站上拍摄到的俄罗斯西伯利亚贝加尔湖的图像。REUTERS/Chris Hadfield
2月27日，出自于一名艺术家之手的显示被流动物质包围的超大质量的黑洞，尘埃和气体受到强大的引力的吸引而进入黑洞形成这样一个星盘。REUTERS/NASA/JPL-Caltech
3月18日，NASA发布的麒麟座v838恒星的绘制图。2002年1月6日有一颗在麒麟座内先前不知名的恒星被发现光度增加，之后依规定命名为麒麟座V838，代表它是麒麟座内的第838颗变星。REUTERS/NASA, ESA
4月29日，利用赫雪尔太空望远镜和NASA的斯皮策太空望远镜观察到的大麦哲伦星云星系。REUTERS/ESA/NASA/JPL-Caltech/STScI
5月5日，NASA公布了一张由国际空间站“远征35”机组成员之一拍摄的地球日出照片。该照片拍摄于当地时间5月5日的凌晨4点到5点间，其时国际空间站位于复活节岛以东几百里的上空，照片上太阳从南太平洋缓缓升起，光芒绚丽夺目。
5月17日，NASA宇航员Karen Nyberg在拜科努尔航天发射场的训练中检查设备。REUTERS/Sergei Remezov
5月26日，在纽约自由女神像的上空出现的相交会的金星(下)、木星(左)和水星(上)。EUTERS/Gary Hershorn
5月30日，NASA的“火星好奇号”机器人在前往盖尔郧坑内的夏普山途中的自拍照。REUTERS/NASA
6月12日，从国际空间站一侧的圆顶处观察到地球的图像。左上角可以看到俄罗斯联盟号太空舱，右下角是一张太阳能板。REUTERS/NASA
7月4日，国际空间站在飞越巴西海岸地区上空时拍摄到在巴西和赤道附近的大西洋上空搅动着的暴风云。黎明前昏暗的美国的东南部，上方还有爬上来的月亮。在REUTERS/NASA/Handout via Reuters
7月12日，NASA宇航员Karen Nyberg在国际空间站中演示如何在失重的条件下洗头发。REUTERS/NASA
8月7日，美国空军的“宽带全球卫星通信”(WGS)卫星在卡纳维尔角空军航空站发射升空。REUTERS/Mike Brown
8月31日，美国航天局火星勘测轨道飞行器拍摄到这张火星“诺克提斯迷宫”地区的照片。该地区的神奇地貌是被峡谷、槽谷和深坑分割形成的。图中显示浅色含铁硫酸盐和粘土矿物暴露在沙丘区域附近，该区域十分接近火星赤道。REUTERSmore
9月6日，美国航天局“月球大气与尘埃环境探测器(LADEE)”从美国东海岸外的瓦勒普斯岛美国航天局基地,搭乘私企轨道科学公司的“弥诺陶洛斯V”火箭升空。REUTER/Chris Perry/NASA
9月26日，哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场，俄罗斯“联盟号TMA-10M”宇宙飞船发射升空，这艘飞船搭载了两名俄罗斯宇航员和一名美国宇航员。REUTERS/Shamil Zhumatov
10月23日，纪录为z8_GND_5296的星系的绘制图。这是天文学家观察到至今最古老的星系，它形成于创世大爆炸7亿年之后，是已知的最古老最遥远的星系。z8_GND_5296距离地球约131亿光年，其产生恒星的速度是银河more
11月7日，在哈萨克斯坦的拜科努尔发射场，外表装饰有索契冬奥会图案的俄罗斯“联盟TMA-11M”载人飞船发射升空，向国际空间站输送来自俄罗斯、日本和美国的三名宇航员。REUTERS/Shamil Zhumatov
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