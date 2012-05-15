千奇百怪的餐厅 Weird Restaurants
A380飞机舱餐厅。这个主题餐厅位于重庆，内部装饰模仿空客A380的机舱，面积有600多平方米，6个包间，能同时供110人用餐，包含商务机座椅、飞碟状总台、方形舷窗，令人仿若在机舱内。(一名服务员在餐厅内倒茶。) REUmore
马桶餐厅。深圳一家特色餐饮店打起“在马桶上用餐”的旗号，装饰得跟厕所一样，座椅为马桶，甚至有类似大便形状的冰淇淋。 REUTERS/Joe Tan
和庇隆总统喝咖啡。阿根廷布宜诺斯艾利斯有一家咖啡馆位于庇隆总统夫妇的总统官邸，店内最引人注意的是一尊真人大小的庇隆总统雕像，墙壁上则悬挂着庇隆的老照片。 REUTERS/Marcos Brindicci
麦咖喱餐厅是马来西亚首都吉隆坡一家知名餐厅，因店名中使用前缀“Mc”，被麦当劳于2001年告上法庭，并开始了长达8年的诉讼，最终麦当劳败诉。 REUTERS/Bazuki Muhammad
“男学生”咖啡馆。日本东京的Edelstein咖啡厅内，服务员扮成男学生模样并涂着唇膏，里面的“女校长”就象漫画书中的同性恋。在日本一系列刮起的快餐之风就是，顾客和服务员扮演主题漫画中的角色。 REUTERS/Toru more
裸体餐厅。到这里用餐，客人要把所有衣物都脱下放在一个塑料袋里。一群裸体主义者聚集在纽约城餐馆进行一月一次的“穿不穿衣服悉听尊便晚餐”。 REUTERS/Mike Segar
暴力餐厅。这个名为“面包和枪支”的军事主题餐厅，位于黎巴嫩首都贝鲁特真主党控制的南部郊区，厨师穿着军事服装，餐厅外围码放着沙袋，此外还有一个响亮口号为“一个三明治可以杀死你”。 REUTERS/ Cynthia Karamore
安全套餐厅。泰国曼谷有一家名为“大白菜和安全套”的餐厅，旨在宣传必要的性保护措施，例如健康护理和预防艾滋病等。餐厅的服务员头戴安全套，屋内的吊灯也以安全套作为装饰。 REUTERS/Stringer
空中餐厅。位于比利时布鲁塞尔的这家餐厅，用起重机将顾客吊到离地50码(45.72米)的高空，享受一场不同寻常的盛宴。这个餐厅每次可以满足22人就餐，同时还有专门的舞台为你提供音乐和舞蹈表演。 REUTERS/Francomore
心脏病烧烤店。美国亚利桑那州有一家医院主题餐厅“心脏病烧烤店”，以提供医院式的主题服务和四层超级汉堡两大特色而闻名。在店内，顾客被称为“患者”，菜单为“药方”，提供服务的是穿超短裙、长丝袜和护士服的女招待。(创始人兼经理more
红色经典餐厅。北京红色经典主题餐厅，以怀旧为主题，服务员身穿绿色军装，内部有红色歌曲和舞蹈等活动。 REUTERS/Jason Lee
贫民窟餐厅。德国柏林有一家名为“淡蓝色的门”的棚户区风格餐厅。其设计师托尼·霍内克称，经营各个无牌无证的地下餐厅，并不是为了谋求利润，而是通过繁荣背后的棚户区风格餐厅给柏林增加更独特的吸引力。 REUTERS/Tobiamore
黑暗餐厅。美国西好莱坞有一家以“黑暗”为主题的餐厅，里面一点灯光也没有，一片漆黑，服务员为盲人，而且禁止顾客在餐厅内开启手机屏幕或点燃香烟。(一张红外曝光的照片显示人们在餐厅内用餐。) REUTERS/Jason Redmore
新加坡的一家名为“Aurum”的医院主题餐厅，从照明到餐具都是能在医院里找到的器具，例如座位就是轮椅。 REUTERS/Tim Chong
棒球餐厅。日本东京的一家棒球主题餐厅，服务员身着棒球服观看棒球比赛的现场直播。 REUTERS/Yuriko Nakao
希特勒餐厅。印度孟买开设了一家名为“希特勒的十字架”餐厅，内部用纳粹的十字记号进行装饰，这激起了犹太组织的强烈抗议。 REUTERS/Punit Paranjpe
美国纽约的一家以证券交易为主题的餐厅，里面的酒水及食品价格如股市行情般浮动，价格高低由其受欢迎程度决定。 REUTERS/Lucas Jackson
披头士乐队餐厅。英国利物浦有一家名为“Blakes”的酒店，以披头士乐队为主题，墙上挂着《Sgt Pepper》专辑的封面插画。 REUTERS/Phil Noble
位于罗马尼亚布加勒斯特的“德古拉伯爵”吸血鬼餐厅，一名演员扮成吸血鬼为顾客表演。 REUTERS/Bogdan Cristel
医院餐厅。台北有一家名为“D.S”的医院主题餐厅，餐厅的饭桌仿照病床制作，男女服务员分别打扮成医生和护士招待客人。客人进门要先“挂号”，餐厅是“诊疗室”，大堂座位是“一般病房”，包厢则是“加护病房“。(护士为客人送上“吊more
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