千奇百怪的世界纪录 Weird World Records 2013

10月2日，厄瓜多尔特纳，来自厄瓜多尔盖丘亚族的选手Gabriel Guallo向人们展示他将如何打破纪录，一只狼蛛在他的脸上爬行。Guallo希望他可以在2013年2月举办的特别仪式上挑战让250只狼蛛在身体上呆60秒more

10月2日，厄瓜多尔特纳，来自厄瓜多尔盖丘亚族的选手Gabriel Guallo向人们展示他将如何打破纪录，一只狼蛛在他的脸上爬行。Guallo希望他可以在2013年2月举办的特别仪式上挑战让250只狼蛛在身体上呆60秒，他表示目前狼蛛在身体上爬行的最好纪录是240只狼蛛在人体上呆30秒。 REUTERS/Guillermo Granja

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