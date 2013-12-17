路透年度图片(太空类) Space of 2013
2013年1月21日，国际空间站的联合节点，加拿大宇航员克里斯•哈德菲尔德(Chris Hadfield)在镜头前观察悬浮状的水泡。REUTERS/NASA
2月4日，美国航空航天局(NASA)发布的宇宙云和星风衬托出与猎户座星云相互作用的猎户座LL型变星，它们漂浮在猎户做的恒星托儿所内，仍然处于形成过程中，比太阳产生更高能量的星风。 REUTERS/NASA, ESA anmore
2月15日，俄罗斯乌拉尔联邦管区车里雅宾斯克市，一颗陨石进入大气层时直径约15米，质量约7千公吨，在天空中留下大约10公里长的轨迹。陨石的主要的碎片击中切巴尔库尔湖，造成1,491人受伤，大多数受伤原因是碎玻璃和建筑震动more
2月26日，加拿大宇航员克里斯•哈德菲尔德(Chris Hadfield)从国际空间站上拍摄的俄罗斯西伯利亚地区的贝加尔湖。REUTERS/Chris Hadfield
2月27日，被流动物质包围的超大质量黑洞绘制图。根据美国“核星”太空望远镜及欧航局XXM牛顿望远镜的观测数据，科学家首次准确测量出一个大质量黑洞的旋转速度，这有助于了解有关超大质量黑洞成长和进化的谜团。REUTERS/Nmore
3月18日，美国航空航天局(NASA)发布的麒麟座v838变星绘制图，一场前所未有的爆发事件导致了该天体周围出现“回光”现象，虽然科学家提出诸多理论用于解释麒麟座V838变星的爆发之谜，但目前仍然不清楚是何原因导致其产生more
4月29日，由欧洲航天局的赫歇尔空间天文台和斯皮策太空望远镜联合提供的大麦哲伦星云星系影像。大麦哲伦星云是银河系卫矮星系之一，看起来就像一朵燃烧的牡丹花，距地球约有163,000光年。REUTERS/ESA/NASA/Jmore
5月5日，NASA公布一张由国际空间站“远征35”机组成员之一拍摄的地球日出照片，拍摄于当地时间5月5日的凌晨4点到5点间，其时国际空间站位于复活节岛以东几百里的上空，照片上太阳从南太平洋缓缓升起，光芒绚丽夺目。 REUmore
5月17日，哈萨克斯坦境内的拜科努尔发射场，NASA宇航员卡伦·尼伯格(Karen Nyberg)在训练中检查设备。REUTERS/Sergei Remezov
5月26日，在位于纽约的自由女神像上空，上演“三星聚会”奇观，分别为金星(下)、木星(左)和水星(上)。EUTERS/Gary Hershorn
5月30日，NASA的“火星好奇号”机器人在前往盖尔郧坑内的夏普山途中的自拍照。REUTERS/NASA
6月12日，从国际空间站一侧的圆顶处观察到地球的图像。 REUTERS/NASA
7月4日，国际空间站在飞越巴西海岸地区上空时，拍摄到在巴西和赤道附近的大西洋上空搅动着的暴风云。 REUTERS/NASA/Handout via Reuters
7月12日，NASA宇航员卡伦·尼伯格(Karen Nyberg)在国际空间站中演示如何在失重的条件下清洗头发。REUTERS/NASA
8月7日，美国空军的“宽带全球卫星通信”(WGS)卫星在卡纳维尔角空军航空站发射升空。 REUTERS/Mike Brown
8月31日，美国航空航天局火星勘测轨道飞行器拍摄火星“诺克提斯迷宫”地区照片。该地区的神奇地貌是被峡谷、槽谷和深坑分割形成的，图中显示浅色含铁硫酸盐和粘土矿物暴露在沙丘区域附近，该区域十分接近火星赤道。REUTERS/Nmore
9月6日，美国弗吉尼亚，NASA的米诺陶五号火箭发射升空，携带LADEE探测器踏上月球之旅。火箭发射升空时，一个远程相机拍摄到的图片显示，一只青蛙被火箭发射升空时产生的气流吹上了天。 REUTER/Chris Perrymore
9月26日，哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场，俄罗斯“联盟号TMA-10M”宇宙飞船发射升空，搭载俄罗斯宇航员Ryazanskiy和Oleg Kotov，以及美国宇航员Mike Hopkins进入国际空间站。 REUTERSmore
10月23日，文学家观察到至今最古老的星系——z8_GND_5296星系绘制图，它形成于创世大爆炸7亿年之后，是已知的最古老最遥远的星系。z8_GND_5296距离地球约131亿光年，其产生恒星的速度是银河系的150多倍more
11月7日，在哈萨克斯坦的拜科努尔发射场，外表装饰有索契冬奥会图案的俄罗斯“联盟TMA-11M”载人飞船发射升空，向国际空间站输送来自俄罗斯、日本和美国的三名宇航员。REUTERS/Shamil Zhumatov
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