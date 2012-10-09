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超现实艺术 Surreal art

2012年 10月 9日 星期二

法国艺术家西奥·梅谢尔(Theo Mercier)的雕塑作品。(摄于2012年10月5日，法国里尔) REUTERS/Pascal Rossignol

2012年 10月 9日 星期二
法国艺术家西奥·梅谢尔(Theo Mercier)的雕塑作品。(摄于2012年10月5日，法国里尔) REUTERS/Pascal Rossignol
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法国艺术家西奥·梅谢尔(Theo Mercier)的雕塑作品。(摄于2012年10月5日，法国里尔) REUTERS/Pascal Rossignol

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法国艺术家西奥·梅谢尔(Theo Mercier)的雕塑作品。(摄于2012年10月5日，法国里尔) REUTERS/Pascal Rossignol
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2012年 10月 9日 星期二

比利时艺术家Pascal Bernier名为《颠倒》的作品。(摄于2012年9月26日，比利时布鲁塞尔) REUTERS/Yves Herman

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比利时艺术家Pascal Bernier名为《颠倒》的作品。(摄于2012年9月26日，比利时布鲁塞尔) REUTERS/Yves Herman
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澳大利亚艺术家Deborah Sengl的雕塑作品《美洲狮牙医》。(摄于2008年4月15日，德国柏林) REUTERS/Fabrizio Bensch

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澳大利亚艺术家Deborah Sengl的雕塑作品《美洲狮牙医》。(摄于2008年4月15日，德国柏林) REUTERS/Fabrizio Bensch
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2012年 10月 9日 星期二

艺术家Robert Therrien的雕塑作品。Therrien通常通过放大尺寸将日常物品转化为特别雕塑，展示了一个童话和童年游戏的世界，引发观众与作品和环境之间的互动。(摄于2012年4月23日，贝尔法斯特) REUTERS/Cathal McNaughton

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艺术家Robert Therrien的雕塑作品。Therrien通常通过放大尺寸将日常物品转化为特别雕塑，展示了一个童话和童年游戏的世界，引发观众与作品和环境之间的互动。(摄于2012年4月23日，贝尔法斯特) REUTERS/Cathal McNaughton
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美国艺术家杰夫·昆斯(Jeff Koons)1988年的作品《澡盆里的女人》，其灵感来自祖父的烟灰缸。(摄于2012年5月11日，瑞士巴塞尔附近小镇Riehen) REUTERS/Arnd Wiegmann

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美国艺术家杰夫·昆斯(Jeff Koons)1988年的作品《澡盆里的女人》，其灵感来自祖父的烟灰缸。(摄于2012年5月11日，瑞士巴塞尔附近小镇Riehen) REUTERS/Arnd Wiegmann
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艺术家乔纳斯·博杰尔(Jonas Burgert)的作品“Poison Against Time”。(摄于2012年5月23日，德国柏林) REUTERS/Thomas Peter

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艺术家乔纳斯·博杰尔(Jonas Burgert)的作品“Poison Against Time”。(摄于2012年5月23日，德国柏林) REUTERS/Thomas Peter
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2012年 10月 9日 星期二

一座高12米的女性头像雕塑“Awilda”矗立在巴西里约热内卢的瓜纳巴拉湾。(摄于2012年9月3日) REUTERS/Pilar Olivares

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一座高12米的女性头像雕塑“Awilda”矗立在巴西里约热内卢的瓜纳巴拉湾。(摄于2012年9月3日) REUTERS/Pilar Olivares
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一名保安与艺术家让·穆克(Ron Mueck)的头部雕塑作品合影。(摄于2006年7月31日，英国爱丁堡) REUTERS/David Moir

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一名保安与艺术家让·穆克(Ron Mueck)的头部雕塑作品合影。(摄于2006年7月31日，英国爱丁堡) REUTERS/David Moir
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比利时艺术家Pascal Bernier的作品《健身成瘾》(Fitness Addiction)。(摄于2012年9月26日，比利时布鲁塞尔) REUTERS/Yves Herman

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比利时艺术家Pascal Bernier的作品《健身成瘾》(Fitness Addiction)。(摄于2012年9月26日，比利时布鲁塞尔) REUTERS/Yves Herman
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英国艺术家Banksy名为《头等大罪》(Cardinal Sin)的雕塑作品，为一个带有马赛克的牧师头像，其意在抨击天主教会的性虐待丑闻。(摄于2011年12月16日，英国利物浦) REUTERS/Phil Noble

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英国艺术家Banksy名为《头等大罪》(Cardinal Sin)的雕塑作品，为一个带有马赛克的牧师头像，其意在抨击天主教会的性虐待丑闻。(摄于2011年12月16日，英国利物浦) REUTERS/Phil Noble
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澳大利亚悉尼的塔马拉马海滩展出的雕塑作品“大煎蛋”。(摄于2005年11月2日) REUTERS/Will Burgess

