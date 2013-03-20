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图片 | 2013年 3月 20日 星期三 16:05 BJT

名人年少时 When they were young

朝鲜最高领导人金正恩。 REUTERS/KCNA

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2013年 3月 20日 星期三
朝鲜最高领导人金正恩。 REUTERS/KCNA
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11岁的金正恩。 REUTERS/Courtesy of Kenji Fujimoto

11岁的金正恩。 REUTERS/Courtesy of Kenji Fujimoto

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11岁的金正恩。 REUTERS/Courtesy of Kenji Fujimoto
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纽约尼克斯队美籍华裔球星林书豪。 REUTERS/Adam Hunger

纽约尼克斯队美籍华裔球星林书豪。 REUTERS/Adam Hunger

2013年 3月 20日 星期三
纽约尼克斯队美籍华裔球星林书豪。 REUTERS/Adam Hunger
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小林书豪。(摄于1989年) REUTERS/Handout

小林书豪。(摄于1989年) REUTERS/Handout

2013年 3月 20日 星期三
小林书豪。(摄于1989年) REUTERS/Handout
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美国共和党总统候选人、前马萨诸塞州州长罗姆尼(Mitt Romney)与妻子安娜(Ann)。 REUTERS/Brian Snyder

美国共和党总统候选人、前马萨诸塞州州长罗姆尼(Mitt Romney)与妻子安娜(Ann)。 REUTERS/Brian Snyder

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美国共和党总统候选人、前马萨诸塞州州长罗姆尼(Mitt Romney)与妻子安娜(Ann)。 REUTERS/Brian Snyder
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年轻时的罗姆尼与妻子。(摄于1969年) REUTERS/Romney for President

年轻时的罗姆尼与妻子。(摄于1969年) REUTERS/Romney for President

2013年 3月 20日 星期三
年轻时的罗姆尼与妻子。(摄于1969年) REUTERS/Romney for President
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以色列总理内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)。 REUTERS/Abir Sultan/Pool

以色列总理内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)。 REUTERS/Abir Sultan/Pool

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以色列总理内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)。 REUTERS/Abir Sultan/Pool
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曾是以色列精英特种部队总参侦察营成员的内塔尼亚胡。(摄于20世纪70年代) REUTERS/GPO

曾是以色列精英特种部队总参侦察营成员的内塔尼亚胡。(摄于20世纪70年代) REUTERS/GPO

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曾是以色列精英特种部队总参侦察营成员的内塔尼亚胡。(摄于20世纪70年代) REUTERS/GPO
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美国历史上首位黑人总统奥巴马。 REUTERS/Kevin Lamarque

美国历史上首位黑人总统奥巴马。 REUTERS/Kevin Lamarque

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美国历史上首位黑人总统奥巴马。 REUTERS/Kevin Lamarque
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儿童时代的奥巴马。(摄于20世纪60年代) REUTERS/File

儿童时代的奥巴马。(摄于20世纪60年代) REUTERS/File

2013年 3月 20日 星期三
儿童时代的奥巴马。(摄于20世纪60年代) REUTERS/File
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英国皇室威廉王子(左)和哈里王子。 REUTERS/Luke MacGregor

英国皇室威廉王子(左)和哈里王子。 REUTERS/Luke MacGregor

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英国皇室威廉王子(左)和哈里王子。 REUTERS/Luke MacGregor
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已故英国王妃戴安娜照看威廉王子(前)、哈里王子两兄弟。(摄于1985年) REUTERS/Roy Letkey

已故英国王妃戴安娜照看威廉王子(前)、哈里王子两兄弟。(摄于1985年) REUTERS/Roy Letkey

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已故英国王妃戴安娜照看威廉王子(前)、哈里王子两兄弟。(摄于1985年) REUTERS/Roy Letkey
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南非前总统曼德拉。 REUTERS/Siphiwe Sibeko

