戛纳电影节开幕 范冰冰独树一帜 The 65th Cannes Film Festival
2012年5月16日，第65届戛纳国际电影节拉开帷幕，共有22部主竞赛单元影片竞逐电影节最高奖--金棕榈奖。(评审团成员集体亮相。) REUTERS/Vincent Kessler
由于今年是玛丽莲·梦露逝世五十周年，开幕式现场也响起了致敬梦露的歌曲。 REUTERS/Christian Hartmann
中国女星范冰冰身着“中国瓷”服装，以复古唐代仕女造型亮相红毯，引起全场惊艳。 REUTERS/Eric Gaillard
据悉这次的礼服是范冰冰御用设计师卜柯文的旧作，在开幕前两小时送抵戛纳。 REUTERS/Vincent Kessler
范冰冰古典美人妆容、精致盘发搭配萧邦(Chopard)高级珠宝，显得高贵优雅。 REUTERS/Jean-Paul Pelissier
搭配Elie Saab绿色手包。 REUTERS/Jean-Paul Pelissier
从“龙袍”、“鹤裙”再到“中国瓷”，范冰冰向全世界诠释中国文化的独特魅力。 REUTERS/Vincent Kessler
《绝望主妇》女星伊娃·朗格利亚(Eva Longoria)以长拖尾蕾丝裙亮相，显得美艳动人。 REUTERS/Eric Gaillard
女主持人热尼丝·贝乔(Berenice Bejo)红裙亮相。 REUTERS/Christian Hartmann
评审团成员黛安·克鲁格(Diane Kruger)身穿薄纱礼服飘逸动人。 REUTERS/Christian Hartmann
凭借《生命之树》、《帮助》而声名大噪的女星杰西卡·查斯坦(Jessica Chastain)身着粉红长裙亮相，显得娇俏可爱。 REUTERS/Jean-Paul Pelissier
今年迅速走红的流行女歌手拉娜·德尔·蕾(Lana Del Rey)波浪长发半遮面，显得性感奔放。 REUTERS/Jean-Paul Pelissier
法国女星法伊娜·乔康(Vahina Giocante)。 REUTERS/Eric Gaillard
法国女星维吉妮·勒杜扬(Virginie Ledoyen)。 REUTERS/Vincent Kessler
法国模特萨拉·玛莎尔(Sarah Marshall)与设计师让·克劳德(Jean-Claude Jitrois)(右)。 REUTERS/Eric Gaillard