迎接“可穿戴设备时代” Wearable Devices

可穿戴智能设备将成为今年的主流之一，这些产品包括智能手表和头戴设备等，将拓展智能手机和平板电脑的功能。2013年6月12日，美国洛杉矶，一名男子在E3电子娱乐展上戴着虚拟现实眼镜Oculus Rift。戴着这副时尚眼镜就more

可穿戴智能设备将成为今年的主流之一，这些产品包括智能手表和头戴设备等，将拓展智能手机和平板电脑的功能。2013年6月12日，美国洛杉矶，一名男子在E3电子娱乐展上戴着虚拟现实眼镜Oculus Rift。戴着这副时尚眼镜就像是把高清电视机戴在脸上，还能追踪你的头部动作并将其转换成你屏幕内虚拟化身的动作。 REUTERS/Gus Ruelas

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