南非前总统曼德拉。 REUTERS/Siphiwe Sibeko

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南非前总统曼德拉。 REUTERS/Siphiwe Sibeko
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Photo 年轻时代的曼德拉与第二任妻子温妮。(摄于1958年) REUTERS/File

Photo 年轻时代的曼德拉与第二任妻子温妮。(摄于1958年) REUTERS/File

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Photo 年轻时代的曼德拉与第二任妻子温妮。(摄于1958年) REUTERS/File
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滚石乐队主唱米克·贾格尔。 REUTERS/Denis Balibouse

滚石乐队主唱米克·贾格尔。 REUTERS/Denis Balibouse

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滚石乐队主唱米克·贾格尔。 REUTERS/Denis Balibouse
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学生时代的米克·贾格尔(前排右一)，摄于1955年。 REUTERS/File

学生时代的米克·贾格尔(前排右一)，摄于1955年。 REUTERS/File

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学生时代的米克·贾格尔(前排右一)，摄于1955年。 REUTERS/File
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美国流行音乐天后麦当娜。 REUTERS/Susana Vera

美国流行音乐天后麦当娜。 REUTERS/Susana Vera

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美国流行音乐天后麦当娜。 REUTERS/Susana Vera
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三十岁的麦当娜。(摄于1988年) REUTERS/Mark Peterson

三十岁的麦当娜。(摄于1988年) REUTERS/Mark Peterson

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三十岁的麦当娜。(摄于1988年) REUTERS/Mark Peterson
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法国第一夫人卡拉·布吕尼。 REUTERS/Ian Langsdon/Pool

法国第一夫人卡拉·布吕尼。 REUTERS/Ian Langsdon/Pool

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法国第一夫人卡拉·布吕尼。 REUTERS/Ian Langsdon/Pool
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2000年5月12日，超模布吕尼为萧邦珠宝首饰拍摄广告。 REUTERS/Gilbert Tourte

2000年5月12日，超模布吕尼为萧邦珠宝首饰拍摄广告。 REUTERS/Gilbert Tourte

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2000年5月12日，超模布吕尼为萧邦珠宝首饰拍摄广告。 REUTERS/Gilbert Tourte
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英国女王伊丽莎白二世。 REUTERS/Phil Noble

英国女王伊丽莎白二世。 REUTERS/Phil Noble

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英国女王伊丽莎白二世。 REUTERS/Phil Noble
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伊丽莎白二世海滩照。(摄于20世纪70年代) REUTERS/Reeman Dansie

伊丽莎白二世海滩照。(摄于20世纪70年代) REUTERS/Reeman Dansie

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伊丽莎白二世海滩照。(摄于20世纪70年代) REUTERS/Reeman Dansie
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古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗。 REUTERS/Courtesy of Granma/Handout

古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗。 REUTERS/Courtesy of Granma/Handout

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古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗。 REUTERS/Courtesy of Granma/Handout
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时任古巴国务委员会主席菲德尔·卡斯特罗。(摄于1976年) REUTERS/Prensa Latina

时任古巴国务委员会主席菲德尔·卡斯特罗。(摄于1976年) REUTERS/Prensa Latina

2013年 3月 20日 星期三
时任古巴国务委员会主席菲德尔·卡斯特罗。(摄于1976年) REUTERS/Prensa Latina
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前朝鲜最高领导人金正日。 REUTERS/KRT via Reuters TV

前朝鲜最高领导人金正日。 REUTERS/KRT via Reuters TV

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前朝鲜最高领导人金正日。 REUTERS/KRT via Reuters TV
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金正日儿童时的照片。(资料照片) REUTERS/Handout

金正日儿童时的照片。(资料照片) REUTERS/Handout

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金正日儿童时的照片。(资料照片) REUTERS/Handout
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联合国秘书长潘基文。 REUTERS/Mike Segar

联合国秘书长潘基文。 REUTERS/Mike Segar

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联合国秘书长潘基文。 REUTERS/Mike Segar
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1962年，时为高中生的潘基文访问白宫并聆听肯尼迪总统演讲。(后排左二学生为潘基文) REUTERS/File

