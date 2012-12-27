2012票房最高演员排行榜 Top Grossing Actors

女星克里斯汀·斯图尔特(Kristen Stewart)排在第二位，其主演的《暮色4：破晓(下)》和《白雪公主与猎人》共收获12亿美元票房。其中《暮色4：破晓(下)》截止到圣诞节前已赚得7.79亿美元的票房。 REUTERS/Luke MacGregor