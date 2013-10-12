印度“代孕工厂” Surrogate factory in India

根据印度医学会发布的指导方针，双方要签署一份协议，协议规定由委托一方支付医护费用，而代孕一方将放弃与孩子的任何关系和权利。在受精卵就是由准父母提供、代孕者只提供子宫的情况下，孩子的出生证上只出现准父母的名字；如果卵子是由more

根据印度医学会发布的指导方针，双方要签署一份协议，协议规定由委托一方支付医护费用，而代孕一方将放弃与孩子的任何关系和权利。在受精卵就是由准父母提供、代孕者只提供子宫的情况下，孩子的出生证上只出现准父母的名字；如果卵子是由捐赠者提供的，那么出生证上就只有父亲的名字，卵子捐赠者的名字是不出现的。图为首次做代孕妈妈的 Ambika正与他的儿子一起在代孕临时之家中休息。（摄于8月25日）August 25, 2013. REUTERS/Mansi Thapliyal

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