朝韩非军事区成旅游胜地 Tourists in the DMZ

在朝韩非军事区(DMZ)南端，韩国军人到处都是。他们守卫建筑物，设置路障防止“入侵者”。(图为10月16日，朝韩非军事区(DMZ)附近坡州市的一所朝鲜学校的教室里，游客在跟墙上悬挂的已故朝鲜创始人金日成(左)和他的儿子、more

在朝韩非军事区(DMZ)南端，韩国军人到处都是。他们守卫建筑物，设置路障防止“入侵者”。(图为10月16日，朝韩非军事区(DMZ)附近坡州市的一所朝鲜学校的教室里，游客在跟墙上悬挂的已故朝鲜创始人金日成(左)和他的儿子、朝鲜前领导人金正日的画像合影。)REUTERS/Kim Hong-Ji

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