叙利亚炮火中的孩子们 Syria Children 2012
“拯救儿童基金会”对叙利亚难民进行调查的第一手资料显示，叙利亚儿童受到虐待，但未说明是虐待者是谁。(摄于2012年8月31日，叙利亚霍姆斯附近塔比塞村) REUTERS/Shaam News Network/Handout
“拯救儿童基金会”在难民营跟这些孩子对话，他们是大屠杀的目击者，看着家人丧生。(摄于2012年8月27日，叙利亚Bab al-Nayrab) REUTERS/Youssef Boudlal
“拯救儿童基金会”负责人Justin Forsyth称，这些故事“需要加以倾听并记录，这样对孩子们犯下这些滔天罪行的人才能被绳之以法”。(摄于2012年9月21日，叙利亚伊德利卜附近Binsh) REUTERS/Shaam News Network/Handout
联合国调查人员称叙利亚政府军侵犯人权的程度令人瞠目，但也列举了反抗力量杀害、绑架的事件。(摄于2012年3月2日，霍姆斯附近胡拉) REUTERS/Handout
2012年8月5日，霍姆斯，一名男子领着孩子行走在街道上。 REUTERS/Yazan Homsy
2012年7月18日，霍姆斯Qusseer地区，一个受伤的孩子在医院接受治疗。 REUTERS/Shaam News Network/Handout
2012年7月25日，霍姆斯市，一个小女孩。REUTERS/Yazen Homsy
2012年7月20日，伊德利卜附近Ghadfeh，孩子们在示威活动中举着旗帜。REUTERS/Shaam News Network/Handout
2012年7月17日，伊德利卜郊外Kafr Takharim，一个孩子拿着枪支。 REUTERS/Shaam News Network/Handout
2012年7月13日，霍姆斯附近Houla，一名男子抱着受伤的孩子。 REUTERS/Shaam News Network/Handout
2012年1月23日，霍姆斯，一个孩子站在遭到毁坏的装甲车附近。 REUTERS/Ahmed Jadallah
2011年3月25日，大马士革，参加示威活动的孩子。REUTERS/Thaier al-Sudani
2012年8月15日，阿勒颇附近Azaz，人们从废墟中找到一个在空袭中丧生的孩子。 REUTERS/Goran Tomasevic
2012年8月5日，霍姆斯，一个骑车的孩子。 REUTERS/ Yazan Homsy
2012年1月26日，霍姆斯附近Karm al-Zeitoun，死于叙利亚政府军炮火的孩子。 REUTERS/Handout