西班牙夺冠归来 Spain's Euro 2012
2012年7月2日，西班牙马德里，西班牙国王胡安·卡洛斯三世(前排左二)在扎祖勒皇宫门迎接夺冠归来的西班牙队球员，并高度赞扬球队4年赢得3届世界大赛冠军。 REUTERS/Dominique Faget/Pool
国王胡安·卡洛斯三世表示，全西班牙人民都享受这一时刻，感到自豪的不仅仅是赢得胜利，还因为西班牙队是一支非常令人生畏的球队。 REUTERS/Dominique Faget/Pool
西班牙国家队队长卡西利亚斯(Iker Casillas)(左)代表全队致辞，感谢皇室成员的接见。 REUTERS/Dominique Faget/Pool
国王胡安·卡洛斯、菲利普王子与西班牙队球员大合影。 REUTERS/Dominique Faget/Pool
随后，西班牙队成员登上敞篷大巴车，开始了马德里环城游行，近百万西班牙球迷走上街头大狂欢。 REUTERS/Javier Barbancho
西班牙国家队成员展示蝉联夺得的德劳内杯。 REUTERS/Andrea Comas
西班牙赢得本届欧洲杯冠军后，西班牙队23名球员一共总计在职业生涯中赢得过233座奖杯。 REUTERS/Andrea Comas
球员们坐在敞篷大巴车上与球迷狂欢。 REUTERS/Susana Vera
球迷们聚集在球员乘坐的敞篷大巴车附近。 REUTERS/Rocio Pelaez
一名球迷挥舞国旗，等待球员进行环城游行。 REUTERS/Javier Barbancho
狂欢庆祝现场。 REUTERS/Javier Barbancho
一名球迷挥舞旗帜。 REUTERS/Andrea Comas
球迷们喷洒水柱，等待球员进行环城游行。 REUTERS/Andrea Comas
西班牙队球员在五彩纸屑中欢庆。 REUTERS/Andrea Comas
球员们拥抱欢庆夺冠。 REUTERS/Andrea Comas