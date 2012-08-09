带你玩转伦敦 Travelogue: London
2012年奥运盛典在伦敦火热举行，一起来领略这个国际大都市独有的面貌，尽享英伦风情。(2012年7月26日，水上运动中心，一名跳水选手准备参加训练。) REUTERS/Jorge Silva
伦敦是英国的政治中心，是英国王室、政府、议会以及各政党总部的所在地。威斯敏斯特宫，又称国会大厦是英国国会(包括上议院和下议院)的所在地。(摄于2009年2月2日) REUTERS/ Eddie Keogh
伦敦是世界闻名的旅游胜地，拥有数量众多名胜景点与博物馆等。(2012年6月24日，Hackney Weekend音乐节上的乐迷。) REUTERS/Olivia Harris
威斯敏斯特跨河大桥，又名西敏寺大桥，是连接伦敦泰晤士河两岸的28座大桥之一，因著名的威斯敏斯特大教堂而得名。大桥北岸的名胜古迹不断：伦敦塔、圣保罗大教堂、国会大厦、大本钟等等。(2012年8月12日，一对新人在威斯敏斯特more
英国探险家、伦敦奥运会火炬手戴维亨普勒曼在巨型摩天轮“伦敦眼”上展示奥运火炬。伦敦眼落在伦敦泰晤士河畔，是世界第四大摩天轮，是伦敦的地标之一，总高度达135米。(摄于2012年7月22日) REUTERS/Luke Mamore
圣保罗大教堂位于伦敦泰晤士河北岸纽盖特街与纽钱吉街交角处，巴洛克风格建筑的代表，以其壮观的圆形屋顶而闻名，是世界第二大圆顶教堂，它模仿罗马的圣彼得大教堂，是英国古典主义建筑的代表。(摄于2012年3月12日) REUTEmore
2012年6月3日，作为庆祝英国女王登基60周年的“重头戏”，千船巡游在泰晤士河上演。泰晤士河是英国著名的“母亲”河，发源于英格兰西南部的科茨沃尔德希尔斯，全长402公里，横贯英国首都伦敦与沿河的10多座城市。 REUTmore
泰特美术馆是英国国立博物馆，以15世纪迄今的英国绘画和各国现代艺术著称。(2008年2月29日，一个孩子攀爬楼梯。) REUTERS/Carlos Barria
金丝雀码头是伦敦一个重要的金融区和购物区，坐落于伦敦道格斯岛的陶尔哈姆莱茨区，许多银行的总部、分部和商业巨头的总公司--汇丰银行、花旗银行、巴克莱银行以及英格兰银行、渣打银行、罗斯恰尔兹贴现公司、摩根大通，以及每日电讯、more
2012年5月22日，英国伦敦肯辛顿宫，国家芭蕾舞团成员参加盛大露天慈善演出。肯辛顿宫是伦敦的一座皇家宫殿，位于肯辛顿和切尔西区的肯辛顿花园，自17世纪起成为英国皇室居住地，戴安娜王妃曾居住在此。 REUTERS/Tobmore
2012年3月30日，卡姆登的摄政运河风景。 REUTERS/Andrew Winning
2008年9月17日，一辆行驶在滑铁路桥上得公共汽车经过瑞士再保险大厦。 REUTERS/Toby Melville
2012年7月22日，英国伦敦，来自汤加的游泳选手Amini Fonua在奥林匹克公园内享受日光浴。 REUTERS/Jae C. Hong/Pool REUTERS/Jae C. Hong/Pool
伦敦的吸引力不仅在于它是2012年奥运会的举办地，更在于它是古老而优雅的英伦风情的一个缩影。(2012年6月3日，塔桥附近，人们观看伊丽莎白女王登基60周年的庆典活动。) REUTERS/Owen Humphreys/Pmore
2004年12月14日，约克公爵将在白金汉宫举行一个有芭蕾舞表演的聚会，在芭蕾舞剧《胡桃夹子》中扮演仙女的西蒙·克拉克(Simone Clarke)在白金汉宫门卫面前，调皮地整理自己的鞋带。 REUTERS/Ben Gumore
2012年6月19日，两名男子在英国皇家赛马会上乘坐扶梯。英国皇家赛马会从1807年起，已经有200年的历史。进入皇家看台的男士们要礼服笔挺，女人们也会穿上最漂亮的衣服，戴着最有创意的帽子出来亮相。 REUTERS/Anmore
2011年4月29日，英国伦敦，威廉王子与未婚妻凯特·米德尔顿在白金汉宫阳台上接吻。这场皇家婚礼是英国皇室三十年以来举行的规模最大、耗资最多、场面最壮观的婚礼，总花费为4,722万英镑，创收62亿元。 REUTERS/Dmore
2006年6月8日，一名球迷注视着大楼上的圣乔治旗帜。英格兰被公认为是现代足球的发源地。REUTERS/Luke MacGregor
2008年7月2日，观众撑伞观看温布尔登网球锦标赛费德勒对阵马里奥·安西奇。温布尔登网球锦标赛是网球运动中历史最长和最具声望的公开赛，通常举办于6月或7月，是每年度网球大满贯的第3项赛事，排在澳大利亚公开赛和法国公开赛之more
2009年1月24日，游泳选手准备参加全英冷水游泳锦标赛开幕式。REUTERS/Kieran Doherty
2012年5月15日，玛莉波恩板球俱乐部成员在国际板球锦标赛与斯里兰卡队展开角逐之前，每人手中各持一份报纸在罗德板球场外排队等候。 REUTERS/Philip Brown
2008年9月27日，一名男子在伦敦纹身大会上纹身。 REUTERS/Luke MacGregor
