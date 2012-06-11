人数最多少女天团 Tokyo AKB48
2012年6月6日，日本组合AKB48第四届总选举在日本东京武道馆举行，大岛优子(Yuko Oshima)(右三)以高票数大热胜出，再度蝉联第1位。 REUTERS/Yuriko Nakao
本届选举的参赛成员包括AKB48、SKE48、NMB48以及首次参战的HKT48，共237名参选，阵势空前浩大。被选出的前64名可参加第27张单曲的录制与宣传活动。 REUTERS/Yuriko Nakao
AKB48是由秋元康担任制作人的日本大型女子音乐组合，成立于2005年12月8日。该团在亚洲地区拥有巨大的人气，其家族单曲唱片年销售额已占到整个日本市场的1/10，被誉为日本第一国民女子天团。 REUTERS/Yuriko Nakao
目前AKB48共由64名正式成员组成，并被分为4个组(Team A，Team K，Team B和Team 4)，每组有16名成员。 REUTERS/Yuriko Nakao
在秋叶原，有名为AKB48剧场之专用剧场，每一Team成员交替地几乎每日在此进行公演。(歌迷们等待参加AKB48选举。) REUTERS/Yuriko Nakao
AKB48在2010年被吉尼斯世界纪录认证为“世界上最多成员的流行团体”。(2011年6月25日，日本千叶，AKB48c成员在日本MTV音乐录影带大奖上表演。) REUTERS/Issei Kato
2012年6月6日，日本东京，大屏幕显示出在选举中夺冠的大岛优子。 REUTERS/Yuriko Nakao
第四届总选举现场表演。 REUTERS/Yuriko Nakao
歌迷们排队等待参加AKB48选举。 REUTERS/Yuriko Nakao
选手们祝贺大岛优子。 REUTERS/Yuriko Nakao
歌迷们观看参选人的照片。 REUTERS/Yuriko Nakao
歌迷们在选举开始前鼓舞士气。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
第一名：大岛优子，第二名：渡辺麻友(右)(Mayu Watanabe)，第三名：柏木由纪(左)(Yuki Kashiwagi)。 REUTERS/Yuriko Nakao
大岛优子成为第一名后喜极而涕。 REUTERS/Yuriko Nakao
大岛优子发表获胜感想。 REUTERS/Yuriko Nakao
AKB48主题咖啡店。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
人们在AKB48主题商店内购物。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
AKB48主题商店内的纪念品。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
AKB48为主题的茶杯垫。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2011年6月18日，台北，AKB48团体成员参加第22届金曲奖颁奖礼。 REUTERS/Pichi Chuang
2011年6月25日，千叶，AKB48成员参加日本MTV音乐录影带大奖慈善义演。 REUTERS/Toru Hanai