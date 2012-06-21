亚洲上层奢华生活 Upper class Asia

丹麦公司Aesir推出拥有两个版本的艺术手机，一种是不锈钢材质的机型，售价为79,750港元(约合10,249美元)，另一种是18K黄金材质的机型，售价为462,000港元(约合59,380美元)。两种材质的机型均由瑞士more

丹麦公司Aesir推出拥有两个版本的艺术手机，一种是不锈钢材质的机型，售价为79,750港元(约合10,249美元)，另一种是18K黄金材质的机型，售价为462,000港元(约合59,380美元)。两种材质的机型均由瑞士工业设计师伊夫•贝哈(Yves Behar)设计，手机的键盘看起来好像一条金制或银制的表带。(摄于2011年10月20日，香港) REUTERS/Bobby Yip

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