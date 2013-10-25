朝韩非军事区成旅游胜地 Tourists in the DMZ
在朝韩非军事区(DMZ)南端，韩国军人到处都是。他们守卫建筑物，设置路障防止“入侵者”。(图为10月16日，朝韩非军事区(DMZ)附近坡州市的一所朝鲜学校的教室里，游客在跟墙上悬挂的已故朝鲜创始人金日成(左)和他的儿子、more
今日朝韩非军事区的韩国军人要防备的“入侵者”并不是朝鲜军人，而是游客。(图为朝韩非军事区板门店的游客撑伞站在望远镜旁。)REUTERS/Kim Hong-Ji
柏林墙和苏联都已成历史，游客们现在蜂拥至朝韩非军事区的两端。(图为在朝韩非军事区的板门店，导游手拿着刻有DMZ字迹的印章。)REUTERS/Kim Hong-Ji
但游客们更可能看到的是俗气的景象，而不是恐怖。(图为在朝韩非军事区附近，游客利用望远镜观望远处的朝鲜村庄。)REUTERS/Kim Hong-Ji
韩朝非军事区基本与北纬38度线平行，把朝鲜半岛分为朝鲜和韩国。(在朝韩非军事区附近的观测平台上，游客透过望远镜观看对岸朝鲜的Kaepoong村庄。)REUTERS/Kim Hong-Ji
非军事区长248公里，宽大约是4公里，可以说是世界上最多军人驻守的国界。(日本游客看着盖有各种朝韩非军事区旅游景点印章的旅游指南。)REUTERS/Kim Hong-Ji
朝韩非军事区游客最多的地方距离韩国首都首尔有一个小时的车程。(游客透过望远镜望向朝韩非军事区的北部。)REUTERS/Kim Hong-Ji
在朝韩非军事区南端，纪念品商店销售非军事区T恤衫、DMZ牌巧克力、DMZ棒球帽和裱在瓷砖上的“真实”朝韩非军事区带刺铁丝网片段。(图为位于板门店军事分界线的商店门口展示的儿童军装。)REUTERS/Kim Hong-Ji
朝韩非军事区北端也有游客，但是数量少得多。其中一个景点是Peace Village，这里像样板村庄，有空空的建筑物。(朝韩非军事区的板门店，日本学生与一座韩国警察的塑像合影。)REUTERS/Kim Hong-Ji
朝韩停战协议签署后的几十年里，仅有两国的大人物前往朝韩非军事区。(游客站在板门店挂满丝带的军事栅栏前，这些丝带上写着人们渴望和平和朝鲜半岛统一的愿望。)REUTERS/Kim Hong-Ji
2002年，朝韩非军事区附近的坡州市开始推广旅游业促进本地经济。(位于板门店军事分界线附近的纪念品商店店主看着她的手机。)REUTERS/Kim Hong-Ji
朝韩非军事区的游乐场内，韩国高中生聚集在“海盗船”Super Viking前,它是梦幻主题公园Peace Land的旗舰产品。海盗船上播放的流行音乐声音很大，只有偶尔飞过的美国军用直升机的声音能够盖过。REUTERS/Kmore
20世纪90年度初，韩国向西方游客团体开放了朝韩非军事区本方一侧的游览。(游客在板门店布满韩国国旗的军事栅栏前拍照。)REUTERS/Kim Hong-Ji
今年9月25日韩国面向外国游客个人开设了“朝韩非军事区旅游巴士”旅游项目。(游客远望在朝鲜战争期间被摧毁的自由之桥。)REUTERS/Kim Hong-Ji
据悉，“DMZ（非军事区）旅游巴士”项目每天早上8点从韩国观光公社总社正门出发，沿途经过临津阁公园、自由大桥，第三地道，都罗山驿和瞭望台一圈后返回首尔市厅。(图为韩国一群韩国小学生经过板门店的一家餐厅。)REUTERS/more
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