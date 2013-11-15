菲律宾灾区现状 Philippines after typhoon
2013年11月8日，强台风“海燕”横扫菲律宾，联合国援引菲律宾政府数据称，死亡人数已达到4,460人。(11月14日，莱特岛的塔诺安港口，一名妇女在亲人的棺椁旁哭泣。)REUTERS/John Javellana
超强台风“海燕”重创后的菲律宾灾区，绝望情绪弥漫，抢夺物资的现象严重。(11月14日，莱特岛的塔诺安港口，一位居民从废墟中捡回一只泰迪熊玩偶。) REUTERS/Erik De Castro
灾区道路严重损毁，电力、通信和供水系统几乎完全被破坏。(11月14日，莱特岛的塔诺安港口，无家可归的居民在废墟旁洗澡。)REUTERS/Erik De Castro
灾民对食物、水和药品短缺感到恐慌，有人甚至挖掘并砸开地下水管。(11月14日，塔克洛班市城市会展中心，一位母亲帮助女儿洗澡。)REUTERS/Bobby Yip
处在偏远地区的灾民在灾后数天得不到救助，因缺少食物和水而陷入绝望境地。(11月14日，莱特岛的塔诺安，幸存者手举“救救我们，我们需要食物！”的标语。)REUTERS/Erik De Castro
一些灾区已濒临无政府状态，开始抢夺民居及米仓。(11月14日，塔克洛班市机场，一名菲律宾士兵举起一个婴儿穿过等待乘坐救援飞机的人群。)REUTERS/Wolfgang Rattay
国际社会大力赈灾，大量救援物资涌入菲律宾。(11月14日，塔克洛班市，幸存者排队等待领取食物和水。)REUTERS/Erik De Castro
但是大量救援物资因缺少官方协调派发而堆积在机场，未能送到灾民手上。(11月14日，塔克洛班市机场的跑道上，一位受伤妇女上准备搭乘美国海军陆战队的飞机前往马尼拉接收治疗。)REUTERS/Wolfgang Rattay
官方证实，有菲律宾官员借分发救援物资进行政治活动。(11月14日，宿务岛Tabogon地区，幸存者排队等待国际慈善世界宣明会的救援。)REUTERS/Aubrey Belford
死难者的遗体由于没有得到妥善处理，散置在街头，构成卫生问题，随时会爆发传染病。(11月14日，塔克洛班市，警察和志愿者将装有遇难者遗体的袋子放入集体墓穴中埋葬。)REUTERS/Edgar Su
由于当地治安差，大批民众涌到机场希望乘搭货机或军机离开。(11月14日，塔克洛班市机场，居民等待乘坐美国海军舰船的直升机前往马尼拉。)REUTERS/Wolfgang Rattay
但很多人投诉只有菲军家属或相熟人士可优先登机，其他人只能在机场等待。(11月14日，塔克洛班市机场，幸存者登上美国海军陆战队的飞机离开受到台风袭击的家乡。)REUTERS/Wolfgang Rattay
菲律宾政府14日承认对超强台风“海燕”造成的灾情应对上存在“不足之处”，但强调会持续改进。(11月14日，塔克洛班市的莱特岛公园酒店的大堂内，菲律宾红十字会的工作人员设置救援区。)REUTERS/Bobby Yip
菲国家减灾委14日也宣布，政府救灾行动已经由海上、陆路和空运挺进到所有受灾地区。(11月13日，塔克洛班市的一所学校里，无家可归的居民在休息，墙上悬挂着菲律宾总统阿基诺的画像。)REUTERS/Bobby Yip
政府宣布每天计划为灾民发放13.7万包食品。(11月13日，马尼拉机场的军事区内，德国国际搜救队伍的医务人员在等在空运的间隙休息。)REUTERS/Wolfgang Rattay
据红十字会称，初步估计失踪人数为22,000人。(11月11日，怡朗，居民奔向一架军用直升机去争抢救援食物。)REUTERS/Leo Solinap
联合国15日表示，据菲律宾社会福利部提供的数据，92万人流离失所，灾民人数总计达1180万人。(11月11日，塔克洛班市一家临时接生诊所内，一位产妇产下婴儿。)REUTERS/Erik De Castro
11月13日，马尼拉机场，一名菲律宾士兵在查点准备由美国空军运送给灾民的救援帐篷，这些物资来自于美国救援组织国际开发署。 REUTERS/Wolfgang Ratay
11月13日，塔克洛班市，灾民撑伞经过房屋废墟。REUTERS/Romeo Ranoco
11月12日，马尼拉，从灾区撤离的灾民怀抱婴儿搭乘军用卡车。REUTERS/Cheryl Ravelo
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