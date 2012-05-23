关注变性环姐 Transgendered Beauty Queen
2012年5月17日，加拿大多伦多，首位获准参赛的变性人选手詹娜·塔拉科娃(Jenna Talackova)参加环球小姐大赛的角逐。 REUTERS/Mark Blinch
今年23岁的塔拉茨科娃来自加拿大温哥华，曾为男儿身的她14岁起开始借助荷尔蒙疗法变性，19岁接受变性手术。 REUTERS/Mark Blinch
此前，“环球小姐”组委会曾以非“天生女性”(naturally born female)的理由取消“温哥华小姐”塔拉科娃参赛资格的决定。 REUTERS/Mark Blinch
之后迫于压力，“环球小姐”组委会称只要塔拉科娃够得上加拿大合法性别认定标准，便可自由地参加2012年环球小姐大赛加拿大赛区的比赛，并表示塔拉科娃已够得上上述标准。(摄于5月19日) REUTERS/Mark Blinch
塔拉科娃想让组织方再进一步，放弃她认为歧视性的参赛资格规定。 REUTERS/Mark Blinch
5月17日，塔拉科娃与众多佳丽一起斗艳。 REUTERS/Mark Blinch
塔拉科娃展示前凸后翘的身材。 REUTERS/Mark Blinch
塔拉科娃身穿比基尼。 REUTERS/Mark Blinch
塔拉科娃身材高挑。 REUTERS/Mark Blinch
倾城一笑。 REUTERS/Mark Blinch
塔拉科娃站在舞台上。 REUTERS/Mark Blinch
精致的面孔。 REUTERS/Mark Blinch
5月19日，塔拉科娃在决赛中领取亲善小姐奖。 REUTERS/Mark Blinch
塔拉科娃得知自己位列12强后非常激动。 REUTERS/Mark Blinch
塔拉科娃参加决赛。 REUTERS/Mark Blinch
动人回眸。 REUTERS/Mark Blinch
塔拉科娃鼓掌。 REUTERS/Mark Blinch
4月3日，美国洛杉矶，塔拉科娃参加新闻发布会。 REUTERS/Mario Anzuoni
塔拉科娃在新闻发布会上展示其护照。 REUTERS/Mario Anzuoni
塔拉科娃在新闻发布会上姿态优雅。 REUTERS/Mario Anzuoni