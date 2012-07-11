版本:
中国

73家中港企业跻身《财富》500强 Top 500 of Fortune

2012年 7月 11日 星期三

美国《财富》中文网发布2012年世界500强排行榜，来自中国和香港的上榜公司总量增加12家至73家，已超过日本(68家),仅次于美国的132家。第一名：荷兰壳牌石油。 REUTERS/Mike Blake

2012年 7月 11日 星期三
美国《财富》中文网发布2012年世界500强排行榜，来自中国和香港的上榜公司总量增加12家至73家，已超过日本(68家),仅次于美国的132家。第一名：荷兰壳牌石油。 REUTERS/Mike Blake
Close
1 / 14
2012年 7月 11日 星期三

尽管世界经济仍然危机重重，但今年《财富》世界500强表现依然出色，总收入达29.5万亿美元，比上年增长了13%，总利润达1.6万亿美元，比上年增长了7%，入围门槛也相应提高25亿美元，达220亿美元。第二名：埃克森美孚。 REUTERS/Jessica Rinaldi

2012年 7月 11日 星期三
尽管世界经济仍然危机重重，但今年《财富》世界500强表现依然出色，总收入达29.5万亿美元，比上年增长了13%，总利润达1.6万亿美元，比上年增长了7%，入围门槛也相应提高25亿美元，达220亿美元。第二名：埃克森美孚。 REUTERS/Jessica Rinaldi
Close
2 / 14
2012年 7月 11日 星期三

去年的状元沃尔玛则直降两位到第三名。 REUTERS/John Gress

2012年 7月 11日 星期三
去年的状元沃尔玛则直降两位到第三名。 REUTERS/John Gress
Close
3 / 14
2012年 7月 11日 星期三

第五名：中石化集团。 REUTERS/Bobby Yip

2012年 7月 11日 星期三
第五名：中石化集团。 REUTERS/Bobby Yip
Close
4 / 14
2012年 7月 11日 星期三

第六名：中石油集团。 REUTERS/Bobby Yip

2012年 7月 11日 星期三
第六名：中石油集团。 REUTERS/Bobby Yip
Close
5 / 14
2012年 7月 11日 星期三

第七名：中国国家电网。 REUTERS/David Gray

2012年 7月 11日 星期三
第七名：中国国家电网。 REUTERS/David Gray
Close
6 / 14
2012年 7月 11日 星期三

苹果公司凭借在市场上的强劲表现，排名从第111位跃升到第55位。 REUTERS/Aly Song

2012年 7月 11日 星期三
苹果公司凭借在市场上的强劲表现，排名从第111位跃升到第55位。 REUTERS/Aly Song
Close
7 / 14
2012年 7月 11日 星期三

中国工商银行位列第54，是除了跻身前十的中资企业外排名最高的公司。 REUTERS/Bobby Yip

2012年 7月 11日 星期三
中国工商银行位列第54，是除了跻身前十的中资企业外排名最高的公司。 REUTERS/Bobby Yip
Close
8 / 14
2012年 7月 11日 星期三

建设银行从第108位升至第77位。 REUTERS/Bobby Yip

2012年 7月 11日 星期三
建设银行从第108位升至第77位。 REUTERS/Bobby Yip
Close
9 / 14
2012年 7月 11日 星期三

中国农业银行从第127位升至84位。 REUTERS/Bobby Yip

2012年 7月 11日 星期三
中国农业银行从第127位升至84位。 REUTERS/Bobby Yip
Close
10 / 14
2012年 7月 11日 星期三

中国银行从第132位上升到第93位。 REUTERS/David Gray

2012年 7月 11日 星期三
中国银行从第132位上升到第93位。 REUTERS/David Gray
Close
11 / 14
2012年 7月 11日 星期三

交通银行从第398升至第326位。 REUTERS/Aaron Tam

2012年 7月 11日 星期三
交通银行从第398升至第326位。 REUTERS/Aaron Tam
Close
12 / 14
2012年 7月 11日 星期三

招商银行首次进榜，排名第498位。 REUTERS/Aly Song

2012年 7月 11日 星期三
招商银行首次进榜，排名第498位。 REUTERS/Aly Song
Close
13 / 14
2012年 7月 11日 星期三

在民营企业中，,浙江吉利控股集团首次进榜，且排名从去年的第688位跃升至第475位。 REUTERS/Mike Cassese

2012年 7月 11日 星期三
在民营企业中，,浙江吉利控股集团首次进榜，且排名从去年的第688位跃升至第475位。 REUTERS/Mike Cassese
Close
14 / 14

73家中港企业跻身《财富》500强 Top 500 of Fortune

73家中港企业跻身《财富》500强 Top 500 of Fortune 分享
重新播放
下一个

寰宇搜奇 Oddly(9)

寰宇搜奇 Oddly(9)
查看更多幻灯图集

精选图集 »

一周图片精选（2月13-19日）

幻灯图集

一周图片精选（2月13-19日）

2017年 2月 20日 星期一

一周图片精选（2月6日-12日）

幻灯图集

一周图片精选（2月6日-12日）

2017年 2月 13日 星期一

一周图片精选（1月30日-2月5日）

幻灯图集

一周图片精选（1月30日-2月5日）

2017年 2月 6日 星期一

路透1月照片精选

幻灯图集

路透1月照片精选

2017年 2月 3日 星期五

一周图片精选（1月16-22日）

幻灯图集

一周图片精选（1月16-22日）

2017年 1月 23日 星期一

查看更多幻灯图集 »