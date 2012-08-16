未来飞行器 The future of flight

一架B—52型轰炸机机翼上悬挂着“乘波者”飞机从基地出发试飞的示意图。“乘波者”的设计飞行速度是达到六马赫或更快，按此速度从纽约到伦敦只需不到一小时。分析人士称，军方打算利用该项目发展可在一小时内攻击全球任何地方的非核爆炸导弹。 REUTERS/US Air Force