雷人房屋大集合 Weird homes

(Reuters) -周二是中国传统节日七夕，快到30岁还不结婚的“剩女”们面临严峻选择。中国有近14亿人口，可选的男性多的是，但社会地位可能影响职业女性择偶范围。中国人往往觉得婚姻中男性应该在各方面都更强，包括身高、年龄、受教育水平和薪水。