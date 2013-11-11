版本:
中国
图片 | 2013年 11月 11日 星期一 13:38 BJT

Twitter最热门明星 Most Twitter Followers

TwitterCounter.com网站提供的Twitter好友计数器统计显示，美国著名流行女歌手、演员兼词曲创作者凯蒂·佩里(Katy Perry)以4668万追随者成为微博网站Twitter上关注者最多的明星。REUTERS/Mario Anzuoni

TwitterCounter.com网站提供的Twitter好友计数器统计显示，美国著名流行女歌手、演员兼词曲创作者凯蒂·佩里(Katy Perry)以4668万追随者成为微博网站Twitter上关注者最多的明星。REUmore

2013年 11月 11日 星期一
TwitterCounter.com网站提供的Twitter好友计数器统计显示，美国著名流行女歌手、演员兼词曲创作者凯蒂·佩里(Katy Perry)以4668万追随者成为微博网站Twitter上关注者最多的明星。REUTERS/Mario Anzuoni
Close
1 / 20
加拿大乐坛流行音乐小王子贾斯汀•比伯(Justin Bieber)凭借4559万名的追随者位列第二。REUTERS/Tami Chappell

加拿大乐坛流行音乐小王子贾斯汀•比伯(Justin Bieber)凭借4559万名的追随者位列第二。REUTERS/Tami Chappell

2013年 11月 11日 星期一
加拿大乐坛流行音乐小王子贾斯汀•比伯(Justin Bieber)凭借4559万名的追随者位列第二。REUTERS/Tami Chappell
Close
2 / 20
流行歌手、“雷人教母”Lady Gaga以4042万的追随者排位第三。REUTERS/Issei Kato

流行歌手、“雷人教母”Lady Gaga以4042万的追随者排位第三。REUTERS/Issei Kato

2013年 11月 11日 星期一
流行歌手、“雷人教母”Lady Gaga以4042万的追随者排位第三。REUTERS/Issei Kato
Close
3 / 20
第四名：美国总统奥巴马(Obama)坐拥3940万追随者。REUTERS/Shannon Stapleton

第四名：美国总统奥巴马(Obama)坐拥3940万追随者。REUTERS/Shannon Stapleton

2013年 11月 11日 星期一
第四名：美国总统奥巴马(Obama)坐拥3940万追随者。REUTERS/Shannon Stapleton
Close
4 / 20
第五名：美国乡村音乐著名创作女歌手、演员泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)拥有3635万追随者。REUTERS/Mario Anzuoni

第五名：美国乡村音乐著名创作女歌手、演员泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)拥有3635万追随者。REUTERS/Mario Anzuoni

2013年 11月 11日 星期一
第五名：美国乡村音乐著名创作女歌手、演员泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)拥有3635万追随者。REUTERS/Mario Anzuoni
Close
5 / 20
第六名：美国著名女歌手“小甜甜”布兰妮·斯皮尔斯(Britney Spears)拥有3384万追随者。REUTERS/Stephen Lam

第六名：美国著名女歌手“小甜甜”布兰妮·斯皮尔斯(Britney Spears)拥有3384万追随者。REUTERS/Stephen Lam

2013年 11月 11日 星期一
第六名：美国著名女歌手“小甜甜”布兰妮·斯皮尔斯(Britney Spears)拥有3384万追随者。REUTERS/Stephen Lam
Close
6 / 20
第七名：来自加勒比岛国巴巴多斯的欧美乐坛著名流行歌手蕾哈娜(Rihanna)坐拥3255万追随者。REUTERS/Dylan Martinez

第七名：来自加勒比岛国巴巴多斯的欧美乐坛著名流行歌手蕾哈娜(Rihanna)坐拥3255万追随者。REUTERS/Dylan Martinez

2013年 11月 11日 星期一
第七名：来自加勒比岛国巴巴多斯的欧美乐坛著名流行歌手蕾哈娜(Rihanna)坐拥3255万追随者。REUTERS/Dylan Martinez
Close
7 / 20
第八名：美国著名影、视、歌多栖明星贾斯汀·汀布莱克(Justin Timberlake)拥有2810万追随者。REUTERS/Mario Anzuoni

第八名：美国著名影、视、歌多栖明星贾斯汀·汀布莱克(Justin Timberlake)拥有2810万追随者。REUTERS/Mario Anzuoni

2013年 11月 11日 星期一
第八名：美国著名影、视、歌多栖明星贾斯汀·汀布莱克(Justin Timberlake)拥有2810万追随者。REUTERS/Mario Anzuoni
Close
8 / 20
第九名：被评为美国最具影响力的西班牙语系艺人詹妮弗·洛佩兹(Jennifer Lopez)拥有2524万追随者。REUTERS/Thomas Peter

第九名：被评为美国最具影响力的西班牙语系艺人詹妮弗·洛佩兹(Jennifer Lopez)拥有2524万追随者。REUTERS/Thomas Peter

2013年 11月 11日 星期一
第九名：被评为美国最具影响力的西班牙语系艺人詹妮弗·洛佩兹(Jennifer Lopez)拥有2524万追随者。REUTERS/Thomas Peter
Close
9 / 20
第十名：美国著名脱口秀喜剧演员艾伦·德杰尼勒斯(Ellen DeGeneres)坐拥2340万追随者，她在最新公布的福布斯全球最具影响力女性100强名单中排名第十。REUTERS/Mario Anzuoni

