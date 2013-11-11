Twitter最热门明星 Most Twitter Followers
TwitterCounter.com网站提供的Twitter好友计数器统计显示，美国著名流行女歌手、演员兼词曲创作者凯蒂·佩里(Katy Perry)以4668万追随者成为微博网站Twitter上关注者最多的明星。REUmore
加拿大乐坛流行音乐小王子贾斯汀•比伯(Justin Bieber)凭借4559万名的追随者位列第二。REUTERS/Tami Chappell
流行歌手、“雷人教母”Lady Gaga以4042万的追随者排位第三。REUTERS/Issei Kato
第四名：美国总统奥巴马(Obama)坐拥3940万追随者。REUTERS/Shannon Stapleton
第五名：美国乡村音乐著名创作女歌手、演员泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)拥有3635万追随者。REUTERS/Mario Anzuoni
第六名：美国著名女歌手“小甜甜”布兰妮·斯皮尔斯(Britney Spears)拥有3384万追随者。REUTERS/Stephen Lam
第七名：来自加勒比岛国巴巴多斯的欧美乐坛著名流行歌手蕾哈娜(Rihanna)坐拥3255万追随者。REUTERS/Dylan Martinez
第八名：美国著名影、视、歌多栖明星贾斯汀·汀布莱克(Justin Timberlake)拥有2810万追随者。REUTERS/Mario Anzuoni
第九名：被评为美国最具影响力的西班牙语系艺人詹妮弗·洛佩兹(Jennifer Lopez)拥有2524万追随者。REUTERS/Thomas Peter
第十名：美国著名脱口秀喜剧演员艾伦·德杰尼勒斯(Ellen DeGeneres)坐拥2340万追随者，她在最新公布的福布斯全球最具影响力女性100强名单中排名第十。REUTERS/Mario Anzuoni
第十一名：拉丁艺人的代表人物夏奇拉(Shakira)拥有2269万追随者，2010年因演唱南非世界杯官方指定主题曲《Waka Waka》而再度红遍全球。REUTERS/Alejandro Acosta
第十二名：效力于西甲皇家马德里队的足坛球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(Cristiano Ronaldo)拥有2241万追随者，其以9600万欧元身价成为足球史上转会身价第一高的球员。REUTERS/Felix Ordonemore
第十三名：脱口秀女王奥普拉·温弗瑞(Oprah Winfrey)坐拥2197万追随者，在2013福布斯全球名人榜中奥普拉以7700万美元年收入居首。REUTERS/Siphiwe Sibeko
第十四名：美国知名歌手，唱作人粉红佳人(Pink)坐拥2078万追随者。REUTERS/Mario Anzuoni
第十五名：美国新生代女演员、流行乐歌手黛米·洛瓦特(Demi Lovato)拥有1973万追随者。REUTERS/Danny Moloshok
第十六名：美国名媛金·卡戴珊(Kim Kardashian)拥有1872万追随者。她作为一位时装设计师在2012年建立了KK时装品牌。REUTERS/Eric Thayer
第十七名：英国著名流行女歌手阿黛尔·阿德金斯(Adele)坐拥1846万追随者，在2012年第54届格莱美上她成为获得格莱美全部四大通类奖项最年轻的艺人。REUTERS/Lucy Nicholson
第十八名：美国R&B新生代女歌手艾丽西亚·凯斯(Alicia Keys)拥有1758万追随者。REUTERS/Mario Anzuoni
第十九名：英国超人气组合One Direction成员之一哈里·斯泰尔斯(Harry Styles)拥有1746万追随者。他在英国一档著名选秀节目The X Factor脱颖而出，之后签约唱片公司Syco Music。Rmore
第二十名：现效力于AC米兰的巴西球星卡卡(Kaka)在Twitter上拥有1725万追随者。他曾在2007年获得FIFA世界足球先生称号。REUTERS/Juan Medina
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