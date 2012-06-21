亚洲上层奢华生活 Upper class Asia
美国花旗集团发表的《2012财富报告》称，截至2011年年底，东南亚、中国和日本可支配资产至少1亿美元的富翁数量达到1.8万人，首次超过北美地区，世界经济和财富重心持续向东方偏移。(2011年8月16日，天津“基辅”号航more
莱德伯里研究公司主管劳森预测，未来几年，亿万富翁人数和规模的东移趋势可能慢慢扩展到较低的财富等级中。当前，东南亚地区可支配资产超过1,000万美元的富翁数量已经超过欧洲，预计将在今后10年中超过美国。(2012年6月4日more
在日本东京改装车展览会上，日本天皇级御用改装品牌DAD展出的一款梅赛德斯-奔驰SL600跑车，30万颗施华洛世奇水钻嵌满整个车身，极尽奢华。(摄于2010年1月15日，日本千叶港) REUTERS/Toru Hanai
2011年7月13日，江西九江，一名黄金店员工展示黄金观音。 Reuters/China Daily
香港苏富比拍卖行展示的清乾隆年间粉彩九桃天球瓶，以7401.32万元成交，成为近年成交价最高的天球瓶。(摄于2011年9月7日) REUTERS/Bobby Yip
2011年4月7日，北京，金饰设计大赛上的一条黄金项链。 REUTERS/Jason Lee
韩国首尔“伊里翁”豪华宠物护理中心，一只宠物犬受到细心的照料。“伊里翁”豪华宠物护理中心内设照料和服务宠物的医院、豪华宾馆、宠物幼崽照料园、美容室、培训室和商店等。 REUTERS/Truth Leem
在日本东京国际美容化妆品博览会上，一名女子试用24k金箔敷面的“黄金美容法”，价值约3万日元(250美元)。REUTERS/Toru Hanai
香港，酒商Acker Merrall & Condit的拍卖总监John Kapon展示70瓶拉斐堡佳酿珍藏，分别产于18世纪至今，估价100万至140万港元。(摄于2010年3月24日) REUTERS/Bobby Ymore
香港尖沙咀高档住宅楼。(摄于2009年7月8日) REUTERS/Bobby Yip
印度一个非常受中上流社会人士欢迎的酒吧Aqua。(摄于2012年3月5日，印度海德拉巴) REUTERS/Vivek Prakash
韩国首尔新世界百货商场的一个手表广告牌。(摄于2009年10月11日) REUTERS/Jo Yong-Hak
在印度国际珠宝展上，一名员工展示22克拉的黄金泰姬陵模型。(摄于2008年2月15日，印度金奈) REUTERS/Babu
丹麦公司Aesir推出拥有两个版本的艺术手机，一种是不锈钢材质的机型，售价为79,750港元(约合10,249美元)，另一种是18K黄金材质的机型，售价为462,000港元(约合59,380美元)。两种材质的机型均由瑞士more
香港尖沙咀，位于环球贸易广场的丽思卡尔顿酒店。(摄于2011年5月11日) REUTERS/Bobby Yip
2012年4月25日，新加坡，游艇停泊在码头。豪华游艇成亚洲富人炫富新宠。亚洲新贵不惜斥巨资购置游艇，以彰显地位和趣味，而他们可能发现船坞船满为患，很难找到泊位。香港仍是亚洲最大的豪华游艇市场，但泰国、中国大陆、印尼和新more
“路易威登艺术时空之旅”(Louis Vuitton Voyages)在中国国家博物馆开展。这是中国国家博物馆重新开放后首次与品牌合作，展出路易威登自1854年创建以来，影响旅行历史的代表性原创与体现艺术情感的各种设计，more
由菲律宾Angelito Araneta Jr主厨的世界最贵寿司，镶上了小钻石和黄金。(摄于2012年4月1日，菲律宾马尼拉) REUTERS/Romeo Ranoco
苏格兰顶级威士忌品牌皇家礼礼炮在北京推出“皇家礼炮62礼赞”，售价为1.5万元一瓶，其水晶玻璃瓶塞，。(摄于2010年12月6日，北京) REUTERS/David Gray
上海百乐门舞厅，1932年开始建造，是上海著名的综合性娱乐场所。(摄于2009年8月16日) REUTERS/Nir Elias
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(Reuters) - 6月13日公布的一份全球专家调查显示，提倡性别平等、防止暴力和剥削以及医疗保险等政策使加拿大成为世界主要经济体中最适宜女性生活的地方。
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Britain's next top dog
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Brexit from the beginning
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