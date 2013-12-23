路透年度图片(体育类) sport of 2013
2013年1月7日，美国迈阿密，阿拉巴马州赤色风暴啦啦队员庆祝胜利。REUTERS/Chris Keane
1月9日，2013达喀尔拉力赛在智利举行，南非车手呼啸而过。REUTERS/Jacky Naegelen
1月17日，在澳网公开赛上，小威在女单比赛中发球。 REUTERS/David Gray
2月19日，南非比勒陀利亚，因涉嫌枪杀名模女友遭起诉的南非残奥会冠军、“刀锋战士”奥斯卡·皮斯托瑞斯出席保释听证会。 REUTERS/Siphiwe Sibeko
3月2日，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克，当地居民举办一年一度的冬季火把节，手执火把的滑雪者从斜坡上滑下。REUTERS/Ilya Naymushin
3月3日，在新加坡汇丰高尔夫女子冠军赛上，一名记分员将头伸出积分榜上的窗口。 REUTERS/Edgar Su
3月16日，国际滑联世界花样滑冰锦标赛在伦敦举行，俄罗斯选手阿德利娜参加比赛。 REUTERS/Mark Blinch
3月25日，乌拉圭蒙得维的亚，来自乌拉圭、阿根廷和巴西等拉美国家的“牛仔”们欢聚在一起，上演精彩的“疯狂骑马”比赛，庆祝高乔人(gauchos)“复活节周”活动。 REUTERS/Andres Stapff
4月5日，一年一度的英国国家障碍赛马活动在利物浦举行，马匹在比赛中跌倒。REUTERS/Russell Cheyne
4月5日，女郎们盛装出席英国国家障碍赛马大会开幕日。 REUTERS/Nigel Roddis
4月20日，NBA季后赛第一场比赛中纽约尼克斯对阵波士顿凯尔特人，杂技演员在赛间表演。 REUTERS/Adam Hunger
4月20日，浙江省健身健美锦标赛在绍兴举行，一名选手展示肌肉。REUTERS/Carlos Barria
5月18日，法国巴黎王子公园球场，大卫·贝克汉姆在第81分钟被换下后泪洒现场。当日，巴黎圣日耳曼队以3比1战胜布雷斯特，结束了2012-2013赛季法国足球甲级联赛最后一个主场的比赛，这场比赛也是刚刚宣布退役的·贝克汉姆more
5月25日，美国波士顿，参加波士顿马拉松最后一公里活动的选手跑过终点。这场“补充赛事”是为了悼念4月份在波士顿马拉松赛终点线附近先后发生的两起爆炸案。 REUTERS/Dominick Reuter
7月7日，安迪·穆雷获得2013温网锦标赛男单冠军后亲吻奖杯。 REUTERS/Stefan Wermuth
7月11日，在西班牙潘普洛纳举行的圣佛明斗牛节上，一名斗牛士与公牛角力。 REUTERS/Susana Vera
8月14日，比利时布鲁塞尔，身高1米63的法国球员瓦尔比埃纳在对阵比利时的比赛上争球。 REUTERS/Yves Herman
9月7日，阿根廷布宜诺斯艾利斯，国际奥委会主席罗格宣布日本东京获得2020年夏季奥运会主办权。REUTERS/Marcos Brindicci
10月2日，在中国网球公开赛上，“西班牙小子”纳达尔击败德国选手科赫尔斯奇雷伯后在赛场上更换球衣，引发球迷尖叫。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
11月3日，英超联赛埃弗顿对阵热刺，埃弗顿门将霍华德用手遮挡阳光。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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