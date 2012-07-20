美剧视后吸金榜 Top-earning TV women
《福布斯》公布电视女演员收入排行榜，《摩登家庭》女星索菲亚•维加拉(Sofia Vergara)荣登榜首，收入高达1,900万美元。维加拉除了出演《摩登家庭》外，还是一家传媒公司LatinWE的合伙创始人，在凯马特有自己more
第2名：真人秀节目《与卡戴珊姐妹同行》女星金•卡戴珊(Kim Kardashian)，收入达1,800万美元。金•卡戴珊不仅有真人秀节目，还拥有自己名字命名的香水品牌，及“卡戴珊系列服饰”。 REUTERS/Gus Rumore
第3名：《绝望主妇》女星伊娃•朗格利亚(Eva Longoria)，过去一年的收入为1,500万美元，近期除真人秀节目《Ready for Love》外，还代言巴黎欧莱雅和百事可乐两个品牌。 REUTERS/Mario more
第4名：真人秀女星贝辛妮·弗兰凯(Bethenny Frankel)，年收入为1,200万美元。REUTERS/Chip East
金·卡戴珊的妹妹科勒·卡戴珊(Khloe Kardashian)与蒂娜·菲(Tina Fey)并列第5名，收入为1,100万美元。 REUTERS/Mike Stone
第5名：蒂娜·菲为《我为喜剧狂》(30 Rock)的制片人、编剧和主演。 REUTERS/Lucas Jackson
第7名：《法律与秩序:特殊受害者》女主角玛莉丝卡·哈吉塔(Mariska Hargitay)，过去一年的收入为1,000万美元。莉丝卡·哈吉塔凭借这部热播美剧获得艾美奖和金球奖。 REUTERS/Mario Anzuonmore
《杰西驾到》(New Girl)的主演佐伊·丹斯切尔(Zooey Deschanel)、《绝望主妇》女星菲丽西提·霍夫曼、《实习医生格蕾》中的艾伦•庞贝欧并列第8名，过去一年赚得900万美元。 REUTERS/Dannymore
第8名：菲丽西提·霍夫曼(Felicity Huffman)曾凭借《绝望主妇》获得第57届艾美奖喜剧类剧集最佳女主角、第12届美国演员工会奖喜剧类剧集最佳女演员等多座奖杯。 REUTERS/Mario Anzuoni
第8名：艾伦•庞贝欧(Ellen Pompeo)是美国电视剧最高片酬的女星之一，在《实习医生格蕾》第8季中的单集片酬达到275,000美元。 REUTERS/Jonathan Ernst
《私人诊所》(Private Practice)女星凯特·沃什(Kate Walsh)、《绝望主妇》中的泰瑞•海切尔与玛西亚•克劳斯、《生活大爆炸》女演员卡蕾•库奥科，这四位女演员并列第11名，过去一年的收入为800万美more
第11名：泰瑞•海切尔(Teri Hatcher)因出演《绝望主妇》收获375,000美元的单集片酬。 REUTERS/Fred Prouser
第11名：《绝望主妇》女星玛西亚•克劳斯(Marcia Cross)。 REUTERS/Mario Anzuoni
第11名：《生活大爆炸》中的卡蕾•库奥科(Kaley Cuoco)。 REUTERS/Mario Anzuoni
《老爸老妈罗漫史》的艾莉森•汉妮根(Alyson Hannigan)、《犯罪现场调查》的主演马格•海根伯格并列第15名，收入为700万美元。 REUTERS/Danny Moloshok
第15名：马格•海根伯格(Marg Helgenberger)，在今年1月演完了《犯罪现场调查》的最后一集。REUTERS/Mario Anzuoni
《麦克和茉莉》(Mike and Molly)中的梅丽莎•麦卡西(Melissa McCarthy)，《傲骨贤妻》女星朱莉安娜•玛格丽丝，《罪案终结》女星凯拉•塞吉维克并列第17名，收入为600万美元。 REUTERS/more
第17名：朱莉安娜•玛格丽丝(Julianna Margulies)2011年凭借《傲骨贤妻》获得艾美奖。 REUTERS/Gus Ruelas
第17名：《罪案终结》(The Closer)女星凯拉•塞吉维克。 REUTERS/Mario Anzuoni
第20名：《老友记》女星柯特妮•考克斯，收入为500万美元。另外她在还出演了新剧《熟女镇》。 REUTERS/Mario Anzuoni