1962年，时为高中生的潘基文访问白宫并聆听肯尼迪总统演讲。(后排左二学生为潘基文) REUTERS/File

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1962年，时为高中生的潘基文访问白宫并聆听肯尼迪总统演讲。(后排左二学生为潘基文) REUTERS/File
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美国国务卿约翰·克里。 REUTERS/Chris Wattie

美国国务卿约翰·克里。 REUTERS/Chris Wattie

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美国国务卿约翰·克里。 REUTERS/Chris Wattie
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1970年，克里参加反战集会。 REUTERS/Bernie Nunez

1970年，克里参加反战集会。 REUTERS/Bernie Nunez

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1970年，克里参加反战集会。 REUTERS/Bernie Nunez
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美国最高法院首位拉美裔大法官索尼亚·索托马约尔。 REUTERS/Jim Young

美国最高法院首位拉美裔大法官索尼亚·索托马约尔。 REUTERS/Jim Young

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美国最高法院首位拉美裔大法官索尼亚·索托马约尔。 REUTERS/Jim Young
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索尼亚·索托马约尔六、七岁时的照片。 REUTERS/File

索尼亚·索托马约尔六、七岁时的照片。 REUTERS/File

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索尼亚·索托马约尔六、七岁时的照片。 REUTERS/File
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奥斯卡首位黑人影后哈莉·贝瑞。 REUTERS/Mario Anzuoni

奥斯卡首位黑人影后哈莉·贝瑞。 REUTERS/Mario Anzuoni

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奥斯卡首位黑人影后哈莉·贝瑞。 REUTERS/Mario Anzuoni
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18岁的哈莉·贝瑞。(摄于1986年) REUTERS/John Eggitt

18岁的哈莉·贝瑞。(摄于1986年) REUTERS/John Eggitt

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18岁的哈莉·贝瑞。(摄于1986年) REUTERS/John Eggitt
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传奇球王迭戈·马拉多纳。 REUTERS/Marcos Brindicci

传奇球王迭戈·马拉多纳。 REUTERS/Marcos Brindicci

2013年 3月 20日 星期三
传奇球王迭戈·马拉多纳。 REUTERS/Marcos Brindicci
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1984年，时年24岁的马拉多纳率领阿根廷队夺得世界杯。 REUTERS/Gary Hershorn

1984年，时年24岁的马拉多纳率领阿根廷队夺得世界杯。 REUTERS/Gary Hershorn

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1984年，时年24岁的马拉多纳率领阿根廷队夺得世界杯。 REUTERS/Gary Hershorn
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美国蓝领摇滚教父布鲁斯·斯普林斯汀。 REUTERS/Pierre Ducharme

美国蓝领摇滚教父布鲁斯·斯普林斯汀。 REUTERS/Pierre Ducharme

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美国蓝领摇滚教父布鲁斯·斯普林斯汀。 REUTERS/Pierre Ducharme
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1985年，时年36岁的布鲁斯·斯普林斯汀在瑞典哥德堡表演。 REUTERS/Lars Jansson

1985年，时年36岁的布鲁斯·斯普林斯汀在瑞典哥德堡表演。 REUTERS/Lars Jansson

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缅甸民主领导人、诺贝尔和平奖得主昂山素季。 REUTERS/Reuters TV/MRTV

缅甸民主领导人、诺贝尔和平奖得主昂山素季。 REUTERS/Reuters TV/MRTV

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缅甸民主领导人、诺贝尔和平奖得主昂山素季。 REUTERS/Reuters TV/MRTV
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1989年，昂山素季接受路透社采访。昂山素季自1990年以来被缅甸军政府多次软禁长达13年。 REUTERS/Jonathan Karp

1989年，昂山素季接受路透社采访。昂山素季自1990年以来被缅甸军政府多次软禁长达13年。 REUTERS/Jonathan Karp

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1989年，昂山素季接受路透社采访。昂山素季自1990年以来被缅甸军政府多次软禁长达13年。 REUTERS/Jonathan Karp
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原披头士乐队成员保罗·麦卡特尼。 REUTERS/Mike Segar

