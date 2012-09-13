闪电来袭 When lightning strikes
2012年7月10日，波斯尼亚波多里卡，暗夜中的墓地。 REUTERS/Dado Ruvic
2011年6月5日，智利南部河流大区普耶韦火山群喷发。 REUTERS/Ivan Alvarado
2009年7月21日，美国死谷国家公园。 REUTERS/Steve Marcus
2010年4月17日，位于冰岛南部的艾雅法拉火山喷发。REUTERS/Lucas Jackson
2011年1月28日，位于日本鹿儿岛县与宫崎县交界的新燃岳火山持续喷发。REUTERS/Minami-Nippon Shimbun/Handout
2010年5月24日，泰国曼谷。 REUTERS/Yannis Behrakis
2011年6月5日，智利南部河流大区普耶韦火山群喷发。 REUTERS/Carlos Gutierrez
2010年11月6日，位于印度尼西亚中爪哇省的默拉皮火山。 REUTERS/Beawiharta
2008年10月29日，黎巴嫩贝鲁特海岸。 REUTERS/Jamal Saidi
2010年4月19日，阿富汗坎大哈省Maiwand地区，美军前哨作战基地。REUTERS/Tim Wimborne
2012年6月29日，德国柏林。REUTERS/Pawel Kopczynski
2012年3月26日，泰国曼谷。REUTERS/Sukree Sukplang
2011年9月11日，美国拉斯维加斯的曼德勒海湾大酒店(左)与金字塔赌场饭店。 REUTERS/Steve Marcus
2011年8月5日，法国南部栋泽尔。REUTERS/Pascal Rossignol
2011年5月29日，加拿大多伦多。REUTERS/Mark Blinch
2011年10月22日，美国俄克拉荷马州诺曼，俄克拉荷马大学体育场。REUTERS/Brandon Wade
2011年8月11日，上海。 REUTERS/Aly Song
2010年7月20日，江西九江。REUTERS/Aly Song
2011年6月8日，塞尔维亚贝尔格莱德。 REUTERS/Marko Djurica