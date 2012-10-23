罗姆尼家庭照曝光 The Romneys
2012年美国总统大选共和党候选人米特·罗姆尼(Mitt Romney)，生于1947年3月12日，曾担任马萨诸塞州第70任州长，与妻子安(Ann)共育有5个儿子。(1982年家庭合照。)REUTERS/Romney for President/Handout
毕业于哈佛大学的罗姆尼还是一名企业家，他曾担任贝恩资本风险投资与杠杆收购公司CEO ，以及盐湖城冬奥会组委会主席。(1979年，罗姆尼怀抱儿子Josh。) REUTERS/Romney for President/Handout
罗姆尼与妻子安是高中同学，经过四年恋爱后于1969年结婚，目前两人拥有五个儿子和十一个孙子女。(1969年的罗姆尼与妻子安。)REUTERS/Romney for President/Handout
罗姆尼出生在一个摩门教世家，其父亲曾担任过三届密歇根州州长。(1979年家庭照。) REUTERS/Romney for President/Handout
罗姆尼与安参加舞会。 REUTERS/Romney for President/Handout
20世纪60年代，罗姆尼与年轻貌美的安。REUTERS/Romney for President/Handout
20世纪60年代的罗姆尼与安。REUTERS/Romney for President/Handout
20世纪70年代的罗姆尼夫妇。 REUTERS/Romney for President/Handout
罗姆尼与儿子Tagg于1970年拍摄的合影。 REUTERS/Romney for President/Handout
安与儿子Tagg1971年拍摄的家庭照。 REUTERS/Romney for President/Handout
20世纪70年代，罗姆尼夫妇与儿子Tagg、Matt。 REUTERS/Romney for President/Handout
1980年的家庭大合影。 REUTERS/Romney for President/Handout
1982年，罗姆尼与五个儿子。 REUTERS/Romney for President/Handout
罗姆尼有自己的竞选优势，个人形象不错，而且家庭美满，但其摩门教身份有可能成为他登上总统宝座的障碍。(2008年，罗姆尼与儿子们合影。) REUTERS/Romney for President/Handout