古怪的世界纪录 Weird world records 2013

1月12日，在吉林延吉阿里郎冰雪旅游节上，“世界冰王”金松浩进行“雪中埋人”的耐寒表演。2011年1月，金松浩在-10℃的湖南张家界天门山顶装满冰块的玻璃容器里呆了120分钟，创造新的世界纪录。同年，他还在内蒙古的阿尔山more

1月12日，在吉林延吉阿里郎冰雪旅游节上，“世界冰王”金松浩进行“雪中埋人”的耐寒表演。2011年1月，金松浩在-10℃的湖南张家界天门山顶装满冰块的玻璃容器里呆了120分钟，创造新的世界纪录。同年，他还在内蒙古的阿尔山赤身埋在雪堆里呆了46分07秒，创造了一项新的吉尼斯世界纪录。 REUTERS/Stringer

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