第十名：美国著名脱口秀喜剧演员艾伦·德杰尼勒斯(Ellen DeGeneres)坐拥2340万追随者，她在最新公布的福布斯全球最具影响力女性100强名单中排名第十。REUTERS/Mario Anzuoni

2013年 11月 11日 星期一
第十名：美国著名脱口秀喜剧演员艾伦·德杰尼勒斯(Ellen DeGeneres)坐拥2340万追随者，她在最新公布的福布斯全球最具影响力女性100强名单中排名第十。REUTERS/Mario Anzuoni
Close
10 / 20
第十一名：拉丁艺人的代表人物夏奇拉(Shakira)拥有2269万追随者，2010年因演唱南非世界杯官方指定主题曲《Waka Waka》而再度红遍全球。REUTERS/Alejandro Acosta

第十一名：拉丁艺人的代表人物夏奇拉(Shakira)拥有2269万追随者，2010年因演唱南非世界杯官方指定主题曲《Waka Waka》而再度红遍全球。REUTERS/Alejandro Acosta

2013年 11月 11日 星期一
第十一名：拉丁艺人的代表人物夏奇拉(Shakira)拥有2269万追随者，2010年因演唱南非世界杯官方指定主题曲《Waka Waka》而再度红遍全球。REUTERS/Alejandro Acosta
Close
11 / 20
第十二名：效力于西甲皇家马德里队的足坛球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(Cristiano Ronaldo)拥有2241万追随者，其以9600万欧元身价成为足球史上转会身价第一高的球员。REUTERS/Felix Ordonez

第十二名：效力于西甲皇家马德里队的足坛球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(Cristiano Ronaldo)拥有2241万追随者，其以9600万欧元身价成为足球史上转会身价第一高的球员。REUTERS/Felix Ordonemore

2013年 11月 11日 星期一
第十二名：效力于西甲皇家马德里队的足坛球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(Cristiano Ronaldo)拥有2241万追随者，其以9600万欧元身价成为足球史上转会身价第一高的球员。REUTERS/Felix Ordonez
Close
12 / 20
第十三名：脱口秀女王奥普拉·温弗瑞(Oprah Winfrey)坐拥2197万追随者，在2013福布斯全球名人榜中奥普拉以7700万美元年收入居首。REUTERS/Siphiwe Sibeko

第十三名：脱口秀女王奥普拉·温弗瑞(Oprah Winfrey)坐拥2197万追随者，在2013福布斯全球名人榜中奥普拉以7700万美元年收入居首。REUTERS/Siphiwe Sibeko

2013年 11月 11日 星期一
第十三名：脱口秀女王奥普拉·温弗瑞(Oprah Winfrey)坐拥2197万追随者，在2013福布斯全球名人榜中奥普拉以7700万美元年收入居首。REUTERS/Siphiwe Sibeko
Close
13 / 20
第十四名：美国知名歌手，唱作人粉红佳人(Pink)坐拥2078万追随者。REUTERS/Mario Anzuoni

第十四名：美国知名歌手，唱作人粉红佳人(Pink)坐拥2078万追随者。REUTERS/Mario Anzuoni

2013年 11月 11日 星期一
第十四名：美国知名歌手，唱作人粉红佳人(Pink)坐拥2078万追随者。REUTERS/Mario Anzuoni
Close
14 / 20
第十五名：美国新生代女演员、流行乐歌手黛米·洛瓦特(Demi Lovato)拥有1973万追随者。REUTERS/Danny Moloshok

第十五名：美国新生代女演员、流行乐歌手黛米·洛瓦特(Demi Lovato)拥有1973万追随者。REUTERS/Danny Moloshok

2013年 11月 11日 星期一
第十五名：美国新生代女演员、流行乐歌手黛米·洛瓦特(Demi Lovato)拥有1973万追随者。REUTERS/Danny Moloshok
Close
15 / 20
第十六名：美国名媛金·卡戴珊(Kim Kardashian)拥有1872万追随者。她作为一位时装设计师在2012年建立了KK时装品牌。REUTERS/Eric Thayer

第十六名：美国名媛金·卡戴珊(Kim Kardashian)拥有1872万追随者。她作为一位时装设计师在2012年建立了KK时装品牌。REUTERS/Eric Thayer

2013年 11月 11日 星期一
第十六名：美国名媛金·卡戴珊(Kim Kardashian)拥有1872万追随者。她作为一位时装设计师在2012年建立了KK时装品牌。REUTERS/Eric Thayer
Close
16 / 20
第十七名：英国著名流行女歌手阿黛尔·阿德金斯(Adele)坐拥1846万追随者，在2012年第54届格莱美上她成为获得格莱美全部四大通类奖项最年轻的艺人。REUTERS/Lucy Nicholson

