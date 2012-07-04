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图片 | 2012年 7月 4日 星期三 14:45 BJT

西班牙夺冠归来 Spain's Euro 2012

2012年7月2日，西班牙马德里，西班牙国王胡安·卡洛斯三世(前排左二)在扎祖勒皇宫门迎接夺冠归来的西班牙队球员，并高度赞扬球队4年赢得3届世界大赛冠军。 REUTERS/Dominique Faget/Pool

2012年7月2日，西班牙马德里，西班牙国王胡安·卡洛斯三世(前排左二)在扎祖勒皇宫门迎接夺冠归来的西班牙队球员，并高度赞扬球队4年赢得3届世界大赛冠军。 REUTERS/Dominique Faget/Pool

2012年 7月 4日 星期三
2012年7月2日，西班牙马德里，西班牙国王胡安·卡洛斯三世(前排左二)在扎祖勒皇宫门迎接夺冠归来的西班牙队球员，并高度赞扬球队4年赢得3届世界大赛冠军。 REUTERS/Dominique Faget/Pool
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国王胡安·卡洛斯三世表示，全西班牙人民都享受这一时刻，感到自豪的不仅仅是赢得胜利，还因为西班牙队是一支非常令人生畏的球队。 REUTERS/Dominique Faget/Pool

国王胡安·卡洛斯三世表示，全西班牙人民都享受这一时刻，感到自豪的不仅仅是赢得胜利，还因为西班牙队是一支非常令人生畏的球队。 REUTERS/Dominique Faget/Pool

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国王胡安·卡洛斯三世表示，全西班牙人民都享受这一时刻，感到自豪的不仅仅是赢得胜利，还因为西班牙队是一支非常令人生畏的球队。 REUTERS/Dominique Faget/Pool
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西班牙国家队队长卡西利亚斯(Iker Casillas)(左)代表全队致辞，感谢皇室成员的接见。 REUTERS/Dominique Faget/Pool

西班牙国家队队长卡西利亚斯(Iker Casillas)(左)代表全队致辞，感谢皇室成员的接见。 REUTERS/Dominique Faget/Pool

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西班牙国家队队长卡西利亚斯(Iker Casillas)(左)代表全队致辞，感谢皇室成员的接见。 REUTERS/Dominique Faget/Pool
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国王胡安·卡洛斯、菲利普王子与西班牙队球员大合影。 REUTERS/Dominique Faget/Pool

国王胡安·卡洛斯、菲利普王子与西班牙队球员大合影。 REUTERS/Dominique Faget/Pool

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国王胡安·卡洛斯、菲利普王子与西班牙队球员大合影。 REUTERS/Dominique Faget/Pool
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随后，西班牙队成员登上敞篷大巴车，开始了马德里环城游行，近百万西班牙球迷走上街头大狂欢。 REUTERS/Javier Barbancho

随后，西班牙队成员登上敞篷大巴车，开始了马德里环城游行，近百万西班牙球迷走上街头大狂欢。 REUTERS/Javier Barbancho

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随后，西班牙队成员登上敞篷大巴车，开始了马德里环城游行，近百万西班牙球迷走上街头大狂欢。 REUTERS/Javier Barbancho
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西班牙国家队成员展示蝉联夺得的德劳内杯。 REUTERS/Andrea Comas

西班牙国家队成员展示蝉联夺得的德劳内杯。 REUTERS/Andrea Comas

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西班牙国家队成员展示蝉联夺得的德劳内杯。 REUTERS/Andrea Comas
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西班牙赢得本届欧洲杯冠军后，西班牙队23名球员一共总计在职业生涯中赢得过233座奖杯。 REUTERS/Andrea Comas

西班牙赢得本届欧洲杯冠军后，西班牙队23名球员一共总计在职业生涯中赢得过233座奖杯。 REUTERS/Andrea Comas

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西班牙赢得本届欧洲杯冠军后，西班牙队23名球员一共总计在职业生涯中赢得过233座奖杯。 REUTERS/Andrea Comas
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球员们坐在敞篷大巴车上与球迷狂欢。 REUTERS/Susana Vera

球员们坐在敞篷大巴车上与球迷狂欢。 REUTERS/Susana Vera

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球员们坐在敞篷大巴车上与球迷狂欢。 REUTERS/Susana Vera
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球迷们聚集在球员乘坐的敞篷大巴车附近。 REUTERS/Rocio Pelaez

球迷们聚集在球员乘坐的敞篷大巴车附近。 REUTERS/Rocio Pelaez

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球迷们聚集在球员乘坐的敞篷大巴车附近。 REUTERS/Rocio Pelaez
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一名球迷挥舞国旗，等待球员进行环城游行。 REUTERS/Javier Barbancho

一名球迷挥舞国旗，等待球员进行环城游行。 REUTERS/Javier Barbancho

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一名球迷挥舞国旗，等待球员进行环城游行。 REUTERS/Javier Barbancho
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狂欢庆祝现场。 REUTERS/Javier Barbancho

狂欢庆祝现场。 REUTERS/Javier Barbancho

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狂欢庆祝现场。 REUTERS/Javier Barbancho
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一名球迷挥舞旗帜。 REUTERS/Andrea Comas

一名球迷挥舞旗帜。 REUTERS/Andrea Comas

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一名球迷挥舞旗帜。 REUTERS/Andrea Comas
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球迷们喷洒水柱，等待球员进行环城游行。 REUTERS/Andrea Comas

球迷们喷洒水柱，等待球员进行环城游行。 REUTERS/Andrea Comas

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球迷们喷洒水柱，等待球员进行环城游行。 REUTERS/Andrea Comas
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西班牙队球员在五彩纸屑中欢庆。 REUTERS/Andrea Comas

西班牙队球员在五彩纸屑中欢庆。 REUTERS/Andrea Comas

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西班牙队球员在五彩纸屑中欢庆。 REUTERS/Andrea Comas
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球员们拥抱欢庆夺冠。 REUTERS/Andrea Comas

球员们拥抱欢庆夺冠。 REUTERS/Andrea Comas

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