路透年终盘点：2014年大事记
朝中社2014年1月9日发布的照片显示，朝鲜最高领导人金正恩与美国前NBA球星丹尼斯•罗德曼一起观看，由到访的美国NBA前球员组成的明星队和朝鲜火炬队在平壤体育馆举行的篮球比赛。这是罗德曼第四次访问朝鲜。 REUTERmore
2月7日，索契冬奥会举行开幕式，奥运五环亮相环节出现“乌龙”， 五朵雪绒花打开四朵，变为“四环”。 REUTERS/David Gray
2014年乌克兰危机指的是2月开始的一系列事件。克里米亚经过公投后决定加入俄罗斯联邦；而乌克兰东部分裂主义力量与乌政府军爆发冲突，局势持续动荡，加剧外界对乌克兰局势的担忧，西方国家因乌克兰危机而对俄罗斯实施制裁。(3月5more
3月2日，第86届奥斯卡颁奖典礼于在美国洛杉矶杜比剧院举行，黑人导演史蒂夫·麦奎因(Steve McQueen)(右)执导的《为奴十二年》获得最佳影片奖，该片的肯尼亚女演员露皮塔·尼永奥(Lupita Nyong"o)(more
从吉隆坡飞往北京的马航MH370航班客机于3月8日失联，据信已经坠毁于海洋。机上的239名乘客中，有大约三分之二的乘客是中国公民。(3月8日，北京国际机场，失联的马航MH370航班客机乘客家属流着泪打电话。) REUTEmore
韩国“岁月”号客轮4月16日沉没，船上共有476名乘客和船员，有304人死亡或失踪。(失事的韩国“岁月号”客轮(左)在韩国进道附近海域。) REUTERS/Kim Hong-Ji
“伊斯兰国”极端组织已控制土耳其和叙利亚两国部分领土。负责美军对伊拉克和叙利亚境内“伊斯兰国”武装打击行动的将军特里(James Terry)称，打击“伊斯兰国”的军事行动至少要三年时间，才能到转折点。(6月30日，伊斯more
以色列军队7月8日起对加沙地区发动打击，巴以交火持续七周，导致数千人死亡，最终双方于8月26日达成停火协议。(7月24日，加沙，巴勒斯坦人奔跑躲避以色列的空袭。) REUTERS/Suhaib Salem
7月17日，马航MH17航班在乌克兰政府军与亲俄分裂分子冲突的东部地区顿涅茨克被击落，机上近300人全部遇难。(7月17日，事故现场。) REUTERS/Maxim Zmeyev
7月29日，鉴于周永康涉嫌严重违纪，中共中央决定，依据《中国共产党章程》和《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》的有关规定，由中共中央纪律检查委员会对其立案审查。(摄于2012年3月14日) REUTERS/Jasomore
8月13日，伊拉克边境城镇费希哈布尔，一个雅兹迪小女孩坐着休息。数千名雅兹迪人为了逃离伊斯兰国极端武装的杀害，穿过叙利亚来到库尔德人控制的费希哈布尔。 REUTERS/Youssef Boudlal
主要在西非三国几内亚、塞拉利昂和利比里亚爆发的埃博拉疫情已经夺走逾7,600人的生命，染病人数超过19,600例。曾帮助发现埃博拉病毒的科学家Peter Piot表示，此次在西非爆发的埃博拉危机很可能要持续到2015年年more
香港占领运动于9月28日展开，并由原来金钟一带扩展至旺角和铜锣湾这些主要旅游购物区，香港警方于12月中旬完成最后一个占领地区--铜锣湾的清场行动，占领运动终于告一段落。全国人大常委会上月宣布关于香港行政长官普选办法的决定more
10月10日，17岁的巴基斯坦少女马拉拉成为史上最年轻的诺贝尔奖得主，与印度抵制童工运动领袖凯拉什·沙提雅提分享诺贝尔和平奖。(10月10日，马拉拉在英国伯明翰图书馆发表演讲。) REUTERS/Darren Staplmore
11月10日，北京， 中国国家主席习近平与日本首相安倍晋三在人民大会堂举行了正式会谈，这是他们就任国家领导人以来首次正式会晤。(习近平迎接安倍时握手。) REUTERS/Kim Kyung-Hoon
美国密苏里州一陪审团11月25日裁决不起诉枪杀黑人青年的白人警官威尔逊，此后弗格森发生暴力抗议和抢劫事件。(一名抗议者举着标语牌坐在示威现场。) REUTERS/Stephen Lam
受油价下跌和西方国家就乌克兰危机制裁俄罗斯影响，卢布兑美元汇率重挫，令人回想起1998年危机时刻，当时卢布在几天之内崩盘，迫使俄罗斯债务违约。(摄于2014年12月26日) REUTERS/Ilya Naymushimore
12月16日，塔利班武装分子闯入巴基斯坦白沙瓦的一所学校并开火，至少132名学生、9名教职员工丧生，这是该国近年来最严重的血腥事件。(12月17日，遭袭击的学校教室内血迹斑斑。) REUTERS/Fayaz Aziz
亚航载有162人的QZ8501航班12月28日从印尼泗水飞往新加坡，在飞行员未能获准改变航线以躲避风暴后失联。尚未发现机上有中国公民。(失联乘客家属在印尼泗水机场等候消息。) REUTERS/Beawiharta
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亚航QZ8501航班失联 机上无中国公民
印尼援救机构一名高层官员周一称，亚航载有162人的QZ8501航班据信已经坠海。该航班周日从印尼泗水飞往新加坡，在飞行员未能获准改变航线以躲避风暴后失联。尚未发现机上有中国公民。
路透12月照片精选(下)
路透社全球摄影记者12月优秀新闻照片大汇总，让您尽享视觉盛宴。
好莱坞性价比最低的影星排行榜
《福布斯》杂志公布好莱坞性价比最低演员排行榜，48岁的喜剧演员亚当·桑德勒连续第二年排在首位，向其每支付1美元，获得的平均回报为3.2美元。凭借影片《加勒比海盗》大获成功的影星约翰尼·德普排名第二，喜剧演员本·斯蒂勒排名第三。
路透年度图片-新闻类
路透公布2014年度新闻类最佳图片，展现年度最震撼的事件和新闻。
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Emmanuel Macron is elected president of France, defeating Marine Le Pen, who threatened to take France out of the European Union.
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Centrist Emmanuel Macron and far-right rival Marine Le Pen on their final days of campaigning ahead of Sunday's tumultuous election that has turned the country's politics upside down.
Migrant rescue on the Mediterranean
On board the Malta-based NGO Migrant Offshore Aid Station (MOAS) ship Phoenix with more than 400 migrants, after rescue operations off the coast of Libya.
Residents retreat ahead of Raqqa assault
Residents flee Islamic State's base in Raqqa as U.S.-backed Syrian Democratic Forces prepare to launch an assault on the group's Syrian stronghold.
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Palestinian hunger strike protest grows
Hundreds of Palestinians in Israeli jails are on hunger strike in response to a call by prominent prisoner Marwan Barghouti, widely seen as a possible future Palestinian president.
Trump returns to New York
President Donald Trump returns to his hometown for the first time since taking office, as many New Yorkers take to the streets to protest his politics.
China's home-grown jet takes first flight
China's C919 passenger jet completes its maiden flight, a major first step for Beijing as it looks to raise its profile in the global aviation market and boost high-tech manufacturing at home.
Unrest on the streets of Venezuela
Protesters take to the streets as Venezuela's President Nicolas Maduro announces the creation of a new popular assembly which foes decried as a power-grab to stifle weeks of anti-government unrest.