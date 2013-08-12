古怪的世界纪录 Weird world records 2013
2013年8月5日，身穿内衣的人们聚集在美国纽约时代广场，希望能够打破2,270人参与内衣游行的吉尼斯世界纪录。 REUTERS/Eduardo Munoz
7月28日，台北市，1,213人同时敷面膜十分钟，打破了美国974人同时敷面膜人数的吉尼斯世界纪录。REUTERS/Pichi Chuang
6月30日，北京，5,390人参与演奏的昂格隆大型互动音乐会在工人体育馆成功挑战吉尼斯世界纪录。昂格隆由竹子制成，是印尼西爪哇的传统乐器。 REUTERS/Jason Lee
6月28日，菲律宾黎牙实比，数千人在Bicol大学足球场组成禁烟图案，试图创造吉尼斯世界纪录。REUTERS/Stringer
6月14日，秘鲁Lurigancho监狱，囚犯们参加集体锻炼，欲创造最多囚犯同时参加锻炼的纪录。 REUTERS/Enrique Castro-Mendivil
5月27日，罗马尼亚布加勒斯特附近Clinceni，一面长349.4米、宽226.9米的罗马尼亚国旗，创造了新的最大国旗吉尼斯世界纪录。 REUTERS/Bogdan Cristel
5月24日，菲律宾小镇Miagao，学生放飞15,185个孔明灯，创造了同时放飞孔明灯数量最多的吉尼斯世界纪录。 REUTERS/Stringer
3月30日，香港举行一代巨星张国荣逝世十周年的纪念展，现场不仅置有张国荣的半身像，歌迷还连日为张国荣折叠了1,900,119只纸鹤，打破了吉尼斯世界纪录。 REUTERS/Bobby Yip
2月12日，哥斯达黎加首都圣何塞，当地华人厨师炒制一份重达1,345公斤的中国炒饭。这份炒饭被吉尼斯世界纪录组织承认为全世界最重的中国炒饭，当日有超过7,000人分享了这份“大餐”。制作这份炒饭也是当地庆祝中国农历新年活more
2月12日，泰国曼谷，4,483人在一个田径运动场一起转呼啦圈7分钟，创下了新的吉尼斯世界纪录。REUTERS/Kerek Wongsa
2月14日，为庆祝情人节的到来，泰国芭堤雅举行世界最长时间接吻比赛，提拉纳拉特夫妇(Tiranarat)创造了新的世界纪录，打破此前50小时25分1秒的拥吻记录。 REUTERS/Chaiwat Subprasom
2月4日，广东佛山，少年李天增与家养大蟒蛇共同生活15天，以挑战世界吉尼斯纪录。 REUTERS/China Daily
1月12日，在吉林延吉阿里郎冰雪旅游节上，“世界冰王”金松浩进行“雪中埋人”的耐寒表演。2011年1月，金松浩在-10℃的湖南张家界天门山顶装满冰块的玻璃容器里呆了120分钟，创造新的世界纪录。同年，他还在内蒙古的阿尔山more
1月12日，美国西雅图，5,834人互扔雪球创造了一项最多人参与雪球大战的世界纪录。 REUTERS/Jordan Stead
2012年12月8日，乌克兰基辅，小提琴家Oleksandr Bozhyk在独奏音乐会上挑战同时演奏四把小提琴获得成功。 REUTERS/Marian Striltsiv
11月29日，格鲁吉亚Rustavi，男子Lasha Patarava试图用一只耳朵拉动一辆重达8吨的卡车，以试图创造新吉尼斯世界纪录。REUTERS/Irakli Gedenidze
11月24日，上海，一辆托马斯小火车在长达2,888米的塑料玩具火车轨道上行驶。该轨道创造了“世界最长塑料玩具火车轨道”的世界纪录，较前世界纪录保持者2011年8月23日在日本御台场建造的轨道长20%。 REUTERS/more
11月15日，日本东京，日本男子Kenichi Ito在17.47秒内用四肢跑完100米，从而打破世界纪录。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
4月18日，重庆，蜂农佘平让约33.1万只蜜蜂爬满身，刷新了“蜂衣”世界纪录。 REUTERS/China Daily
4月19日，尼泊尔加德满都，Thaneshwor Guragain用牙刷转篮球，打破了原先由英国男子Thomas Connors保持的用牙刷连续转球13.5秒的吉尼斯世界纪录。据报道，Thaneshwor Guragaimore
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重生娃娃真假难辨 Reborn Baby Dolls
(Reuters) -比利时艺术家比翠丝(Beatrice Van Landeghem)可制作一种“重生娃娃”，可按照小孩的照片客制化，把娃娃做得几乎跟真人没两样，主要用途是给因丧子或是怀念襁褓时期的孩子的父母亲当做纪念。
本周中国区精选(8月2日-9日) China Weekly
(Reuters) -聚焦8月2日至9日中国区新闻事件和热点动态。
24小时时事新闻(8月9日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
炎炎夏日 中国全民避暑 Heat Weave in China 2013
(Reuters) -中国多个城市创下数十年高温纪录，炎炎热浪炙烤华东和华南地区之际，民众消暑各出高招。
精选图集
China's home-grown jet takes first flight
China's C919 passenger jet completes its maiden flight, a major first step for Beijing as it looks to raise its profile in the global aviation market and boost high-tech manufacturing at home.
Trump returns to New York
President Donald Trump returns to his hometown for the first time since taking office, as many New Yorkers take to the streets to protest his politics.
Unrest on the streets of Venezuela
Protesters take to the streets as Venezuela's President Nicolas Maduro announces the creation of a new popular assembly which foes decried as a power-grab to stifle weeks of anti-government unrest.
Antarctica's fragile ice
Images of the threatened ice shelves and glaciers of The South Pole.
Oddly around the world
Odd and unusual images from around the world this week.
Celebrating Star Wars Day
Fans around the world celebrate Star Wars day on May the 4th.
Macron vs Le Pen
France will choose between far-right leader Marine Le Pen and centrist Emmanuel Macron in Sunday's presidential run-off.
Crossing the Tigris in Mosul
Residents of Mosul cross the Tigris River on small wooden boats after flooding made all the bridges in the Iraqi city impassable.
Prince Philip to step down from royal duties
Prince Philip, the 95-year-old husband of Britain's Queen Elizabeth, will retire from carrying out royal engagements later this year, Buckingham Palace announced.