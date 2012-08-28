世界十大艺术圣地 Top Ten Art Destinations

第三名：梵蒂冈城，本身就是一件伟大的文化瑰宝，城内的建筑如圣保罗大教堂、圣伯多禄大殿、西斯廷教堂等都是世界上重要的建筑作品，包含了波提切利、贝尔尼尼、拉斐尔和米开朗基罗等人的作品。(摄于2011年1月9日，西斯廷教堂) more