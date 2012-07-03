性丑闻主角卡恩被踢出家门 Strauss-Kahn Separated From Wife

警方在对一个涉嫌卖淫的团伙进行调查，卡恩曾在巴黎和华盛顿参加过该团伙组织的性派对，警方希望确定他是否明知参加派对的女性是妓女。(2012年2月21日，法国里尔，记者们拍摄乘坐汽车抵达的卡恩。) REUTERS/Benoimore