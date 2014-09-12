可穿戴设备大盘点 Wearable Devices
2014年9月9日，苹果重磅推出首款智能手表Apple Watch，这是库克执掌公司以来开发并推出的首款新产品。 REUTERS/Stephen Lam
Apple Watch采用蓝宝石屏幕，具有强大的功能和界面支撑，可与iPhone无缝整合，支持录音、来电通话、收发消息、Siri语音助手、地图导航、Apple Pay等功能。 REUTERS/Stephen Lam
Apple Watch拥有两种尺寸，三个版本，六款表带和多种配色可选择，售价349美元起，有望在2015年年初正式上市。 REUTERS/Stephen Lam
2013年9月3日，三星推出全新圆身设计智能手表Gear S，这是首款具备3G通信功能的智能手表。 REUTERS/Fabrizio Bensch
Gear S拥有蓝牙、WiFi和WCDMA 3G网络多种网络连接功能，装备Super AMOLED屏幕，搭载Tizen系统。 REUTERS/Hannibal Hanschke
三星同日推出旗下虚拟现实产品Galaxy Gear VR，这款产品将作为Galaxy Note 4的配件之一进行销售。 REUTERS/Hannibal Hanschke
将Galaxy Note 4放到Gear VR中，以Note4的5.7英寸屏幕作为Gear VR的屏幕来实现虚拟现实功能，Gear VR可实现96度超广视野，支持360度无死角视觉体验。 REUTERS/Hannimore
谷歌眼镜集智能手机、GPS、相机于一身，主要通过一个类似眼镜的外置屏幕，支持用户实时拍摄照片和视频、完成并进行视频通话、邮件短信收发、路况天气查询等操作。(谷歌于2014年4月15日接受谷歌眼镜网上订单，售价为1,500more
2013年6月12日，美国洛杉矶，一名男子在E3电子娱乐展上戴着虚拟现实眼镜Oculus Rift。戴着这副时尚眼镜就像是把高清电视机戴在脸上，还能追踪你的头部动作并将其转换成你屏幕内虚拟化身的动作。 REUTERS/Gmore
2014年1月8日，美国拉斯维加斯，SmartOne可穿戴式婴儿睡眠监测设备，可放置在婴儿胸部的口袋内，并实时发送婴儿睡眠的体温、和呼吸状况至父母手机中，售价为149美元。 REUTERS/Steve Marcus
2014年1月8日，美国拉斯维加斯，为儿童和老人设计的KMS腕带手机，这款手机可以连续拨打5个电话号码，直至有回应。一旦佩戴者离开预设区域，手机还会发送警报。 REUTERS/Steve Marcus
2014年1月8日，美国拉斯维加斯，科技初创公司Liquid Image推出带有高清摄像功能的新型滑雪护目镜Apex。 Apex配有1200万像素摄像头，能录制视频和拍照。目镜顶端内测还装了一个小型LED灯以帮助用户确认more
可穿戴设备已经成为热点的今天，宠物的可穿戴设备也开始出现。2014年1月8日，美国拉斯维加斯，FitBark可以说是专门监控宠物运动情况设备中非常出名的产品之一，它主要追踪狗狗的运动和健康情况。REUTERS/Stevemore
2014年1月5日，Zepp高尔夫球挥杆分析器，只需要将感应器安装至任意一款高尔夫球杆上，开始挥杆，即可在用户的iPhone、iPad或iPod Touch上查看即时的数据反馈，以3D图案从不同角度查看挥杆情况。 REUmore
2014年1月5日，Liquid Image Ego LS公司在CES上展出号称世界首款可穿戴相机，并且支持4G LTE网络。REUTERS/Steve Marcus
2013年9月4日，在2013年德国柏林国际消费类电子展上，三星推出首款Galaxy Gear智能手表，作为其Galaxy智能手机的附件产品，拥有配有小型萤幕，提供拍照、免持电话和即时讯息等基本功能。 REUTERS/Fmore
2013年9月4日，IT巨头高通推出其新款彩色显示器智能手表“Toq”，可播放音乐和处理电话和讯息，这将是首款配备触控“Mirasol”彩色屏幕的智能手表，在明亮的阳光下也能轻松浏览屏幕。REUTERS/Fred Gremore
2013年9月5日，索尼在2013年德国柏林国际消费类电子展上推出第二代蓝牙智能手表产品SmartWatch 2，在机身设计上采用耐用的铝制材料，且同时具备IP57级的防水防尘功能。REUTERS/Fabrizio Bemore
2012年1月，Nike公司推出Nike+Fuelband运动伴侣智能手环，售价149美元。这款手环可以显示和监测你每日运动的卡路里数，走路的步数，行走距离(估算值)和Nike自家的FUEL数量，并可以通过网站和手机apmore
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“伊斯兰国”控制区现状 Behind ISIL lines
叙利亚东北部的拉卡省已完全被“伊斯兰国”武装控制，该武装渗入了日常生活的每个角落。
可穿戴设备大盘点 Wearable Devices
苹果刚刚发布智能手表Apple Watch，正式进军可穿戴智能设备领域。可穿戴设备包括智能手表和“头戴式”装置等，消费者追捧热度一路攀升。
24小时时事新闻(9月12日) 24Hours
聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
寰宇搜奇 Oddly(9)
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