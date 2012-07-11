73家中港企业跻身《财富》500强 Top 500 of Fortune

尽管世界经济仍然危机重重，但今年《财富》世界500强表现依然出色，总收入达29.5万亿美元，比上年增长了13%，总利润达1.6万亿美元，比上年增长了7%，入围门槛也相应提高25亿美元，达220亿美元。第二名：埃克森美孚。 REUTERS/Jessica Rinaldi