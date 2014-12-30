路透年终盘点：2014年大事记

香港占领运动于9月28日展开，并由原来金钟一带扩展至旺角和铜锣湾这些主要旅游购物区，香港警方于12月中旬完成最后一个占领地区--铜锣湾的清场行动，占领运动终于告一段落。全国人大常委会上月宣布关于香港行政长官普选办法的决定more

香港占领运动于9月28日展开，并由原来金钟一带扩展至旺角和铜锣湾这些主要旅游购物区，香港警方于12月中旬完成最后一个占领地区--铜锣湾的清场行动，占领运动终于告一段落。全国人大常委会上月宣布关于香港行政长官普选办法的决定，引发一些香港民众的不满，认为这不是真正意义上的普选，抗议人士发出“占中”威胁。(9月28日，一名示威者在冲突现场举着雨伞。) REUTERS/Tyrone Siu

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