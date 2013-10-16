越南狗狗 Vietnam's dog

10月5日至6日，成千上万来自全世界的狗狗聚集在越南河内参加为期两天的国际狗狗选美比赛。尽管在越南和韩国狗肉餐依旧盛行，但也发生了一些改变。东南亚国家的爱狗人士会花费数千美元从德国、英国、美国、墨西哥和日本进口宠物。在越more

10月5日至6日，成千上万来自全世界的狗狗聚集在越南河内参加为期两天的国际狗狗选美比赛。尽管在越南和韩国狗肉餐依旧盛行，但也发生了一些改变。东南亚国家的爱狗人士会花费数千美元从德国、英国、美国、墨西哥和日本进口宠物。在越南的宠物狗会被主人带去做美容沙龙，去狗狗旅馆或者宠物医院，当它们死去后，主人还会为它们准备葬礼。（在葬礼上，一个男人抱着狗狗Capi的棺木。）REUTERS/Kham

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