性丑闻主角卡恩被踢出家门 Strauss-Kahn Separated From Wife
消息人士称，国际货币基金组织(IMF)前总裁卡恩(Dominique Strauss-Kahn)与妻子已分居。卡恩因涉嫌卷入法国一宗卖淫案正面临调查。(2011年8月23日，卡恩和妻子辛克雷在纽约。) REUTERS/Emore
消息人士称，卡恩与妻子辛克雷约一个月前分居，目前两人分住在巴黎不同住处。(2011年8月23日，美国纽约，卡恩与妻子辛克雷离开曼哈顿高级法院。) REUTERS/Lucas Jackson
卡恩的妻子辛克雷(Anne Sinclair)是富有的艺术世家继承人，曾是一名电视节目主持人，最近重新回归媒体，担任《哈芬顿邮报》法文版主编。(摄于2011年8月26日，美国纽约) REUTERS/Kena Betancmore
卡恩夫妇已结婚20年，之前卡恩在纽约被控性侵时，辛克雷坚定地站在卡恩身边。(2012年5月6日，法国萨塞勒，卡恩抵达投票站为法国总统大选投票。) REUTERS/Gonzalo Fuentes
卡恩的一位熟人告诉路透，卡恩过得很糟，很惨，多数时间自己呆在家里，妻子辛克雷出去干自己的新事业了。几乎所有人都躲着他。(2012年4月22日，法国萨塞勒，卡恩在投票站注视着候选人奥朗德的竞选海报。) REUTERS/Gomore
2012年2月21日，法国里尔，国际货币基金组织(IMF)前总裁卡恩因涉嫌参与一起卖淫集团案在警局接受询问。 REUTERS/Stringer
警方在对一个涉嫌卖淫的团伙进行调查，卡恩曾在巴黎和华盛顿参加过该团伙组织的性派对，警方希望确定他是否明知参加派对的女性是妓女。(2012年2月21日，法国里尔，记者们拍摄乘坐汽车抵达的卡恩。) REUTERS/Benoimore
现年62岁的卡恩多次卷入性丑闻。(摄于2011年8月23日，纽约) EUTERS/Eduardo Munoz
美国警方于2011年5月指控其在纽约一家饭店内性侵犯一名女服务员。(2011年12月19日，北京，卡恩在一个经济论坛上发表讲话。) REUTERS/Jason Lee
随后卡恩辞去国际货币基金组织总裁职务并接受调查。同年8月，纽约州最高法院宣布撤销性侵案全部刑事指控。(2011年4月16日，美国华盛顿，卡恩(左)出席IMF和世界银行春季会议的记者会。) REUTERS/Jonathanmore
法国女作家特里斯坦·巴农(右)指认卡恩于2003年试图强奸她，法国司法部门因证据不足没有受理这起诉讼。 REUTERS/Gonzalo Fuentes/Files
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