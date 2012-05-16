千奇百怪的餐厅 Weird Restaurants

机器人餐厅。 泰国曼谷有家日本机器人餐厅，店内的服务员全部为机器人，顾客在触摸板上点餐，机器人将为他们上菜。在客人吃饭的时候，机器人会为他们跳舞；客人吃完饭，机器人会自动去收拾碗筷。 REUTERS/Sukree Sukplang

机器人餐厅。 泰国曼谷有家日本机器人餐厅，店内的服务员全部为机器人，顾客在触摸板上点餐，机器人将为他们上菜。在客人吃饭的时候，机器人会为他们跳舞；客人吃完饭，机器人会自动去收拾碗筷。 REUTERS/Sukree Sukplang

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