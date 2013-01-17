千奇百怪的世界纪录 Weird World Records 2013
1月12日，吉林延吉，“世界冰王”金松浩展示“雪中埋人”耐寒表演。金松浩曾经在哈市兆麟公园创下冬天在户外连续洗冰水浴2小时以上的吉尼斯世界耐寒纪录。 REUTERS/Stringer
金松浩在耐寒表演期间吃东西。2011年1月3日，金松浩在装满冰块的玻璃容器里足足呆了120分钟超过了荷兰人霍夫创造的115分钟的世界纪录，成为世界第一“冰人”。同年，他还在内蒙古的阿尔山赤身埋在雪堆里呆了46分07秒，创more
1月10日，比利时布鲁塞尔，四肢截肢的法国男子Philippe Croizon(左)在名为“nemo 33”的世界最深游泳池内，潜水33米，打破了残疾人潜水世界纪录。据悉，Croizon曾成功横渡了4个隔开2大洲的海峡。more
1月12日，美国西雅图举行了一场5,834人参与的打雪仗活动，而这次的“参战”人数也创造了新的吉尼斯世纪录。据报道，主办单位运来了超过7万公斤的雪，在西雅图市中心堆建起庞大的冰雪堡垒。 REUTERS/Jordan Stmore
1月12日，瑞士苏黎世，800人同时吃芝士火锅，欲创造世界纪录。 REUTERS/Michael Buholzer
1月6日，印度阿萨姆小镇Titabar，将近1.5万名身着传统服装的印度鼓手聚集一起，同时击打传统乐器寇尔鼓15分钟。此举有望打破吉尼斯世界纪录。 REUTERS/Utpal Baruah
2012年12月8日，乌克兰利沃夫，小提琴家博日基(Oleksandr Bozhyk)挑战同时演奏四把小提琴。REUTERS/Marian Striltsiv
11月15日，日本东京，日本男子Kenichi Ito在17.47秒内用四肢跑完100米，从而打破世界纪录。Kenichi Ito观察猴子爬行后有了灵感，8年前开始训练自己用两手两脚爬地行走。REUTERS/Kim Kymore
12月8日，罗马尼亚Pantelimon举办了一场给圣诞老人写信的活动。人们在一张1,500米长的信纸上写下圣诞愿望，创造写给圣诞老人最长信件的吉尼斯世界纪录。 REUTERS/Bogdan Cristel
11月14日，格鲁吉亚鲁斯塔维，Lasha Pataraia在一次活动中用耳朵拉着一辆八吨重的卡车，尝试打破吉尼斯世界纪录。 REUTERS/David Mdzinarishvili
10月25日，奥地利维也纳，大力士Franz Muellner将一辆重13.5吨的装甲车拖动30.4米，打破世界纪录。 REUTERS/Heinz-Peter Bader
10月2日，厄瓜多尔特纳，来自厄瓜多尔盖丘亚族的选手Gabriel Guallo向人们展示他将如何打破纪录，一只狼蛛在他的脸上爬行。Guallo希望他可以在2013年2月举办的特别仪式上挑战让250只狼蛛在身体上呆60秒more
10月22日，巴基斯坦拉合尔，2.4万名巴基斯坦人在一座体育场内，用人体拼出巴基斯坦国旗的图案，创造新的世界纪录。REUTERS/Mohsin Raza
10月13日，山东青岛，由900顶露营帐篷拼出的一条出水蛟龙在金沙滩呈现在游客面前，整个拼图面积达到3421.19平方米。经吉尼斯世界纪录认证官现场认证，这条龙形拼图为目前“世界最大帐篷拼图”。 REUTERS/Chinmore
10月2日，乌克兰基辅，泡泡艺术家Anton Kushpil让10名乌克兰儿童装在巨型泡泡中，创造了一项新的乌克兰纪录。 REUTERS/Gleb Garanich
9月30日，乌克兰基辅，1.5万人同时进行晨练，以创造新的世界纪录。 REUTERS/Gleb Garanich
9月29日，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克，约1,335人参加饮茶活动，以创造世界纪录。 REUTERS/Ilya Naymushin
9月25日，美国拉斯维加斯，美国奇人乔丹·迈克尔·盖勒用了十多年时间，花费上千万美元收藏了多达2,500双耐克乔丹球鞋，因此获得了吉尼斯世界纪录的认证。 REUTERS/Steve Marcus
月18日，重庆渝北区，32岁的养蜂人佘平用33万只蜜蜂，历时1小时，为自己打造了一件“蜜蜂衣”。 REUTERS/China Daily
9月12日，美国纽约，在吉尼斯世界纪录的媒体活动中，“世界上最高的莫霍克发型”纪录保持者、日本时装设计师Kazuhiro Watanabe摆造型拍照。 REUTERS/Adrees Latif
4月19日，尼泊尔加德满都，Thaneshwor Guragain用牙刷转篮球，打破了原先由英国男子Thomas Connors保持的用牙刷连续转球13.5秒的吉尼斯世界纪录。据报道，Thaneshwor Guragaimore
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