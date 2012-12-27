2012票房最高演员排行榜 Top Grossing Actors
全球知名财经类杂志《福布斯》公布2012年票房最高的演员榜单，在《复仇者联盟》中表现抢眼的小罗伯特·唐尼(Robert Downey Jr)荣登榜首。《复仇者联盟》收获15亿美元票房，成为今年全球最卖座影片。 REUTERS/Andrew Kelly
女星克里斯汀·斯图尔特(Kristen Stewart)排在第二位，其主演的《暮色4：破晓(下)》和《白雪公主与猎人》共收获12亿美元票房。其中《暮色4：破晓(下)》截止到圣诞节前已赚得7.79亿美元的票房。 REUTERS/Luke MacGregor
克里斯蒂安·贝尔(Christian Bale)(左)排名第三，主演作品《黑暗骑士崛起》拥有10亿美元票房。 REUTERS/Jason Redmond
第四名：丹尼尔·克雷格(Daniel Craig)，主演的《007：大破天幕杀机》获得9.51亿美元票房。 REUTERS/Suzanne Plunkett
第五名：罗伯特·帕丁森(Robert Pattinson)，获得7.93亿美元票房，除了《暮色4：破晓(下)》外，还有一小部分票房来自系列电影《大都会》和《漂亮朋友》。 REUTERS/Suzanne Plunkett
第六名：泰勒·洛特纳(Taylor Lautner)，《暮色4：破晓(下)》获得7.79亿美元的票房。REUTERS/Mario Anzuoni
第七名：安德鲁·加菲尔德(Andrew Garfield)，主演的《超凡蜘蛛侠》拥有7.52亿美元票房。 REUTERS/Thomas Peter
第八名：詹妮弗·劳伦斯(Jennifer Lawrence)，主演的《饥饿游戏》赚得7.48亿美元票房。 REUTERS/Danny Moloshok
第九名：威尔·史密斯(Will Smith)，主演作品《黑衣人3》的票房为6.24亿美元。 REUTERS/Max Rossi
第十名：马克·沃尔伯格(Mark Wahlberg)，主演作品《泰迪熊》的票房为5.98亿美元。 REUTERS/Mario Anzuoni