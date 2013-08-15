雷人房屋大集合 Weird homes
楼顶别墅。(2013年8月13日，北京市海淀区人济山庄小区内的一栋26层居民楼，因为楼顶加盖的2层别墅引发关注。该建筑沿楼体边缘而建，覆盖全部楼顶，岩石质感的建筑材料呈现灰褐色，房屋布局错落有致，绿色植物掩映其中，“宏伟more
孤岛小屋。(2013年5月22日，在距离塞尔维亚首都贝尔格莱德约160公里的巴伊纳巴什塔，一所房子建在德里纳河中的岩石上。这所房子由一伙年轻人于1968年共同建造，他们认为这块河中的岩石是建造微型庇护所的理想所在。) Rmore
海上梦幻屋。(2009年2月17日，马来西亚婆罗洲苏拉威西海，吉普赛孩子在屋子附近玩耍。) REUTERS/Bazuki Muhammad
惬意小屋。(2010年1月28日，香港，一座只有32平方米的公寓住宅。建筑师张智强善于在狭小空间内做大文章，通过巧妙的设计让小户型变成“大空间”。) REUTERS/Bobby Yip
群居集装箱。(2013年3月4日，上海市郊，当地村民利用废弃集装箱改造成简易房屋，租住给外地务工人员，每间月租金约500元。) REUTERS/Aly Song
移动城堡。(2012年8月7日，捷克布拉格东北部小镇Bohumil Lhota，建筑迷Lhota推动他建造的房子。Lhota2002年建造了一栋独特的房屋，可以上下移动和旋转，可将房屋方向调整到自己所喜欢观看的窗外风景。more
超现代房屋。(2011年8月4日，法国东部斯特拉斯堡的太阳能生物气候房屋Heliodome。这座房屋的外形好似一个巨大的三维日晷，与太阳的移动呈固定角度，能够在夏季月份提供荫凉，保持室内凉爽。春季和秋冬时，太阳在空中的位more
倒立屋。(2007年7月31日，波兰北部的斯泽姆巴克村，游客参观颠倒屋，象征着从社会主义到资本主义的时代剧变。) REUTERS/Peter Andrews
世界上最狭窄的房屋。(2012年10月23日，波兰华沙，一名男子拍摄一座建在两座大楼之间的房屋。这座房屋实际上是一件装置艺术品，宽度只有92厘米，是世界上最狭窄的房屋之一。) REUTERS/Kacper Pempel
马桶房。(2007年10月9日，韩国公共卫生宣传者设计的房屋效果图。这座马桶形状的房子为庆祝世界厕所协会第一届全体大会建造，内设4间豪华厕所。) REUTERS/Office Of Koki-woong
壁虎人。(2009年7月8日，巴西里约热内卢，艺术家加布里埃尔·普里莫在里约老城区一幢楼房的外墙上安装了家具和生活用品，过起爬墙生活。) REUTERS/Bruno Domingos
“外星居所”。(2007年5月8日，印尼小村Sumberharjo，美国组织Domes for the World为地震灾民建起70余座圆顶房屋。) REUTERS/Dwi Oblo
“树居者”。(2009年4月24日，法国Le Pian Medoc，一家公司向环保爱好者出租树上度假木屋。) REUTERS/Regis Duvigna
鳄鱼屋。(2008年9月11日，科特迪瓦阿比让，房主打扫院落。) REUTERS/Thierry Gouegnon
公墓之家。(2008年10月21日，菲律宾马尼拉一处公墓，妇女搭梯子前往高出的住所。当地许多贫民把遗弃公墓和陵室当作居所。) REUTERS/Cheryl Ravelo
酒桶之家。(2007年10月2日，西班牙Socuellamos，一名保加利亚妇女在居住的酒桶内翻找东西。) REUTERS/Andrea Comas
冰室。(2005年12月19日，德国柏林，游人参观一座完全由冰块搭建起的冰雕房子。) REUTERS/Fabrizio Bensch
缆车居士。(2004年3月25日，英国德比郡，一名环保人士在缆车内居住。示威者占据该地4年之久，以阻止原始矿石的过度开采。) REUTERS/Kieran Doherty
芦苇草堂。(2003年3月26日，伊拉克西古尔纳，部落长老在芦苇编制的房屋内开会解决土地纷争。) REUTERS/Andrea Comas
“会走的房屋”。(2007年5月7日，克罗地亚萨格勒布，一辆拖车载着活动房屋在公路上行驶。) REUTERS/Nikola Solic
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埃及“清场”行动致200余人丧生 Egypt clears protesters
(Reuters) -埃及警方周三对首都开罗的两处穆尔西支持者示威聚集地实施清场行动，引发冲突并致200余人丧生。这是埃及数十年来遭遇最血腥一天，国家也变得更加两极分化。
24小时时事新闻(8月15日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
拟真娃娃“复活” Reborn Baby Dolls
(Reuters) -比利时艺术家比翠丝(Beatrice Van Landeghem)制作一种“重生娃娃”，可按照小孩的照片客制化，把娃娃做得几乎跟真人没两样，主要用途是给因丧子或是怀念襁褓时期的孩子的父母亲当做纪念。
中国“剩女”的择偶难题 Love in China
(Reuters) -周二是中国传统节日七夕，快到30岁还不结婚的“剩女”们面临严峻选择。中国有近14亿人口，可选的男性多的是，但社会地位可能影响职业女性择偶范围。中国人往往觉得婚姻中男性应该在各方面都更强，包括身高、年龄、受教育水平和薪水。
精选图集
Macron vs Le Pen
France will choose between far-right leader Marine Le Pen and centrist Emmanuel Macron in Sunday's presidential run-off.
The Met Gala
Highlights from the Metropolitan Museum of Art's annual Costume Institute Gala celebrating "Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art of the In-Between".
Albino animals
Rare creatures from the animal world.
Unrest on the streets of Venezuela
Protesters take to the streets as Venezuela's President Nicolas Maduro announces the creation of a new popular assembly which foes decried as a power-grab to stifle weeks of anti-government unrest.
Seven-year-old Yemeni girl dies of malnutrition
In Yemen, where one child under the age of five dies of preventable hunger and disease every 10 minutes, seven-year-old Jamila Ali Abdu died of malnutrition in the Red Sea port city of Hodeidah.
The U.S.-Mexico border now
The structures, fences and walls that mark the border between the United States and Mexico.
The frontlines of Mosul
An Iraqi commander expects to dislodge Islamic State from Mosul in May despite resistance from militants in the densely populated Old City district.
Meet Kim Jong Un
President Donald Trump opened the door to meeting the North Korean leader, saying he would be honored to meet him under the right circumstances.
Commes Des Garcons at the Met
The Metropolitan Museum of Art celebrates the pioneering work of Japanese fashion designer Rei Kawakubo.