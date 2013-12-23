红色教育下的“民主中学” The Teachings of Mao
河南周口市淮阳县四通镇农民夏祖海自办“民主中学”推行红色教育。(12月3日，民主中学的校长夏祖海为学生们打开校门。)REUTERS/Carlos Barria
夏祖海坚持高举毛泽东思想，他认为毛泽东思想能净化孩子的灵魂。(12月3日，学生们在学校外的田地里摘蔬菜。)REUTERS/Carlos Barria
民主中学现有六十多个学生，以留守儿童居多，老师九名。(12月3日，老师在给学生们上课。)REUTERS/Carlos Barria
从小学到初中分成八个班，二三年级、五六年级分别合成一个班。(12月3日，挂着毛主席画像的教室。)REUTERS/Carlos Barria
除了完成正常教学之外，学生还要背《孝经》、《弟子规》、《论语》等传统儒家经典。(12月3日，学生坐在教室里准备上课。)REUTERS/Carlos Barria
与其他中学不同，民主中学从来不重视考试成绩，但着重培养学生“能吃苦、能劳动”的素质。(12月3日，一名学生在清理落叶。)REUTERS/Carlos Barria
在夏祖海心中，能吃苦、能劳动的素质才是衡量人才的最重要标尺。(12月3日，一名妇女在清扫校园内的落叶。)REUTERS/Carlos Barria
民主中学的办学口号，也是这一标准的具体体现：结婚、盖房、上大学自己负责。(12月4日，民主中学的学生们抬着国旗。)REUTERS/Carlos Barria
夏祖海从来只吃自己种的食物，学生们吃的食材也是自己动手种植生产的。(12月3日，学生们在学校外的田地里摘蔬菜。)REUTERS/Carlos Barria
因为“社会复杂”，夏祖海不出门，不喝酒，不交际，但是他订阅《人民日报》、《参考消息》、《环球时报》等了解外界。(12月3日，民主中学的校长夏祖海在教室里讲话。)REUTERS/Carlos Barria
民主中学每天早晨会播放《东方红》，接着是《歌唱祖国》与《大海航行靠舵手》。(12月4日，民主中学的学生们在毛主席画像前举行仪式。)REUTERS/Carlos Barria
在歌声中，住在宿舍的学生开始起床洗漱。(12月4日，一名学生穿上升旗手的制服准备参加升旗仪式。)REUTERS/Carlos Barria
晨读课上，《弟子规》、《毛主席语录》、《论语》等都是老师们的教材。(12月4日，学生们在朗诵毛主席的《红宝书》。)REUTERS/Carlos Barria
《毛主席语录》每次都是夏祖海从图书室取出分给每个学生，读完后立刻收走妥善保存。(12月3日，一名在课堂上睡着的学生手里还拿着印有毛主席头像的书。)REUTERS/Carlos Barria
在这里学习的孩子每天无论上课还是课下都会拿起《红宝书》来阅读，在这里《红宝书》成为了他们生活的一部分。(12月3日，学生们朗诵毛主席的《红宝书》内容。)REUTERS/Carlos Barria
每逢开饭，学生们会聚在毛主席瓷砖像前，诵感恩词后向毛主席鞠躬，然后排队领取饭食。(12月3日，学生们在厨房外排队等着吃晚饭。)REUTERS/Carlos Barria
在民主中学，9月9日和12月26日是比过年更重要的日子，它们分别是毛主席的忌日和诞辰。(12月4日，学生们为毛主席画像敬献花束。)REUTERS/Carlos Barria
这两天学生们都会吃不少肉，观看红色电影。(12月4日，学生在宿舍观看有关毛主席的影片。)REUTERS/Carlos Barria
除了六月和十月要回家务农，其余时间学生们有丰富的课外活动可以参加。(12月3日，学生们在体育场上打篮球，远处张贴者马克思、恩格斯、列宁以及斯大林的画像。)REUTERS/Carlos Barria
办学十八年，民主中学培养出本科生八十多位，研究生十多位。(12月3日，学生们在上课。)REUTERS/Carlos Barria
1995年开学时，民主中学只有五个学生，三个老师。(12月3日，学生们在上课。)REUTERS/Carlos Barria
1997年，民主中学七人参加中招考试，录取五人，创造了淮阳县至今难以超越的高升学率。(12月4日，学生在吃午饭。)REUTERS/Carlos Barria
但是近年从考学成绩看，民主中学其实并不好。(12月3日，学生走在校园内。)REUTERS/Carlos Barria
成绩差的原因一是生源差，二是因为校长夏祖海根本不看重学习成绩。(12月3日，民主中学的一面墙上张贴者毛主席的画像。)REUTERS/Carlos Barria
十八年来，不止一次有人想收购夏祖海的学校，然后保留他当校长，但他不同意。(12月4日，一名学生佩戴印有毛主席头像的徽章。)REUTERS/Carlos Barria
虽然生源锐减，但夏祖海“没怀疑过自己的路，还会把这个学校办下去”。(12月3日，学生们在校园内玩耍。)REUTERS/Carlos Barria
12月3日，学校职工王辉为师生们做饭。REUTERS/Carlos Barria
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