第十七名：英国著名流行女歌手阿黛尔·阿德金斯(Adele)坐拥1846万追随者，在2012年第54届格莱美上她成为获得格莱美全部四大通类奖项最年轻的艺人。REUTERS/Lucy Nicholson

2013年 11月 11日 星期一
第十七名：英国著名流行女歌手阿黛尔·阿德金斯(Adele)坐拥1846万追随者，在2012年第54届格莱美上她成为获得格莱美全部四大通类奖项最年轻的艺人。REUTERS/Lucy Nicholson
Close
17 / 20
第十八名：美国R&B新生代女歌手艾丽西亚·凯斯(Alicia Keys)拥有1758万追随者。REUTERS/Mario Anzuoni

第十八名：美国R&B新生代女歌手艾丽西亚·凯斯(Alicia Keys)拥有1758万追随者。REUTERS/Mario Anzuoni

2013年 11月 11日 星期一
第十八名：美国R&B新生代女歌手艾丽西亚·凯斯(Alicia Keys)拥有1758万追随者。REUTERS/Mario Anzuoni
Close
18 / 20
第十九名：英国超人气组合One Direction成员之一哈里·斯泰尔斯(Harry Styles)拥有1746万追随者。他在英国一档著名选秀节目The X Factor脱颖而出，之后签约唱片公司Syco Music。REUTERS/Andrew Burton

第十九名：英国超人气组合One Direction成员之一哈里·斯泰尔斯(Harry Styles)拥有1746万追随者。他在英国一档著名选秀节目The X Factor脱颖而出，之后签约唱片公司Syco Music。Rmore

2013年 11月 11日 星期一
第十九名：英国超人气组合One Direction成员之一哈里·斯泰尔斯(Harry Styles)拥有1746万追随者。他在英国一档著名选秀节目The X Factor脱颖而出，之后签约唱片公司Syco Music。REUTERS/Andrew Burton
Close
19 / 20
第二十名：现效力于AC米兰的巴西球星卡卡(Kaka)在Twitter上拥有1725万追随者。他曾在2007年获得FIFA世界足球先生称号。REUTERS/Juan Medina

第二十名：现效力于AC米兰的巴西球星卡卡(Kaka)在Twitter上拥有1725万追随者。他曾在2007年获得FIFA世界足球先生称号。REUTERS/Juan Medina

2013年 11月 11日 星期一
第二十名：现效力于AC米兰的巴西球星卡卡(Kaka)在Twitter上拥有1725万追随者。他曾在2007年获得FIFA世界足球先生称号。REUTERS/Juan Medina
Close
20 / 20
重播
下一图片集
超强台风肆虐菲律宾 或致万人遇难 Super typhoon

超强台风肆虐菲律宾 或致万人遇难 Super typhoon

下一个

超强台风肆虐菲律宾 或致万人遇难 Super typhoon

超强台风肆虐菲律宾 或致万人遇难 Super typhoon

(Reuters) - 台风“海燕”重创菲律宾，估计造成一万人遇难。“海燕”为有史以来最强风暴之一，破坏力堪比2004年印度洋大海啸。

2013年 11月 11日
本周中国区精选(11月1日-8日) China Weekly

本周中国区精选(11月1日-8日) China Weekly

(Reuters) - 聚焦11月1日至8日中国区新闻事件和热点动态。

2013年 11月 8日
寰宇搜奇 Oddly(19)

寰宇搜奇 Oddly(19)

(Reuters) -世界之大，无奇不有。路透摄影记者为你打开这扇“随意门”。

2013年 11月 8日
世界十大污染地 TOP10 of Polluted Places

世界十大污染地 TOP10 of Polluted Places

(Reuters) - 瑞士绿十字会组织近日发布2013年环境毒素报告，显示全球污染最严重的十个地方分布在阿根廷、孟加拉国、印尼、俄罗斯、乌克兰等八个国家。

2013年 11月 8日

精选图集

Postcards from Pyongyang

Postcards from Pyongyang

Street scenes from the reclusive nation as North Korea marks the 105th anniversary of the birth of founding father Kim Il-sung.

Deadly garbage landslide in Sri Lanka

Deadly garbage landslide in Sri Lanka

Hopes fade for the survival of residents trapped under the mud and debris of a landslide at a giant rubbish dump in Colombo.

Effigies and Easter in Venezuela

Effigies and Easter in Venezuela

Protesters set fire to effigies of politicians during the traditional burning of Judas as part of Holy Week celebrations in Venezuela.

Celebrating Easter

Celebrating Easter

Christians around the world celebrate the Easter holiday.

Scenes from Coachella

Scenes from Coachella

Highlights from the Coachella Music Festival in California.

Referendum divides Turkey

Referendum divides Turkey

A narrow referendum victory gives the Turkish president sweeping powers and lays the nation's divisions bare.

North Korea on parade

North Korea on parade

North Korea marks the 105th birth anniversary of founding father Kim Il Sung, amid rising tension with the United States.

Photos of the week

Photos of the week

Our top photos from the past week.

First 100 days of Trump

First 100 days of Trump

Major moments from the first days of the Trump administration.

下一页

点击排名

编辑推荐

编辑推荐