路透年度图片(太空类) Space of 2013

11月7日，在哈萨克斯坦的拜科努尔发射场，外表装饰有索契冬奥会图案的俄罗斯“联盟TMA-11M”载人飞船发射升空，向国际空间站输送来自俄罗斯、日本和美国的三名宇航员。REUTERS/Shamil Zhumatov

11月7日，在哈萨克斯坦的拜科努尔发射场，外表装饰有索契冬奥会图案的俄罗斯“联盟TMA-11M”载人飞船发射升空，向国际空间站输送来自俄罗斯、日本和美国的三名宇航员。REUTERS/Shamil Zhumatov

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