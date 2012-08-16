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未来飞行器 The future of flight

作者
HANDOUT
2012年 8月 16日 星期四

美军8月14日对极超音速飞行器“乘波者”(Waverider)进行无人驾驶试飞，但因控制翼故障，在太平洋上空飞行数秒後解体。。该飞行器设计时速为音速六倍。(X-51A“乘波者”飞行器示意图。) REUTERS/US Air Force

2012年 8月 16日 星期四
美军8月14日对极超音速飞行器“乘波者”(Waverider)进行无人驾驶试飞，但因控制翼故障，在太平洋上空飞行数秒後解体。。该飞行器设计时速为音速六倍。(X-51A“乘波者”飞行器示意图。) REUTERS/US Air Force
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作者
HANDOUT
2012年 8月 16日 星期四

一架B—52型轰炸机机翼上悬挂着“乘波者”飞机从基地出发试飞的示意图。“乘波者”的设计飞行速度是达到六马赫或更快，按此速度从纽约到伦敦只需不到一小时。分析人士称，军方打算利用该项目发展可在一小时内攻击全球任何地方的非核爆炸导弹。 REUTERS/US Air Force

2012年 8月 16日 星期四
一架B—52型轰炸机机翼上悬挂着“乘波者”飞机从基地出发试飞的示意图。“乘波者”的设计飞行速度是达到六马赫或更快，按此速度从纽约到伦敦只需不到一小时。分析人士称，军方打算利用该项目发展可在一小时内攻击全球任何地方的非核爆炸导弹。 REUTERS/US Air Force
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作者
HO
2012年 8月 15日 星期三

美国国防部高级研究计划署研制的“猎鹰”高超音速无人飞机(简称HTV-2)示意图。“猎鹰HTV-2号”被称为有史以来最快的飞机，其速度可达每小时13000英里(约20倍音速)，并且还能承受近2000摄氏度的高温(超过了钢的熔点)。该计划始于2003年，美国军方想要建造一种能在一小时内到达世界任何地方的飞机。 REUTERS/DARPA

2012年 8月 15日 星期三
美国国防部高级研究计划署研制的“猎鹰”高超音速无人飞机(简称HTV-2)示意图。“猎鹰HTV-2号”被称为有史以来最快的飞机，其速度可达每小时13000英里(约20倍音速)，并且还能承受近2000摄氏度的高温(超过了钢的熔点)。该计划始于2003年，美国军方想要建造一种能在一小时内到达世界任何地方的飞机。 REUTERS/DARPA
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作者
HO
2012年 8月 15日 星期三

欧洲航空航天业巨头、空中客车母公司欧洲宇航防务集团(EADS)涉足太空旅游业。该集团下属直升机公司和空间技术公司(Astrium)表示，将建造可搭载自费乘客的太空飞机，在地球上空100公里处进行亚轨道旅游。 REUTERS/EADS Atrium/Marc Newson Ltd/NASA

2012年 8月 15日 星期三
欧洲航空航天业巨头、空中客车母公司欧洲宇航防务集团(EADS)涉足太空旅游业。该集团下属直升机公司和空间技术公司(Astrium)表示，将建造可搭载自费乘客的太空飞机，在地球上空100公里处进行亚轨道旅游。 REUTERS/EADS Atrium/Marc Newson Ltd/NASA
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作者
HO
2012年 8月 15日 星期三

EADS Atrium太空飞机在地球大气层外面飞行。太空飞机可从普通机场起降，在向上爬升和俯冲过程中令游客感受3至5分钟的失重体验。 REUTERS/EADS Atrium/Marc Newson Ltd/NASA

2012年 8月 15日 星期三
EADS Atrium太空飞机在地球大气层外面飞行。太空飞机可从普通机场起降，在向上爬升和俯冲过程中令游客感受3至5分钟的失重体验。 REUTERS/EADS Atrium/Marc Newson Ltd/NASA
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作者
HANDOUT
2012年 8月 15日 星期三

2012年8月7日，美国陆军长航时多情报飞行器(LEMV)成功完成首次飞行，在新泽西州莱克赫斯特海军航空基地飞行超过90多分钟。LEMV将为美国陆军提供前所未有的ISR能力，持续时间从1天到数周。LEMV系统的耐久性来源于混合飞行器有限公司的HAV304飞机设计理念和诺斯罗普·格鲁门公司的开放式系统结构设计，可提供了模块化可扩展的灵活有效载荷能力。 REUTERS/U.S. Army Space and Missile Defense Command/Army Forces Strategic Command

2012年 8月 15日 星期三
2012年8月7日，美国陆军长航时多情报飞行器(LEMV)成功完成首次飞行，在新泽西州莱克赫斯特海军航空基地飞行超过90多分钟。LEMV将为美国陆军提供前所未有的ISR能力，持续时间从1天到数周。LEMV系统的耐久性来源于混合飞行器有限公司的HAV304飞机设计理念和诺斯罗普·格鲁门公司的开放式系统结构设计，可提供了模块化可扩展的灵活有效载荷能力。 REUTERS/U.S. Army Space and Missile Defense Command/Army Forces Strategic Command
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作者
NASA
2012年 8月 15日 星期三

X-37太空无人飞机(Orbital Test Vehicle)飞行想象图，它是美国空军麾下的一种由波音公司生产的无人驾驶空天飞机。其具有飞行速度快，滞空时间长，发射费用低等优点，还拥有强大的侦察和攻击潜力。 REUTERS/NASA

2012年 8月 15日 星期三
X-37太空无人飞机(Orbital Test Vehicle)飞行想象图，它是美国空军麾下的一种由波音公司生产的无人驾驶空天飞机。其具有飞行速度快，滞空时间长，发射费用低等优点，还拥有强大的侦察和攻击潜力。 REUTERS/NASA
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作者
NASA
2012年 8月 15日 星期三

