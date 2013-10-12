印度“代孕工厂” Surrogate factory in India
印度法律委员会的一份报告称，由于印度教对代孕观念的接纳，印度已成为目前世界的代孕中心。随着国外代孕需求的不断增加，印度已将“代孕旅游”发展成为一个有着十亿美元的代孕产业。图为在印度西部城市艾哈迈达巴德，阿南德镇，Akanmore
印度代孕产业的火爆始于2006年，美国脱口秀“女王”奥普拉·温弗莉在一期节目中采访了新泽西州的一对夫妇，他们通过印度代孕妈妈成功孕育了儿子，且费用很低廉。奥普拉的节目无疑为印度代孕产业做了一次免费广告。图为Akankshmore
在西方，代孕受到法律的严格限制，且经济成本高昂，风险高，但是在印度，独特的法律规范、配套的服务使代孕在印度形成了产业规模，印度被称为“代孕工厂”。图为几位代孕妈妈正在代孕临时之家中休息。（摄于8月24日）REUTERS/more
根据印度医学会发布的指导方针，双方要签署一份协议，协议规定由委托一方支付医护费用，而代孕一方将放弃与孩子的任何关系和权利。在受精卵就是由准父母提供、代孕者只提供子宫的情况下，孩子的出生证上只出现准父母的名字；如果卵子是由more
在印度，代孕行业是一项蓬勃发展的产业—-约1000家诊所向国外的那些借医疗旅游来印度代孕的需求者提供代孕服务。通过印度本土人代孕，富裕的外国夫妻可以利用他们自己的精子和卵子量身打造他们的孩子。图为在代孕临时之家，第二次做more
去年有两千名代孕婴儿在印度诞生，英国成为代孕服务的主要客源地--大约二分之一的需求来自英国。去年英国本土只有一百名合法的代孕出生婴儿被登记，前往印度购买代孕服务的规模之大从中可见一斑。图为在代孕临时之家，第一次做代孕妈妈more
印度的一些代孕诊所还会提供配套的法律服务，有专门的律师负责与官方机构交涉，为在印度代孕出生的婴儿取得其外国父母所在国的国籍。图为在代孕临时之家，35岁的Madhu Makwana（左二）举行迎婴仪式。（摄于8月22日）Rmore
据悉，那些自愿成为代孕妈妈的女性会与诊所签订合约，她们每次代孕分娩得到的报酬在8000至9000美元之间，以印度非特殊工种的收入水平来看，相当于一个人18年的总收入。”图为在代孕临时之家，第一次做代孕妈妈的35岁Sharmore
代孕酬劳虽高，但同时也引发许多社会争议。不少印度人担心，这是对贫困妇女的剥削，而且使她们冒的风险太大。因为在印度，每年有10万名妇女因怀孕分娩而死亡。印度国家生育健康研究学院的主管普里说：“我个人的感受是，不应该使之行业more
在代孕临时之家，代孕妈妈们正在休息。（摄于8月25日）REUTERS/Mansi Thapliyal
37岁的Daksha，23岁的Renuka和39岁的Rajia(从左到右）三位代孕妈妈在代孕临时之家中拍照。（摄于8月27日）REUTERS/Mansi Thapliyal
29岁的Diksha已经做过两次代孕妈妈了。图为Diksha与她30岁的丈夫 Mahendra Prasad Dayal在其家中拍摄的。Diksha是一个家庭主妇，她曾在2008年和2010年分别为两对日本夫妇做过代孕。more
代孕妈妈们正在Akanksha试管受精中心中等待接受常规孕检。（摄于8月24日）REUTERS/Mansi Thapliyal
在Akanksha试管受精中心的实验室里，胚胎学家Harsha Bhadarka向人们展示一个冰冻的胚胎容器。（摄于8月24日）REUTERS/Mansi Thapliyal
在Akanksha试管受精中心，妇科医生Nayana Patel正在为23岁的代孕妈妈Renuka做超声检查。（摄于8月24日）REUTERS/Mansi Thapliyal
在Akanksha试管受精中心，机器上显示的30岁代孕妈妈Manjula的超声图像。（摄于8月24日）REUTERS/Mansi Thapliyal
在Akanksha试管受精中心，妇科医生Nayana Patel正在为一位代孕妈妈做孕检。（摄于8月26日）REUTERS/Mansi Thapliyal
在Akanksha试管受精中心，42岁的英国人Rekha Patel正在看她一周大的女儿Gabriella。Gabriella是由印度代孕妈妈Naina Patel孕育的。（摄于8月24日）REUTERS/Mansi Tmore
在Akanksha试管受精中心的加护病房里，42岁的英国人Rekha Patel抱着她一周大的女儿Gabriella，她39岁的丈夫Daniele Fabbricatore陪在她身边。（摄于8月25日）REUTERS/Mmore
在Akanksha试管受精中心的外面，39岁的Daniele Fabbricatore抱着他一周大的女儿Gabriella。Gabriella的外祖母Vanita Patel亲吻着这个granddaughter。（摄于8more
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