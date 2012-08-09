带你玩转伦敦 Travelogue: London

2012年6月19日，两名男子在英国皇家赛马会上乘坐扶梯。英国皇家赛马会从1807年起，已经有200年的历史。进入皇家看台的男士们要礼服笔挺，女人们也会穿上最漂亮的衣服，戴着最有创意的帽子出来亮相。 REUTERS/Anmore