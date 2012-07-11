73家中港企业跻身《财富》500强 Top 500 of Fortune
美国《财富》中文网发布2012年世界500强排行榜，来自中国和香港的上榜公司总量增加12家至73家，已超过日本(68家),仅次于美国的132家。第一名：荷兰壳牌石油。 REUTERS/Mike Blake
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尽管世界经济仍然危机重重，但今年《财富》世界500强表现依然出色，总收入达29.5万亿美元，比上年增长了13%，总利润达1.6万亿美元，比上年增长了7%，入围门槛也相应提高25亿美元，达220亿美元。第二名：埃克森美孚。 REUTERS/Jessica Rinaldi
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去年的状元沃尔玛则直降两位到第三名。 REUTERS/John Gress
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第五名：中石化集团。 REUTERS/Bobby Yip
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第六名：中石油集团。 REUTERS/Bobby Yip
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第七名：中国国家电网。 REUTERS/David Gray
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苹果公司凭借在市场上的强劲表现，排名从第111位跃升到第55位。 REUTERS/Aly Song
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中国工商银行位列第54，是除了跻身前十的中资企业外排名最高的公司。 REUTERS/Bobby Yip
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建设银行从第108位升至第77位。 REUTERS/Bobby Yip
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中国农业银行从第127位升至84位。 REUTERS/Bobby Yip
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中国银行从第132位上升到第93位。 REUTERS/David Gray
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交通银行从第398升至第326位。 REUTERS/Aaron Tam
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招商银行首次进榜，排名第498位。 REUTERS/Aly Song
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在民营企业中，,浙江吉利控股集团首次进榜，且排名从去年的第688位跃升至第475位。 REUTERS/Mike Cassese
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