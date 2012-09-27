叙利亚炮火中的孩子们 Syria Children 2012

“拯救儿童基金会”对叙利亚难民进行调查的第一手资料显示，叙利亚儿童受到虐待，但未说明是虐待者是谁。(摄于2012年8月31日，叙利亚霍姆斯附近塔比塞村) REUTERS/Shaam News Network/Handout