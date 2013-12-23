红色教育下的“民主中学” The Teachings of Mao

十八年来，不止一次有人想收购夏祖海的学校，然后保留他当校长，但他不同意。(12月4日，一名学生佩戴印有毛主席头像的徽章。)REUTERS/Carlos Barria

十八年来，不止一次有人想收购夏祖海的学校，然后保留他当校长，但他不同意。(12月4日，一名学生佩戴印有毛主席头像的徽章。)REUTERS/Carlos Barria

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