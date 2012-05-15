千奇百怪的餐厅 Weird Restaurants

心脏病烧烤店。美国亚利桑那州有一家医院主题餐厅“心脏病烧烤店”，以提供医院式的主题服务和四层超级汉堡两大特色而闻名。在店内，顾客被称为“患者”，菜单为“药方”，提供服务的是穿超短裙、长丝袜和护士服的女招待。(创始人兼经理more