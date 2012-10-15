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冒险家从太空边缘跳伞成功 Supersonic Space Jump Breaks Records

2012年 10月 15日 星期一

2012年10月14日，美国新墨西哥州罗兹韦尔，奥地利冒险家菲利克斯·鲍姆加特纳(Felix Baumgartner)乘坐太空舱，由一巨大氦气球升至3.9万米太空边缘，而后纵身跳向地球，并成功着陆。 REUTERS/Red Bull Content Pool/Handout

2012年 10月 15日 星期一
2012年10月14日，美国新墨西哥州罗兹韦尔，奥地利冒险家菲利克斯·鲍姆加特纳(Felix Baumgartner)乘坐太空舱，由一巨大氦气球升至3.9万米太空边缘，而后纵身跳向地球，并成功着陆。 REUTERS/Red Bull Content Pool/Handout
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2012年 10月 15日 星期一

国际航空联合会(Federation Aeronautic International)认证官员阿特利(Brian Utley)在之后新闻发布会上发布的初步数据显示，鲍姆加特纳下降速度达到1,342.8公里每小时。 REUTERS/Joerg Mitter/Red Bull/Handout

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国际航空联合会(Federation Aeronautic International)认证官员阿特利(Brian Utley)在之后新闻发布会上发布的初步数据显示，鲍姆加特纳下降速度达到1,342.8公里每小时。 REUTERS/Joerg Mitter/Red Bull/Handout
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2012年 10月 15日 星期一

菲利克斯·鲍姆加特纳因此成为第一个超越音速(1,110公里每小时)的跳伞者，此外初步数据表明鲍姆加特纳突破了载人气球最高飞行、最高自由落体、无助力超音速飞行等多项世界纪录。REUTERS/Red Bull Content Pool/Handout

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菲利克斯·鲍姆加特纳因此成为第一个超越音速(1,110公里每小时)的跳伞者，此外初步数据表明鲍姆加特纳突破了载人气球最高飞行、最高自由落体、无助力超音速飞行等多项世界纪录。REUTERS/Red Bull Content Pool/Handout
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2012年 10月 15日 星期一

菲利克斯·鲍姆加特纳从太空舱中跳出。鲍姆加特纳曾以滑翔方式飞越英吉利海峡，还曾从马来西亚双子塔高空跳伞。 REUTERS/Jay Nemeth/Red Bull Stratos Content Pool/Handout

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菲利克斯·鲍姆加特纳从太空舱中跳出。鲍姆加特纳曾以滑翔方式飞越英吉利海峡，还曾从马来西亚双子塔高空跳伞。 REUTERS/Jay Nemeth/Red Bull Stratos Content Pool/Handout
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2012年 10月 15日 星期一

离开太空舱。REUTERS/Red Bull Stratos Content Pool/Handout

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离开太空舱。REUTERS/Red Bull Stratos Content Pool/Handout
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2012年 10月 15日 星期一

身穿特制宇航服的菲利克斯·鲍姆加特纳。 REUTERS/Jay Nemeth/Red Bull Stratos Content Pool/Handout

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身穿特制宇航服的菲利克斯·鲍姆加特纳。 REUTERS/Jay Nemeth/Red Bull Stratos Content Pool/Handout
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监测屏幕显示出菲利克斯·鲍姆加特纳跳伞的过程。 REUTERS/Joerg Mitter/Red Bull Stratos Content Pool/Handout

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监测屏幕显示出菲利克斯·鲍姆加特纳跳伞的过程。 REUTERS/Joerg Mitter/Red Bull Stratos Content Pool/Handout
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工作人员监测菲利克斯·鲍姆加特纳跳伞情况。 REUTERS/Joerg Mitter/Red Bull/Handout

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工作人员监测菲利克斯·鲍姆加特纳跳伞情况。 REUTERS/Joerg Mitter/Red Bull/Handout
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鲍姆加特纳在空中降落。 REUTERS/Balazs Gardi/Red Bull Content Pool/Handout

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鲍姆加特纳在空中降落。 REUTERS/Balazs Gardi/Red Bull Content Pool/Handout
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2012年 10月 15日 星期一

菲利克斯·鲍姆加特纳成功着陆。 REUTERS/Predrag Vuckovic/Red Bull/Handout

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菲利克斯·鲍姆加特纳成功着陆。 REUTERS/Predrag Vuckovic/Red Bull/Handout
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菲利克斯·鲍姆加特纳成功跳伞后庆祝。 REUTERS/Balazs Gardi/Red Bull Content Pool/Handout

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菲利克斯·鲍姆加特纳成功跳伞后庆祝。 REUTERS/Balazs Gardi/Red Bull Content Pool/Handout
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菲利克斯·鲍姆加特纳进入太空舱。REUTERS/Balaza Gardi/Red Bull/Handout

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菲利克斯·鲍姆加特纳进入太空舱。REUTERS/Balaza Gardi/Red Bull/Handout
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2012年 10月 15日 星期一

为跳伞做准备活动。 REUTERS/Joerg Mitter/Red Bull/Handout

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为跳伞做准备活动。 REUTERS/Joerg Mitter/Red Bull/Handout
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坐在太空舱内。 REUTERS/Joerg Mitter/Red Bull/Handout

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坐在太空舱内。 REUTERS/Joerg Mitter/Red Bull/Handout
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2012年 10月 15日 星期一

起重机搬运太空舱。 REUTERS/Balaza Gardi/Red Bull Content Pool/Handout

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起重机搬运太空舱。 REUTERS/Balaza Gardi/Red Bull Content Pool/Handout
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2012年 10月 15日 星期一

菲利克斯·鲍姆加特纳的亲朋好友观看其跳伞。有逾800万人在网上观看了鲍姆加特纳的冒险。REUTERS/Joerg Mitter/Red Bull/Handout

2012年 10月 15日 星期一
菲利克斯·鲍姆加特纳的亲朋好友观看其跳伞。有逾800万人在网上观看了鲍姆加特纳的冒险。REUTERS/Joerg Mitter/Red Bull/Handout
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