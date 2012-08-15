未来飞行器 The future of flight

高压喷气动力驱动的高超音速X-51A“波行者”飞行器示意图。这架无人飞行器采用了普惠公司制造的燃烧冲压喷气发动机，由乙烯和JP-7喷气燃料混合驱动，其既可将JP-7喷气燃料加温至适宜燃烧温度，又可辅助引擎自身在长时间燃烧more

高压喷气动力驱动的高超音速X-51A“波行者”飞行器示意图。这架无人飞行器采用了普惠公司制造的燃烧冲压喷气发动机，由乙烯和JP-7喷气燃料混合驱动，其既可将JP-7喷气燃料加温至适宜燃烧温度，又可辅助引擎自身在长时间燃烧时承受极高的运行温度。 REUTERS/US Air Force

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