2009年3月12日，两名女性退伍老兵在切尔西皇家医院与其他老兵打招呼。切尔西皇家医院是英国政府为收容退伍老兵而设立的医院，由查理二世于1681年下令修建。REUTERS/Toby Melville
伦敦的航空运输十分发达，有希思罗机场和盖茨维克机场这两个机场。希思罗机场位于伦敦西郊，是欧洲客运量最大的机场。(2012年6月20日，伦敦希思罗机场装饰有奥运五环。) REUTERS/Luke MacGregor
2012年3月29日，维修工人在地铁大都会线维修轨道。伦敦公共交通网路的核心是伦敦地铁，自1863年建立以来是世界上最古老及最大的地下铁系统。 REUTERS/Dylan Martinez
2012年7月26日，刘易舍姆，年轻人在社区活动场所打篮球。REUTERS/Laszlo Balogh
2012年5月5日，伦敦东南部Deptford一名顾客在双层巴士披萨店内享用美食。REUTERS/Olivia Harris
2012年2月2日，一名顾客在铁路酒馆饮酒。铁路酒馆位于伦敦东部，建于1825年左右，距离奥林匹克公园只有几米远。 REUTERS/Eddie Keogh
2012年2月28日，防暴警察在圣保罗大教堂清除“占领”行动的示威者。 REUTERS/Dylan Martinez
2011年12月5日，一名穆斯林男子在火车站帮助一位老人。 REUTERS/Danish Siddiqui
下一个
带你玩转伦敦 Travelogue: London
(Reuters) - 2012年奥运盛典在伦敦火热举行，一起来领略这个英国心脏独有的风情和面貌。
24小时时事新闻(8月9日) 24hours 2012
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
奥运赛场名人多 VIP's at the Games
(Reuters) - 2012年伦敦奥运会如火如荼的举行，这场四年一度的奥运盛典吸引了总统、富豪等众多名人前来观赛和加油。
刘翔在110米栏预赛中摔倒出局 Liu Falls At First Hurdle
(Reuters) -中国运动员刘翔周二在伦敦奥运男子110米栏预赛中摔倒，无缘决赛。四年前在北京奥运会上，他已因伤退赛。
精选图集
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
Turkey-Netherlands feud escalates
Protests erupt after several European countries stopped Turkish politicians from holding rallies for the Turkish diaspora ahead of a referendum on expanding presidential powers -- as the Dutch prepare to vote in a national election.
Scenes from SXSW
Behind the scenes in Austin at the South by Southwest Festival.
Extreme collectors
Toy cows, Star Wars memorabilia and dolls are just some of the items prized by over-the-top enthusiasts.
Britain's next top dog
Miami the American cocker spaniel takes best in show at Britain's famed Crufts Dog Show.
Inside Mosul museum destroyed by Islamic State
Iraqi forces enter a museum where Islamic State militants filmed themselves destroying priceless statues and sculptures in 2015.
Brexit from the beginning
A visual chronology of the events leading up to Britain triggering Article 50, the legal process for leaving the European Union.
Chile's devastating wildfires
Forest fires are a regular feature of Chile's hot, arid summers, but a nearly decade-long drought combined with historically high temperatures have created tinder-like conditions in the nation's central regions.
Dressed for Purim
The Jewish holiday of Purim, is a celebration of the Jews' salvation from genocide in ancient Persia.