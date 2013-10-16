越南狗狗 Vietnam's dog
10月5日，越南河内，用红巾遮盖着的是一只因患糖尿病死去的，13岁的，名叫Capi的日本狗的棺木。Capi的主人Nguyen Thanh Huyen预订了Bao Sinh猫狗之家的一站式服务，后者给宠物提供所有与给人类一more
10月5日至6日，成千上万来自全世界的狗狗聚集在越南河内参加为期两天的国际狗狗选美比赛。尽管在越南和韩国狗肉餐依旧盛行，但也发生了一些改变。东南亚国家的爱狗人士会花费数千美元从德国、英国、美国、墨西哥和日本进口宠物。在越more
（为狗狗Capi进行葬礼仪式。）REUTERS/Kham
Nguyen Bao Sinh是河内一个宠物之家的老板，他扩大了宠物之家的服务种类，迎合人们亲狗的心理。1992年他开设了一间宠物旅社，其中甚至包括带有私人房间的繁育中心。（Nguyen Bao Sinh与旅社的狗狗合影more
越南河内，Bao Sinh猫狗之家一处狗公墓，上面陈列着狗狗的香炉碗。REUTERS/Kham
Bao Sinh猫狗之家的狗公墓里，一个贴有狗狗照片的墓地。REUTERS/Kham
10月5日，一只德国牧羊犬Largo参加越南河内的国际狗狗选美比赛，比赛中Largo赢得最美牧羊犬的称号。REUTERS/Kham
狗主人们带着他们的德国牧羊犬参加狗狗选美大赛。REUTERS/Kham
狗主人抱着他的宠物狗参加选美大赛。REUTERS/Kham
Nguyen Chi Tin（右）骑着三轮摩托载着他的德国牧羊犬参加选美大赛。REUTERS/Kham
为了参加选美大赛，狗主人忙着给狗狗打扮。REUTERS/Kham
Le Van Phuc带着他的狗狗前往宠物医院。REUTERS/Kham
河内一家宠物诊所里，兽医在给狗狗做健康检查。REUTERS/Kham
在宠物诊所，兽医Quynh Dinh给一只罗特韦尔犬做治疗。REUTERS/Kham
在宠物诊所里，兽医抱着狗狗。REUTERS/Kham
在越南，名贵犬种受到有钱人的追捧，成为身份地位的象征，或成为阔门大院的护院犬。Nguyen Duy Hiep 是一名狗贩，他说德国牧羊犬的售价在14,000-40,000美元之间，有时更贵。他自己养了三条德国牧羊犬，但绝more
Nguyen Duy Hiep带着他的德国牧羊犬Largo沿着Hao Nam湖散步。REUTERS/Kham
尽管动物权益保护者谴责说食用狗肉是极其残忍的，但是狗肉仍然是被一些越南人以及其他亚洲国家人们所接受的一种流行美食。Duong Noi村庄以狗肉美食而闻名，那里每天都有成百只狗被屠杀，然后做成美食。（在河内市外的Duongmore
在Duong Noi村庄的路边摊位上，一个小贩切着狗肉。REUTERS/Kham
在Duong Noi村庄，一只关在笼子里等着被屠宰的狗。REUTERS/Kham
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