千奇百怪的餐厅 Weird Restaurants
马桶餐厅。 深圳一家特色餐饮店打出“在马桶上用餐”的旗号，内部装饰得跟厕所一样，顾客坐在马桶上用餐，还有便便形状的冰淇淋出售。 REUTERS/Joe Tan
A380飞机舱餐厅。 位于重庆的A380空客主题餐厅内部装饰模仿A380机舱，面积有600多平方米，6个包间，可同时供110人用餐，包含商务机座椅、飞碟状总台、方形舷窗，令人仿若在机舱内。 REUTERS/Stringer
与总统喝咖啡。 阿根廷布宜诺斯艾利斯有一家位于庇隆总统夫妇官邸附近的咖啡馆，店内最引人注意的是一尊真人大小的庇隆总统雕像，顾客可以与庇隆总统一起“度过”闲暇时光。 REUTERS/Marcos Brindicci
正太咖啡馆。 日本东京的Edelstein咖啡厅内，服务员扮成男学生模样接待女性顾客。近年来，日本餐饮业兴起“角色扮演”之风，许多餐馆和咖啡店纷纷推出各具特色的服务。 REUTERS/Toru Hanai
男仆咖啡屋。 日本东京秋叶原有一家“Hibaritei”咖啡馆，服务员均为身穿艳丽女仆服饰的男生，显得十分另类。秋叶原传统上是电子产品发烧友的“圣地”，现在是日本“荒诞文化”中心。 REUTERS/Yuriko Nakao
裸体餐厅。 一群裸体主义者在纽约城餐馆享用每月一次的“穿不穿衣服悉听尊便晚餐”，用餐前，客人把衣物脱下装进塑料袋里。 REUTERS/Mike Segar
暴力餐厅。 “面包和枪支”军事主题餐厅位于黎巴嫩首都贝鲁特真主党控制的南部郊区，厨师穿着军事服装，餐厅外围码放着沙袋，此外还有一个响亮口号为“一个三明治可以杀死你”。 REUTERS/ Cynthia Karam
安全套餐厅。 泰国曼谷有一家名为“大白菜和安全套”的餐厅，旨在宣传必要的性保护措施，例如健康护理和预防艾滋病等。餐厅的服务员头戴安全套，屋内的吊灯也以安全套作为装饰。 REUTERS/Stringer
空中餐厅。 位于比利时布鲁塞尔的空中餐厅动用起重机将顾客吊到离地面约46米的高空，旨在让食客享受一场不同寻常的盛宴。餐厅每次可以满足22人就餐，同时还有专门的舞台为你提供音乐和舞蹈表演。 REUTERS/Francois Lenoir
心脏病烧烤店。 美国亚利桑那州有一家医院主题餐厅“心脏病烧烤店”，以提供医院式的主题服务和四层超级汉堡两大特色而闻名。在店内，顾客被称为“患者”，菜单为“药方”，提供服务的是穿超短裙、长丝袜和护士服的女招待。(创始人兼经理Jon Basso展示一个心脏搭桥汉堡。) REUTERS/Joshua Lott
红色经典餐厅。 北京红色经典主题餐厅以怀旧为主题，服务员身穿绿色军装，顾客用餐时可观赏红色歌曲和舞蹈等表演。 REUTERS/Jason Lee
贫民窟餐厅。 德国柏林有一家名为“淡蓝色的门”的棚户区风格餐厅，其设计师托尼·霍内克称，经营各个无牌无证的地下餐厅并非为谋求利润，而是通过繁荣背后的棚户区风格餐厅为柏林增加更独特的吸引力。 REUTERS/Tobias Schwarz
黑暗餐厅。 美国西好莱坞有一家以“黑暗”为主题的餐厅，内部一点灯光也没有，一片漆黑，服务员为盲人。餐厅禁止顾客内开启手机屏幕或点燃香烟。(一张红外曝光的照片拍摄客人用餐。) REUTERS/Jason Redmond
医院餐厅。 新加坡的一家名为“Aurum”的医院主题餐厅，从照明到餐具都是能在医院里找到的器具，轮椅就是用餐座位。 REUTERS/Tim Chong
棒球餐厅。 日本东京的一家棒球主题餐厅，服务员身着棒球服观看棒球比赛现场直播。 REUTERS/Yuriko Nakao
希特勒餐厅。 印度孟买开有一家名为“希特勒的十字架”餐厅，内部用纳粹的十字记号进行装饰，此举激起犹太组织的强烈抗议。 REUTERS/Punit Paranjpe
证交所餐厅。 美国纽约开有一家以证券交易为主题的餐厅，里面的酒水及食品价格如股市行情般浮动，价格高低由其受欢迎程度决定。 REUTERS/Lucas Jackson
披头士乐队餐厅。 英国利物浦有一家名为“Blakes”的酒店，以披头士乐队为主题，墙上挂着《Sgt Pepper》专辑的封面插画。 REUTERS/Phil Noble
吸血鬼餐厅。 “德古拉伯爵”餐厅位于罗马尼亚布加勒斯特，用餐环境阴森恐怖，还有演员扮成吸血鬼为顾客表演。 REUTERS/Bogdan Cristel
医院餐厅。 台北有一家名为“D.S”的医院主题餐厅，餐厅的饭桌仿照病床制作，男女服务员分别打扮成医生和护士招待客人。客人进门要先“挂号”，餐厅是“诊疗室”，大堂座位是“一般病房”，包厢则是“加护病房“。(护士为客人送上“吊瓶”饮品。) REUTERS/Nicky Loh
全冰火锅餐厅。 黑龙江哈尔滨冰宫火锅是中国第一家全冰餐厅，被称作“冰宫”，总用冰量达320立方米。“冰宫”提供各式火锅，顾客在零下10多度的餐厅内，享用火锅，伴着五彩斑斓的冰灯，仿佛步入极地仙境。 REUTERS/Sheng Li
机器人餐厅。 泰国曼谷有家日本机器人餐厅，店内的服务员全部为机器人，顾客在触摸板上点餐，机器人将为他们上菜。在客人吃饭的时候，机器人会为他们跳舞；客人吃完饭，机器人会自动去收拾碗筷。 REUTERS/Sukree Sukplang
麦当劳“姐妹”店。 麦咖喱餐厅是马来西亚首都吉隆坡一家知名餐厅，因店名中使用前缀“Mc”，被麦当劳于2001年告上法庭开始长达8年的诉讼，最终麦当劳败诉。 REUTERS/Bazuki Muhammad