昂山素季当选缅甸议员 Aung San Suu Kyi
昂山素季领导的缅甸全国民主联盟(NLD)在4月1日的议会补选中以压倒性优势获胜，获得45个补选议席中的40个席位。(4月2日，仰光，昂山素季向支持者挥手致意。) REUTERS/Damir Sagolj
昂山素季在仰光民盟总部对支持者称，与其说是我们的胜利，不如说是人民的胜利，人民决定参与国家的政治进程。 REUTERS/Stringer
昂山素季表示希望这将开启一个新的时代，缅甸日常政治将更重视人民的作用。所有参加竞选的党派合作，创建真正的民主氛围。 REUTERS/Stringer
这是缅甸自去年3月成立新政府以来首次议会补选，受到高度关注。缅甸政府邀请美国、东盟等观察员监督选举。(4月1日，仰光，一个孩子在竞选活动中手举昂山素季的照片。) REUTERS/Staff
游客们在民盟总部前观看屏幕上的议会补选结果。 REUTERS/Soe Zeya Tun
一名支持者面贴民盟旗帜。 REUTERS/Damir Sagolj
人们站在一个投票站的计票列表附近。 REUTERS/Damir Sagolj
支持者们观看议会补选结果。 REUTERS/Soe Zeya Tun
支持者欢呼民盟在议会补选中大获全胜。 REUTERS/Staff
一名男子展示手机上的昂山素季的照片。 REUTERS/Damir Sagolj
工作人员在投票站计票。 REUTERS/Soe Zeya Tun
人们站在街道上观看投票站计票。 REUTERS/Damir Sagolj
一名男子在房屋外面阅读报纸。 REUTERS/Staff
仰光东北部的莱古(Hlegu)，一名女子在投票站投票。 REUTERS/Staff
3月31日，仰光眉扬功镇，一名支持者抱着孩子参加竞选集会。 REUTERS/Staff
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