美剧视后吸金榜 Top-earning TV women

第2名：真人秀节目《与卡戴珊姐妹同行》女星金•卡戴珊(Kim Kardashian)，收入达1,800万美元。金•卡戴珊不仅有真人秀节目，还拥有自己名字命名的香水品牌，及“卡戴珊系列服饰”。 REUTERS/Gus Rumore