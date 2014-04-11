迎接“可穿戴设备时代” Wearable Devices
谷歌4月15日将开始接受其可穿戴设备谷歌眼镜的网上订单，售价1,500美元。对像不只局限应用开发商等特定用户群体。 REUTERS/Andrew Kelly
可穿戴智能设备将成为今年的主流之一，这些产品包括智能手表和头戴设备等，将拓展智能手机和平板电脑的功能。2013年6月12日，美国洛杉矶，一名男子在E3电子娱乐展上戴着虚拟现实眼镜Oculus Rift。戴着这副时尚眼镜就more
2014年1月8日，美国拉斯维加斯，SmartOne可穿戴式婴儿睡眠监测设备，可放置在婴儿胸部的口袋内，并实时发送婴儿睡眠的体温、和呼吸状况至父母手机中，售价为149美元。 REUTERS/Steve Marcus
2014年1月8日，美国拉斯维加斯，为儿童和老人设计的KMS腕带手机，这款手机可以连续拨打5个电话号码，直至有回应。一旦佩戴者离开预设区域，手机还会发送警报。 REUTERS/Steve Marcus
2014年1月8日，美国拉斯维加斯，科技初创公司Liquid Image推出带有高清摄像功能的新型滑雪护目镜Apex。 Apex配有1200万像素摄像头，能录制视频和拍照。目镜顶端内测还装了一个小型LED灯以帮助用户确认more
在可穿戴设备已经成为热点的今天，宠物的可穿戴设备也开始出现。2014年1月8日，美国拉斯维加斯，FitBark可以说是专门监控宠物运动情况设备中非常出名的产品之一，它主要追踪狗狗的运动和健康情况。REUTERS/Stevmore
2014年1月5日，Zepp高尔夫球挥杆分析器，只需要将感应器安装至任意一款高尔夫球杆上，开始挥杆，即可在用户的iPhone、iPad或iPod Touch上查看即时的数据反馈，以3D图案从不同角度查看挥杆情况。 REUmore
2014年1月5日，Liquid Image Ego LS公司在CES上展出号称世界首款可穿戴相机，并且支持4G LTE网络。REUTERS/Steve Marcus
2013年9月4日，在2013年德国柏林国际消费类电子展上，三星推出首款Galaxy Gear智能手表。在当前智能手机市场趋于饱和的状态下，为抢滩市值高达500亿美元的智能手表市场发起攻击。 REUTERS/Fabrizmore
Galaxy Gear智能表将作为其Galaxy智能手机的附件产品，配有小型萤幕，提供拍照、免持电话和即时讯息等基本功能。 REUTERS/Tobias Schwarz
IT巨头高通推出其新款彩色显示器智能手表“Toq”，可播放音乐和处理电话和讯息，这将是首款配备触控“Mirasol”彩色屏幕的智能手表，在明亮的阳光下也能轻松浏览屏幕。REUTERS/Fred Greaves
9月5日，索尼在2013年德国柏林国际消费类电子展上推出第二代蓝牙智能手表产品SmartWatch 2，在机身设计上采用耐用的铝制材料，且同时具备IP57级的防水防尘功能。REUTERS/Fabrizio Bensch
2012年1月，Nike公司推出Nike+Fuelband运动伴侣智能手环，售价149美元。这款手环可以显示和监测你每日运动的卡路里数，走路的步数，行走距离(估算值)和Nike自家的FUEL数量，并可以通过网站和手机apmore
2012年5月，一家丹麦和德国的合作机构推出名为进球裁判(Goalref)的应用技术，通过将芯片植入足球内，在磁场的作用下判断足球的运行轨迹和位置。 REUTERS/Toru Hanai
2003年11月12日，日本手机运营商NTT DoCoMo研究人员展示“指尖细语”(Finger Whisper)原型机，手机腕带背面可以将接收到语音讯号转换成震波，再透过骨头的传导，传达至指尖。是可以传播视觉、触觉、嗅more
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