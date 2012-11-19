年度图片(体育类) Sports Of The Year 2012

10月28日，美国旧金山，一名球迷坐在灯柱上庆祝旧金山巨人队在美国职业棒球大联盟总决赛中击败底特律老虎队成功夺得本赛季MLB总冠军，这是该队继2010夺冠后在3年内所夺得的第二个总冠军，也是球队历史上第7个总冠军。 REmore