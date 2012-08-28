世界十大艺术圣地 Top Ten Art Destinations
Hotwire.com公布世界十大艺术圣地榜单，法国巴黎位居榜首。巴黎是艺术的殿堂，拥有收藏有40多万件艺术珍品的卢浮宫、奥塞美术馆、蒙马特高地的达利美术馆及巴黎市现代艺术博物馆等。(摄影2009年8月12日，卢浮宫) more
2005年11月3日，游客参观奥塞美术馆。奥塞博物馆是当今巴黎三大艺术宝库之一，以收藏19、20世纪印象派画作为主，而梵高自画像、莫奈的蓝色睡莲等作品都是镇馆之宝。 REUTERS/Toby Melville
第二名：意大利佛罗伦萨，为欧洲文艺复兴运动的发祥地，举世闻名的文化旅游胜地，拥有著名旅游景点学院美术馆、乌菲兹美术馆等，可欣赏到乔托、达芬奇等著名艺术家的画作。(摄于2002年9月16日，学院美术馆) REUTERS/Pmore
2004年9月8日，游客参观学院美术馆内展览的大卫雕塑。学院美术馆成立于1563年，馆内的收藏除了大卫雕塑，还可以看到米开朗基罗其他的作品。 REUTERS/Max Rossi
第三名：梵蒂冈城，本身就是一件伟大的文化瑰宝，城内的建筑如圣保罗大教堂、圣伯多禄大殿、西斯廷教堂等都是世界上重要的建筑作品，包含了波提切利、贝尔尼尼、拉斐尔和米开朗基罗等人的作品。(摄于2011年1月9日，西斯廷教堂) more
2012年5月11日，梵蒂冈博物馆内的壁画。REUTERS/Stringer
第四名：德国柏林，经济与文化事业非常发达，其博物馆岛被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录，博物馆岛由柏林老博物馆同其后的新博物馆、国家美术馆、博德博物馆及佩加蒙博物馆组成。(摄于2000年3月10日，博物馆岛) REUmore
2009年10月15日，柏林新博物馆内展览的埃及女王奈费尔提蒂雕塑。 REUTERS/Fabrizio Bensch
第五名：丹麦阿姆斯特丹，有很多文化旅游景点，包括荷兰国家博物馆、凡·高博物馆等。(2012年6月3日，阿姆斯特丹举行的KunstRai艺术节，荷兰艺术家巴尔特・扬森的爱猫遇车祸丧生。他把猫咪遗体制成简易飞行器模型，让猫咪more
2003年3月30日，一个模仿荷兰画家梵高头部肖像造型的热气球准备升空。 REUTERS/Stringer
第六名：俄罗斯圣彼得堡，是一座文化名城，许多俄国著名诗人和作家，如普希金、莱蒙托夫、高尔基等人都曾在此生活和从事创作。(摄于2010年6月25日，俄罗斯博物馆) REUTERS/Alexander Demianchuk
圣彼得堡是俄罗斯文化和历史名城，以建筑的精美闻名于世，素有“地上博物馆”之称，彼得保罗要塞、彼得大帝夏宫、斯莫尔尼宫、冬宫、喀山大教堂、圣伊萨克大教堂等建筑高雅华贵、多姿多彩。(摄于2011年9月2日) REUTERS/more
第七名：美国新墨西哥州的州府圣塔菲。(摄于2008年2月1日) REUTERS/Jason Reed
圣塔菲是一个博物馆，美术馆，艺术和手工艺之城，包括视觉艺术博物馆，印第安艺术和手工艺博物馆，和新墨西哥博物馆等。(摄于2009年10月6日，圣塔菲大教堂) REUTERS/Toby Jorrin
第八名：美国加州的洛杉矶，是21世纪世界的文化首府，拥有洛杉矶艺术博物馆、现代艺术博物馆等。(摄于2011年5月5日，现代艺术博物馆) REUTERS/Lucy Nicholson
2009年11月12日，游客在现代艺术博物馆参观艺术家道格·惠勒(Doug Wheeler)的作品。 REUTERS/Mario Anzuoni
第九名：澳大利亚悉尼，拥有许多博物馆，包括澳大利亚博物馆、发电厂博物馆、新南威尔士美术馆、悉尼当代艺术馆、澳大利亚国家海事博物馆等。 (摄于2012年6月1日，悉尼灯光音乐祭)REUTERS/Daniel Munoz
2006年8月3日，艺术家Nike Savvas在新南威尔斯美术馆制作艺术装置，把5万个彩球悬挂在展厅内，在风扇的作用下摆动，模拟着澳洲内陆沙漠的景观。 REUTERS/David Gray
第十名：日本东京，拥有240多个博物馆，包括东京富士美术馆等。(摄于2007年7月14日) REUTERS/Kiyoshi Ota
2011年1月21日，森美术馆(Mori Art Museum)内展览的艺术家小谷元彦(Odani Motohiko)的作品。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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