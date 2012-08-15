未来飞行器 The future of flight
高压喷气动力驱动的高超音速X-51A“波行者”飞行器示意图。这架无人飞行器采用了普惠公司制造的燃烧冲压喷气发动机，由乙烯和JP-7喷气燃料混合驱动，其既可将JP-7喷气燃料加温至适宜燃烧温度，又可辅助引擎自身在长时间燃烧more
X-51A“波行者”飞行器附着在B-52轰炸机机翼上飞行示意图。专家认为，这次引擎技术的飞跃等同于第二次世界大战后期的螺旋桨式动力飞机向喷气式飞机的跨越。X-51A将美国空军的行动范围和作战空间拓展到了外太空，使美国空军more
美国国防部高级研究计划署研制的“猎鹰”高超音速无人飞机(简称HTV-2)示意图。“猎鹰HTV-2号”被称为有史以来最快的飞机，其速度可达每小时13000英里(约20倍音速)，并且还能承受近2000摄氏度的高温(超过了钢的more
欧洲航空航天业巨头、空中客车母公司欧洲宇航防务集团(EADS)涉足太空旅游业。该集团下属直升机公司和空间技术公司(Astrium)表示，将建造可搭载自费乘客的太空飞机，在地球上空100公里处进行亚轨道旅游。 REUTERmore
EADS Atrium太空飞机在地球大气层外面飞行。太空飞机可从普通机场起降，在向上爬升和俯冲过程中令游客感受3至5分钟的失重体验。 REUTERS/EADS Atrium/Marc Newson Ltd/NASA
2012年8月7日，美国陆军长航时多情报飞行器(LEMV)成功完成首次飞行，在新泽西州莱克赫斯特海军航空基地飞行超过90多分钟。LEMV将为美国陆军提供前所未有的ISR能力，持续时间从1天到数周。LEMV系统的耐久性来源more
X-37太空无人飞机(Orbital Test Vehicle)飞行想象图，它是美国空军麾下的一种由波音公司生产的无人驾驶空天飞机。其具有飞行速度快，滞空时间长，发射费用低等优点，还拥有强大的侦察和攻击潜力。 REUTEmore
X-37太空无人飞机飞行想象图，是第一架既能在地球轨道上飞行、又能进入大气层的航空器，同时结束任务后还能自动返回地面，被认为是未来太空战斗机的雏形。 REUTERS/NASA
维珍银河旗下的世界第一艘商用太空船“VSS进取号”(VSS Enterprise)于2010年10月10日在美国加州莫哈韦沙漠完成首次试飞。“VSS进取号”长18米，能搭载2名机组人员与6名乘客。 REUTERS/Marmore
2012年5月24日，瑞士太阳能飞机“太阳动力号”(Solar Impulse)起飞前往摩洛哥，不用一滴燃料，展开首次洲际飞行。这架高科技飞机的动力全部来自太阳能，机上装有1万2000颗太阳能电池，为4具电动引擎供电。 more
瑞士“飞人”伊夫·罗西(Yves Rossy)设计的个人飞行器，飞行时将这个长达3米的动力翼绑身后，并启动上面的四个发动机可在空中飞行。 REUTERS/Denis Balibouse
美国RQ-4全球鹰无人机(Global Hawk)是美国诺斯罗谱•格鲁曼公司研制的高空高速无人侦察机。“全球鹰”动力来自AE3007H涡轮风扇发动机引擎产生31.4kN(3,200kgf/7,050lbf)推力，可以搭载more
重型猎鹰火箭(Falcon Heavy)高69.2米，低地球轨道载重量达53公吨，推力达380万磅，是美国民营太空公司“SpaceX”建造自人类登月以来最强大的火箭，预计2013年首次发射，能将货物、人员送上月球、小行星more
欧洲直升机公司的X3型高速直升机，最高设计巡航速度将达到220节(约合每小时407公里)。 REUTERS/HO/Eurocopter/Penna
2012年8月3日，美国海军陆战队MV-22飞机在五角大楼进行测试飞行。美军MV-22“鱼鹰”倾转旋翼机在执行两栖突击任务时，其未经中间加油作战半径可达375千米，而典型的直升机一般只能达到137～183千米。 REUTmore
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