原披头士乐队成员保罗·麦卡特尼。 REUTERS/Mike Segar

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原披头士乐队成员保罗·麦卡特尼。 REUTERS/Mike Segar
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保罗·麦卡特尼(左上)与披头士乐队其他成员。(摄于20世纪60年代) REUTERS/File

保罗·麦卡特尼(左上)与披头士乐队其他成员。(摄于20世纪60年代) REUTERS/File

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好莱坞老牌影星、两届奥斯卡影后简·芳达。 REUTERS/Herwig Prammer

好莱坞老牌影星、两届奥斯卡影后简·芳达。 REUTERS/Herwig Prammer

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好莱坞老牌影星、两届奥斯卡影后简·芳达。 REUTERS/Herwig Prammer
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1970年，简·芳达在反战集会上发表演讲。 REUTERS/Bernie Nunez

1970年，简·芳达在反战集会上发表演讲。 REUTERS/Bernie Nunez

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1970年，简·芳达在反战集会上发表演讲。 REUTERS/Bernie Nunez
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美国已故流行音乐天后惠特尼·休斯顿。 REUTERS/Johannes Eisele

美国已故流行音乐天后惠特尼·休斯顿。 REUTERS/Johannes Eisele

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美国已故流行音乐天后惠特尼·休斯顿。 REUTERS/Johannes Eisele
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1988年，时年25岁的惠特尼·休斯顿在英国伦敦表演。 REUTERS/Peter Skingley

1988年，时年25岁的惠特尼·休斯顿在英国伦敦表演。 REUTERS/Peter Skingley

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1988年，时年25岁的惠特尼·休斯顿在英国伦敦表演。 REUTERS/Peter Skingley
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2009年戛纳影后夏洛特·甘斯布。 REUTERS/Eric Gaillard

2009年戛纳影后夏洛特·甘斯布。 REUTERS/Eric Gaillard

2013年 3月 20日 星期三
2009年戛纳影后夏洛特·甘斯布。 REUTERS/Eric Gaillard
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1986年，时年15岁的夏洛特·甘斯布获得法国凯撒奖最佳新进女演员奖，她父亲塞奇·甘斯布是法国著名演员兼歌手。 REUTERS/Frederic de la Mure

1986年，时年15岁的夏洛特·甘斯布获得法国凯撒奖最佳新进女演员奖，她父亲塞奇·甘斯布是法国著名演员兼歌手。 REUTERS/Frederic de la Mure

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1986年，时年15岁的夏洛特·甘斯布获得法国凯撒奖最佳新进女演员奖，她父亲塞奇·甘斯布是法国著名演员兼歌手。 REUTERS/Frederic de la Mure
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美国当代文学大师约翰·厄普代克。 REUTERS/File

美国当代文学大师约翰·厄普代克。 REUTERS/File

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美国当代文学大师约翰·厄普代克。 REUTERS/File
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青年时代的约翰·厄普代克。(摄于1960年) REUTERS/Alfred A. Knopf Inc.

青年时代的约翰·厄普代克。(摄于1960年) REUTERS/Alfred A. Knopf Inc.

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青年时代的约翰·厄普代克。(摄于1960年) REUTERS/Alfred A. Knopf Inc.
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冰球史上传奇巨星、加拿大运动员韦恩. 格雷茨基。 REUTERS/Gary Hershorn

冰球史上传奇巨星、加拿大运动员韦恩. 格雷茨基。 REUTERS/Gary Hershorn

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冰球史上传奇巨星、加拿大运动员韦恩. 格雷茨基。 REUTERS/Gary Hershorn
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时年20岁的韦恩. 格雷茨基。(摄于1981年) REUTERS/Gary Hershorn

时年20岁的韦恩. 格雷茨基。(摄于1981年) REUTERS/Gary Hershorn

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