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澳大利亚悉尼的塔马拉马海滩展出的雕塑作品“大煎蛋”。(摄于2005年11月2日) REUTERS/Will Burgess
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澳大利亚艺术家帕特里夏·皮奇尼尼(Patricia Piccinini)的真人大小作品《拥抱》(The Embrace)。(摄于2007年6月12日，瑞士巴塞尔) REUTERS/Siggi Bucher

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澳大利亚艺术家帕特里夏·皮奇尼尼(Patricia Piccinini)的真人大小作品《拥抱》(The Embrace)。(摄于2007年6月12日，瑞士巴塞尔) REUTERS/Siggi Bucher
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艺术家大卫·施里格利(David Shrigley)的杰克罗素梗标本作品。(摄于2012年1月31日，英国伦敦) REUTERS/Olivia Harris

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艺术家大卫·施里格利(David Shrigley)的杰克罗素梗标本作品。(摄于2012年1月31日，英国伦敦) REUTERS/Olivia Harris
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一名游客观看第53届威尼斯国际双年展上的艺术装置。(摄于2009年6月3日，意大利威尼斯) REUTERS/Tony Gentile

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一名游客观看第53届威尼斯国际双年展上的艺术装置。(摄于2009年6月3日，意大利威尼斯) REUTERS/Tony Gentile
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艺术家埃文·潘尼(Evan Penny)的雕塑作品。(摄于2010年8月4日，澳大利亚墨尔本) REUTERS/Mick Tsikas

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艺术家埃文·潘尼(Evan Penny)的雕塑作品。(摄于2010年8月4日，澳大利亚墨尔本) REUTERS/Mick Tsikas
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台湾艺术家黄瑞芳将上吊造型的雕塑作品《自杀的企鹅》悬挂于千禧桥端，旨在引起人们对全球变暖的重视。(摄于2010年2月13日，英国伦敦) REUTERS/Luke MacGregor

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台湾艺术家黄瑞芳将上吊造型的雕塑作品《自杀的企鹅》悬挂于千禧桥端，旨在引起人们对全球变暖的重视。(摄于2010年2月13日，英国伦敦) REUTERS/Luke MacGregor
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粉红自行车竖立在水面上，以迎接环意自行车赛的到来。(摄于2010年5月4日，荷兰乌特勒支) REUTERS/Michael Kooren

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粉红自行车竖立在水面上，以迎接环意自行车赛的到来。(摄于2010年5月4日，荷兰乌特勒支) REUTERS/Michael Kooren
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古巴博物馆外立面上的人面蟑螂雕塑。(摄于2009年3月27日，古巴哈瓦那) REUTERS/Claudia Daut

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古巴博物馆外立面上的人面蟑螂雕塑。(摄于2009年3月27日，古巴哈瓦那) REUTERS/Claudia Daut
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加拿大艺术家埃文·潘尼(Evan Penny)的3D作品。(摄于2007年12月7日，美国迈阿密海滩会展中心) REUTERS/Hans Deryk

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加拿大艺术家埃文·潘尼(Evan Penny)的3D作品。(摄于2007年12月7日，美国迈阿密海滩会展中心) REUTERS/Hans Deryk
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一名游客参观艺术家牟柏岩的雕塑作品《裸体二号》。(摄于2009年5月13日，香港) REUTERS/Bobby Yip

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一名游客参观艺术家牟柏岩的雕塑作品《裸体二号》。(摄于2009年5月13日，香港) REUTERS/Bobby Yip
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韩裔艺术家金米鲁(Miru Kim)裸体和猪一起生活在一个小玻璃房里，这是她最新的艺术作品，名叫“我爱猪，猪也爱我”。(摄于2011年12月1日，美国迈阿密) REUTERS/Hans Deryk

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韩裔艺术家金米鲁(Miru Kim)裸体和猪一起生活在一个小玻璃房里，这是她最新的艺术作品，名叫“我爱猪，猪也爱我”。(摄于2011年12月1日，美国迈阿密) REUTERS/Hans Deryk
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学生游客在艺术家西蒙·伯尔奇(Simon Birch)的艺术装置内留影。(摄于2010年5月3日，香港) REUTERS/Bobby Yip

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学生游客在艺术家西蒙·伯尔奇(Simon Birch)的艺术装置内留影。(摄于2010年5月3日，香港) REUTERS/Bobby Yip
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2012年 10月 9日 星期二

一名游客观看艺术家安东尼·葛姆雷(Antony Gormley)的大型雕塑装置。(摄于2009年10月7日，上海) REUTERS/Claro Cortes IV

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一名游客观看艺术家安东尼·葛姆雷(Antony Gormley)的大型雕塑装置。(摄于2009年10月7日，上海) REUTERS/Claro Cortes IV
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2012年 10月 9日 星期二

一群女学生观看艺术家让·穆克(Ron Mueck)名为《野性男人》(Wild man)的雕塑作品。(摄于2010年2月10日，澳大利亚墨尔本) REUTERS/Mick Tsikas

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一群女学生观看艺术家让·穆克(Ron Mueck)名为《野性男人》(Wild man)的雕塑作品。(摄于2010年2月10日，澳大利亚墨尔本) REUTERS/Mick Tsikas
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