X-37太空无人飞机飞行想象图，是第一架既能在地球轨道上飞行、又能进入大气层的航空器，同时结束任务后还能自动返回地面，被认为是未来太空战斗机的雏形。 REUTERS/NASA

2012年 8月 15日 星期三
X-37太空无人飞机飞行想象图，是第一架既能在地球轨道上飞行、又能进入大气层的航空器，同时结束任务后还能自动返回地面，被认为是未来太空战斗机的雏形。 REUTERS/NASA
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作者
HO
2012年 8月 15日 星期三

维珍银河旗下的世界第一艘商用太空船“VSS进取号”(VSS Enterprise)于2010年10月10日在美国加州莫哈韦沙漠完成首次试飞。“VSS进取号”长18米，能搭载2名机组人员与6名乘客。 REUTERS/Mark Greenberg-Virgin Galactic

2012年 8月 15日 星期三
维珍银河旗下的世界第一艘商用太空船“VSS进取号”(VSS Enterprise)于2010年10月10日在美国加州莫哈韦沙漠完成首次试飞。“VSS进取号”长18米，能搭载2名机组人员与6名乘客。 REUTERS/Mark Greenberg-Virgin Galactic
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作者
DENIS BALIBOUSE
2012年 8月 15日 星期三

2012年5月24日，瑞士太阳能飞机“太阳动力号”(Solar Impulse)起飞前往摩洛哥，不用一滴燃料，展开首次洲际飞行。这架高科技飞机的动力全部来自太阳能，机上装有1万2000颗太阳能电池，为4具电动引擎供电。 REUTERS/Denis Balibouse

2012年 8月 15日 星期三
2012年5月24日，瑞士太阳能飞机“太阳动力号”(Solar Impulse)起飞前往摩洛哥，不用一滴燃料，展开首次洲际飞行。这架高科技飞机的动力全部来自太阳能，机上装有1万2000颗太阳能电池，为4具电动引擎供电。 REUTERS/Denis Balibouse
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作者
DENIS BALIBOUSE
2012年 8月 15日 星期三

瑞士“飞人”伊夫·罗西(Yves Rossy)设计的个人飞行器，飞行时将这个长达3米的动力翼绑身后，并启动上面的四个发动机可在空中飞行。 REUTERS/Denis Balibouse

2012年 8月 15日 星期三
瑞士“飞人”伊夫·罗西(Yves Rossy)设计的个人飞行器，飞行时将这个长达3米的动力翼绑身后，并启动上面的四个发动机可在空中飞行。 REUTERS/Denis Balibouse
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作者
HANDOUT
2012年 8月 15日 星期三

美国RQ-4全球鹰无人机(Global Hawk)是美国诺斯罗谱•格鲁曼公司研制的高空高速无人侦察机。“全球鹰”动力来自AE3007H涡轮风扇发动机引擎产生31.4kN(3,200kgf/7,050lbf)推力，可以搭载900公斤(2,000磅)设备，装备有高解析度合成孔径雷达(SAR)可以看穿云层和风沙还有光电红外线模组(EO/IR)提供长程长时间全区域动态监视，白天监视区域超过100,000平方公里。 REUTERS/U.S. Air Force/Bobbi Zapka

2012年 8月 15日 星期三
美国RQ-4全球鹰无人机(Global Hawk)是美国诺斯罗谱•格鲁曼公司研制的高空高速无人侦察机。“全球鹰”动力来自AE3007H涡轮风扇发动机引擎产生31.4kN(3,200kgf/7,050lbf)推力，可以搭载900公斤(2,000磅)设备，装备有高解析度合成孔径雷达(SAR)可以看穿云层和风沙还有光电红外线模组(EO/IR)提供长程长时间全区域动态监视，白天监视区域超过100,000平方公里。 REUTERS/U.S. Air Force/Bobbi Zapka
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作者
HO
2012年 8月 15日 星期三

重型猎鹰火箭(Falcon Heavy)高69.2米，低地球轨道载重量达53公吨，推力达380万磅，是美国民营太空公司“SpaceX”建造自人类登月以来最强大的火箭，预计2013年首次发射，能将货物、人员送上月球、小行星甚至火星。 REUTERS/Courtesy of SpaceEx

2012年 8月 15日 星期三
重型猎鹰火箭(Falcon Heavy)高69.2米，低地球轨道载重量达53公吨，推力达380万磅，是美国民营太空公司“SpaceX”建造自人类登月以来最强大的火箭，预计2013年首次发射，能将货物、人员送上月球、小行星甚至火星。 REUTERS/Courtesy of SpaceEx
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作者
HO
2012年 8月 15日 星期三

欧洲直升机公司的X3型高速直升机，最高设计巡航速度将达到220节(约合每小时407公里)。 REUTERS/HO/Eurocopter/Penna

2012年 8月 15日 星期三
欧洲直升机公司的X3型高速直升机，最高设计巡航速度将达到220节(约合每小时407公里)。 REUTERS/HO/Eurocopter/Penna
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作者
YURI GRIPAS
2012年 8月 15日 星期三

2012年8月3日，美国海军陆战队MV-22飞机在五角大楼进行测试飞行。美军MV-22“鱼鹰”倾转旋翼机在执行两栖突击任务时，其未经中间加油作战半径可达375千米，而典型的直升机一般只能达到137～183千米。 REUTERS/Yuri Gripas

2012年 8月 15日 星期三
2012年8月3日，美国海军陆战队MV-22飞机在五角大楼进行测试飞行。美军MV-22“鱼鹰”倾转旋翼机在执行两栖突击任务时，其未经中间加油作战半径可达375千米，而典型的直升机一般只能达到137～183千米。 REUTERS/Yuri Gripas
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