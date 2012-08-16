千奇百怪的宠物 Strange Pets

美国人阿什利塔·福曼(Ashrita Furman)牵着一只老虎从泰国虎庙出发，准备在40分钟内跳行5公里，以打破吉尼斯记录。所谓跳行是指用类似小孩跳绳的方式前行，但只需做出跳的动作，不必真的挥舞着绳子。(摄于2007年2月4日) REUTERS/Sukree Sukplang