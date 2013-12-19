路透年度图片(体育类) sport of 2013

5月18日，法国巴黎王子公园球场，大卫·贝克汉姆在第81分钟被换下后泪洒现场。当日，巴黎圣日耳曼队以3比1战胜布雷斯特，结束了2012-2013赛季法国足球甲级联赛最后一个主场的比赛，这场比赛也是刚刚宣布退役的·贝克汉姆more