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中国

叶诗文的冠军之路 The School that trained Ye Shiwen

作者
CARLOS BARRIA
2012年 8月 3日 星期五

16岁小将叶诗文在伦敦奥运会上一举夺得两枚游泳金牌，引发外界关注和质疑。路透记者造访叶诗文儿时的母校--杭州陈经纶体校和其在杭州的家，揭秘这位奥运冠军的成长道路。(2012年8月2日，一个孩子在杭州陈经纶体校学习游泳。) REUTERS/Carlos Barria

2012年 8月 3日 星期五
16岁小将叶诗文在伦敦奥运会上一举夺得两枚游泳金牌，引发外界关注和质疑。路透记者造访叶诗文儿时的母校--杭州陈经纶体校和其在杭州的家，揭秘这位奥运冠军的成长道路。(2012年8月2日，一个孩子在杭州陈经纶体校学习游泳。) REUTERS/Carlos Barria
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CARLOS BARRIA
2012年 8月 3日 星期五

叶诗文6岁开始在杭州陈经纶体校学游泳，其启蒙教练为魏巍。(小叶诗文(右)与教练魏巍的合影。) REUTERS/Carlos Barria

2012年 8月 3日 星期五
叶诗文6岁开始在杭州陈经纶体校学游泳，其启蒙教练为魏巍。(小叶诗文(右)与教练魏巍的合影。) REUTERS/Carlos Barria
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CARLOS BARRIA
2012年 8月 3日 星期五

启蒙教练魏巍驳斥外界对叶诗文的质疑，称叶诗文的成功归结为很好的基因和努力的训练。(时年9岁的叶诗文脖子上挂满奖牌。) REUTERS/Carlos Barria

2012年 8月 3日 星期五
启蒙教练魏巍驳斥外界对叶诗文的质疑，称叶诗文的成功归结为很好的基因和努力的训练。(时年9岁的叶诗文脖子上挂满奖牌。) REUTERS/Carlos Barria
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魏巍认为相比同年龄的女孩子，叶诗文的身高很有优势。 REUTERS/Carlos Barria

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魏巍认为相比同年龄的女孩子，叶诗文的身高很有优势。 REUTERS/Carlos Barria
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叶诗文在陈经纶体校训练5年，后前往省游泳学校。(一个孩子在陈经纶体校训练期间饮水休息。) REUTERS/Carlos Barria

2012年 8月 3日 星期五
叶诗文在陈经纶体校训练5年，后前往省游泳学校。(一个孩子在陈经纶体校训练期间饮水休息。) REUTERS/Carlos Barria
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2012年 8月 3日 星期五

叶诗文的父亲叶青松认为，叶诗文成功的原因之一是她总是与比自己年长的选手比赛，而且她也是个完美主义者。 REUTERS/Carlos Barria

2012年 8月 3日 星期五
叶诗文的父亲叶青松认为，叶诗文成功的原因之一是她总是与比自己年长的选手比赛，而且她也是个完美主义者。 REUTERS/Carlos Barria
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叶青松展示女儿获得的奖牌。REUTERS/Carlos Barria

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叶青松展示女儿获得的奖牌。REUTERS/Carlos Barria
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小叶诗文佩戴奖牌的照片。 REUTERS/Carlos Barria

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小叶诗文佩戴奖牌的照片。 REUTERS/Carlos Barria
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叶诗文站在领奖台上。 REUTERS/Carlos Barria

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叶诗文站在领奖台上。 REUTERS/Carlos Barria
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9岁的叶诗文佩戴奖牌拍照。 REUTERS/Carlos Barria

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9岁的叶诗文佩戴奖牌拍照。 REUTERS/Carlos Barria
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2012年 8月 3日 星期五

叶诗文参加比赛的照片。 REUTERS/Carlos Barria

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叶诗文参加比赛的照片。 REUTERS/Carlos Barria
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幼年叶诗文在公园中玩耍的照片。REUTERS/Carlos Barria

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幼年叶诗文在公园中玩耍的照片。REUTERS/Carlos Barria
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陈经纶体校贴有“世界冠军的摇篮”标语。 REUTERS/Carlos Barria

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陈经纶体校贴有“世界冠军的摇篮”标语。 REUTERS/Carlos Barria
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一个孩子在陈经纶体校学习游泳。 REUTERS/Carlos Barria

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一个孩子在陈经纶体校学习游泳。 REUTERS/Carlos Barria
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2012年 8月 3日 星期五

父母在体校等待参加训练的孩子。 REUTERS/Carlos Barria

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父母在体校等待参加训练的孩子。 REUTERS/Carlos Barria
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2012年 8月 3日 星期五

小小学员。 REUTERS/Carlos Barria

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小小学员。 REUTERS/Carlos Barria
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2012年 8月 3日 星期五

刻苦训练。REUTERS/Carlos Barria

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2012年 8月 3日 星期五

一个泳镜悬挂在柜门上。 REUTERS/Carlos Barria

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一个泳镜悬挂在柜门上。 REUTERS/Carlos Barria
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2012年 8月 3日 星期五

一个小学员扶着岸边休息。 REUTERS/Carlos Barria

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一个小学员扶着岸边休息。 REUTERS/Carlos Barria
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2012年 8月 3日 星期五

教练训导学员。REUTERS/Carlos Barria

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