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中国

iPhone 5全球发售 果粉为之疯狂 The iPhone 5 frenzy

作者
TIM WIMBORNE
2012年 9月 21日 星期五

2012年9月21日，苹果iPhone 5在全球正式发售，苹果迷排起长龙等着抢购。(摄于澳大利亚悉尼) REUTERS/Tim Wimborne

2012年 9月 21日 星期五
2012年9月21日，苹果iPhone 5在全球正式发售，苹果迷排起长龙等着抢购。(摄于澳大利亚悉尼) REUTERS/Tim Wimborne
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作者
TIM WIMBORNE
2012年 9月 21日 星期五

iPhone 5率先在澳洲发售，店铺于当地时间8:00(2200GMT)开门营业。在店铺外排队的估计有600人，每人限购两支iPhone 5。(摄于悉尼) REUTERS/Tim Wimborne

2012年 9月 21日 星期五
iPhone 5率先在澳洲发售，店铺于当地时间8:00(2200GMT)开门营业。在店铺外排队的估计有600人，每人限购两支iPhone 5。(摄于悉尼) REUTERS/Tim Wimborne
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作者
TIM WIMBORNE
2012年 9月 21日 星期五

苹果迷排队时打牌以打发时间。 REUTERS/Tim Wimborne

2012年 9月 21日 星期五
苹果迷排队时打牌以打发时间。 REUTERS/Tim Wimborne
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作者
TIM WIMBORNE
2012年 9月 21日 星期五

一位路人放置的有关消费主义的标语牌。REUTERS/Tim Wimborne

2012年 9月 21日 星期五
一位路人放置的有关消费主义的标语牌。REUTERS/Tim Wimborne
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作者
TIM WIMBORNE
2012年 9月 21日 星期五

一名排队的顾客拿着可以购买两支iPhone 5的卡片。 REUTERS/Tim Wimborne

2012年 9月 21日 星期五
一名排队的顾客拿着可以购买两支iPhone 5的卡片。 REUTERS/Tim Wimborne
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作者
YURIKO NAKAO
2012年 9月 21日 星期五

日本东京，一名苹果迷用iPad显示“欢迎iPhone 5”字样。日本是继澳大利亚之后第二个开始销售iPhone 5的国家。 REUTERS/Yuriko Nakao

2012年 9月 21日 星期五
日本东京，一名苹果迷用iPad显示“欢迎iPhone 5”字样。日本是继澳大利亚之后第二个开始销售iPhone 5的国家。 REUTERS/Yuriko Nakao
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作者
YURIKO NAKAO
2012年 9月 21日 星期五

顾客在苹果店外排队等待。 REUTERS/Yuriko Nakao

2012年 9月 21日 星期五
顾客在苹果店外排队等待。 REUTERS/Yuriko Nakao
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作者
Toru Hanai
2012年 9月 21日 星期五

一名苹果迷排队期间使用电脑。 REUTERS/Toru Hanai

2012年 9月 21日 星期五
一名苹果迷排队期间使用电脑。 REUTERS/Toru Hanai
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作者
Toru Hanai
2012年 9月 21日 星期五

男子头上戴着iPhone 5模板帽子。 REUTERS/Toru Hanai

2012年 9月 21日 星期五
男子头上戴着iPhone 5模板帽子。 REUTERS/Toru Hanai
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作者
YURIKO NAKAO
2012年 9月 21日 星期五

一位女子穿着睡袋在苹果店外等待。REUTERS/Yuriko Nakao

2012年 9月 21日 星期五
一位女子穿着睡袋在苹果店外等待。REUTERS/Yuriko Nakao
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作者
YURIKO NAKAO
2012年 9月 21日 星期五

一名奇异着装的苹果迷。REUTERS/Yuriko Nakao

2012年 9月 21日 星期五
一名奇异着装的苹果迷。REUTERS/Yuriko Nakao
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作者
Toru Hanai
2012年 9月 21日 星期五

顾客在苹果专卖店外排队，附近一辆宝马汽车上贴着乔布斯画像。(摄于9月20日) REUTERS/Toru Hanai

2012年 9月 21日 星期五
顾客在苹果专卖店外排队，附近一辆宝马汽车上贴着乔布斯画像。(摄于9月20日) REUTERS/Toru Hanai
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作者
Toru Hanai
2012年 9月 21日 星期五

苹果店外等待购买iPhone 5的顾客。 REUTERS/Toru Hanai

2012年 9月 21日 星期五
苹果店外等待购买iPhone 5的顾客。 REUTERS/Toru Hanai
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作者
BOBBY YIP
2012年 9月 21日 星期五

香港苹果店外已买到iPhone 5的顾客。 REUTERS/Bobby Yip

2012年 9月 21日 星期五
香港苹果店外已买到iPhone 5的顾客。 REUTERS/Bobby Yip
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作者
BOBBY YIP
2012年 9月 21日 星期五

一名顾客将其买到的iPhone 5卖给另一名男子。REUTERS/Bobby Yip

2012年 9月 21日 星期五
一名顾客将其买到的iPhone 5卖给另一名男子。REUTERS/Bobby Yip
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作者
EDUARDO MUNOZ
2012年 9月 21日 星期五

9月19日，纽约，苹果产品爱好者在第五大道苹果产品旗舰店通宵排队，等待购买苹果公司新手机iPhone5。 REUTERS/Eduardo Munoz

2012年 9月 21日 星期五
9月19日，纽约，苹果产品爱好者在第五大道苹果产品旗舰店通宵排队，等待购买苹果公司新手机iPhone5。 REUTERS/Eduardo Munoz
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作者
BRENDAN MCDERMID
2012年 9月 21日 星期五

9月18日，一名排队的少年。REUTERS/Brendan McDermid

2012年 9月 21日 星期五
9月18日，一名排队的少年。REUTERS/Brendan McDermid
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