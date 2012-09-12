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中国

闪电来袭 When lightning strikes

作者
DADO RUVIC
2012年 9月 12日 星期三

2012年7月10日，波斯尼亚斯雷布雷尼察附近波多里卡，一处墓地。 REUTERS/Dado Ruvic

2012年 9月 12日 星期三
2012年7月10日，波斯尼亚斯雷布雷尼察附近波多里卡，一处墓地。 REUTERS/Dado Ruvic
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作者
IVAN ALVARADO
2012年 9月 12日 星期三

2011年6月5日，智利南部河流大区普耶韦火山群喷发。 REUTERS/Ivan Alvarado

2012年 9月 12日 星期三
2011年6月5日，智利南部河流大区普耶韦火山群喷发。 REUTERS/Ivan Alvarado
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作者
STEVE MARCUS
2012年 9月 12日 星期三

2009年7月21日，美国死谷国家公园。 REUTERS/Steve Marcus

2012年 9月 12日 星期三
2009年7月21日，美国死谷国家公园。 REUTERS/Steve Marcus
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作者
LUCAS JACKSON
2012年 9月 12日 星期三

2010年4月17日，位于冰岛南部的艾雅法拉火山喷发。REUTERS/Lucas Jackson

2012年 9月 12日 星期三
2010年4月17日，位于冰岛南部的艾雅法拉火山喷发。REUTERS/Lucas Jackson
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作者
HO
2012年 9月 12日 星期三

2011年1月28日，位于日本鹿儿岛县与宫崎县交界的新燃岳火山持续喷发。REUTERS/Minami-Nippon Shimbun/Handout

2012年 9月 12日 星期三
2011年1月28日，位于日本鹿儿岛县与宫崎县交界的新燃岳火山持续喷发。REUTERS/Minami-Nippon Shimbun/Handout
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作者
YANNIS BEHRAKIS
2012年 9月 12日 星期三

2010年5月24日，泰国曼谷。 REUTERS/Yannis Behrakis

2012年 9月 12日 星期三
2010年5月24日，泰国曼谷。 REUTERS/Yannis Behrakis
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作者
CARLOS GUTIERREZ
2012年 9月 12日 星期三

2011年6月5日，智利南部河流大区普耶韦火山群喷发。 REUTERS/Carlos Gutierrez

2012年 9月 12日 星期三
2011年6月5日，智利南部河流大区普耶韦火山群喷发。 REUTERS/Carlos Gutierrez
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作者
BEAWIHARTA
2012年 9月 12日 星期三

2010年11月6日，位于印度尼西亚中爪哇省的默拉皮火山。 REUTERS/Beawiharta

2012年 9月 12日 星期三
2010年11月6日，位于印度尼西亚中爪哇省的默拉皮火山。 REUTERS/Beawiharta
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作者
JAMAL SAIDI
2012年 9月 12日 星期三

2008年10月29日，黎巴嫩贝鲁特海岸。 REUTERS/Jamal Saidi

2012年 9月 12日 星期三
2008年10月29日，黎巴嫩贝鲁特海岸。 REUTERS/Jamal Saidi
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作者
TIM WIMBORNE
2012年 9月 12日 星期三

2010年4月19日，阿富汗坎大哈省Maiwand地区，一道闪电划过美军前哨作战基地天空，照亮了停放着的装甲车。REUTERS/Tim Wimborne

2012年 9月 12日 星期三
2010年4月19日，阿富汗坎大哈省Maiwand地区，一道闪电划过美军前哨作战基地天空，照亮了停放着的装甲车。REUTERS/Tim Wimborne
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作者
PAWEL KOPCZYNSKI
2012年 9月 12日 星期三

2012年6月29日，德国柏林。REUTERS/Pawel Kopczynski

2012年 9月 12日 星期三
2012年6月29日，德国柏林。REUTERS/Pawel Kopczynski
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作者
SUKREE SUKPLANG
2012年 9月 12日 星期三

2012年3月26日，泰国曼谷。REUTERS/Sukree Sukplang

2012年 9月 12日 星期三
2012年3月26日，泰国曼谷。REUTERS/Sukree Sukplang
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作者
STEVE MARCUS
2012年 9月 12日 星期三

2011年9月11日，美国拉斯维加斯的曼德勒海湾大酒店(左)与金字塔赌场饭店。 REUTERS/Steve Marcus

2012年 9月 12日 星期三
2011年9月11日，美国拉斯维加斯的曼德勒海湾大酒店(左)与金字塔赌场饭店。 REUTERS/Steve Marcus
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作者
PASCAL ROSSIGNOL
2012年 9月 12日 星期三

2011年8月5日，法国南部栋泽尔。REUTERS/Pascal Rossignol

2012年 9月 12日 星期三
2011年8月5日，法国南部栋泽尔。REUTERS/Pascal Rossignol
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作者
MARK BLINCH
2012年 9月 12日 星期三

2011年5月29日，加拿大多伦多。REUTERS/Mark Blinch

2012年 9月 12日 星期三
2011年5月29日，加拿大多伦多。REUTERS/Mark Blinch
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作者
BRANDON WADE
2012年 9月 12日 星期三

2011年10月22日，美国俄克拉荷马州诺曼，俄克拉荷马大学的一个体育场。REUTERS/Brandon Wade

2012年 9月 12日 星期三
2011年10月22日，美国俄克拉荷马州诺曼，俄克拉荷马大学的一个体育场。REUTERS/Brandon Wade
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作者
ALY SONG
2012年 9月 12日 星期三

2011年8月11日，上海。 REUTERS/Aly Song

2012年 9月 12日 星期三
2011年8月11日，上海。 REUTERS/Aly Song
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作者
ALY SONG
2012年 9月 12日 星期三

2010年7月20日，江西九江。REUTERS/Aly Song

2012年 9月 12日 星期三
2010年7月20日，江西九江。REUTERS/Aly Song
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作者
MARKO DJURICA
2012年 9月 12日 星期三

2011年6月8日，塞尔维亚贝尔格莱德。 REUTERS/Marko Djurica

2012年 9月 12日 星期三
2011年6月8日，塞尔维亚贝尔格莱德。 REUTERS/Marko Djurica
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