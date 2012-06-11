版本:
中国

人数最多少女天团 Tokyo AKB48

作者
YURIKO NAKAO
2012年 6月 11日 星期一

2012年6月6日，日本组合AKB48第四届总选举在日本东京武道馆举行，大岛优子(Yuko Oshima)(右三)以高票数大热胜出，再度蝉联第1位。 REUTERS/Yuriko Nakao

2012年 6月 11日 星期一
2012年6月6日，日本组合AKB48第四届总选举在日本东京武道馆举行，大岛优子(Yuko Oshima)(右三)以高票数大热胜出，再度蝉联第1位。 REUTERS/Yuriko Nakao
Close
1 / 21
作者
YURIKO NAKAO
2012年 6月 11日 星期一

本届选举的参赛成员包括AKB48、SKE48、NMB48以及首次参战的HKT48，共237名参选，阵势空前浩大。被选出的前64名可参加第27张单曲的录制与宣传活动。 REUTERS/Yuriko Nakao

2012年 6月 11日 星期一
本届选举的参赛成员包括AKB48、SKE48、NMB48以及首次参战的HKT48，共237名参选，阵势空前浩大。被选出的前64名可参加第27张单曲的录制与宣传活动。 REUTERS/Yuriko Nakao
Close
2 / 21
作者
YURIKO NAKAO
2012年 6月 11日 星期一

AKB48是由秋元康担任制作人的日本大型女子音乐组合，成立于2005年12月8日。该团在亚洲地区拥有巨大的人气，其家族单曲唱片年销售额已占到整个日本市场的1/10，被誉为日本第一国民女子天团。 REUTERS/Yuriko Nakao

2012年 6月 11日 星期一
AKB48是由秋元康担任制作人的日本大型女子音乐组合，成立于2005年12月8日。该团在亚洲地区拥有巨大的人气，其家族单曲唱片年销售额已占到整个日本市场的1/10，被誉为日本第一国民女子天团。 REUTERS/Yuriko Nakao
Close
3 / 21
作者
YURIKO NAKAO
2012年 6月 11日 星期一

目前AKB48共由64名正式成员组成，并被分为4个组(Team A，Team K，Team B和Team 4)，每组有16名成员。 REUTERS/Yuriko Nakao

2012年 6月 11日 星期一
目前AKB48共由64名正式成员组成，并被分为4个组(Team A，Team K，Team B和Team 4)，每组有16名成员。 REUTERS/Yuriko Nakao
Close
4 / 21
作者
YURIKO NAKAO
2012年 6月 11日 星期一

在秋叶原，有名为AKB48剧场之专用剧场，每一Team成员交替地几乎每日在此进行公演。(歌迷们等待参加AKB48选举。) REUTERS/Yuriko Nakao

2012年 6月 11日 星期一
在秋叶原，有名为AKB48剧场之专用剧场，每一Team成员交替地几乎每日在此进行公演。(歌迷们等待参加AKB48选举。) REUTERS/Yuriko Nakao
Close
5 / 21
作者
ISSEI KATO
2012年 6月 11日 星期一

AKB48在2010年被吉尼斯世界纪录认证为“世界上最多成员的流行团体”。(2011年6月25日，日本千叶，AKB48c成员在日本MTV音乐录影带大奖上表演。) REUTERS/Issei Kato

2012年 6月 11日 星期一
AKB48在2010年被吉尼斯世界纪录认证为“世界上最多成员的流行团体”。(2011年6月25日，日本千叶，AKB48c成员在日本MTV音乐录影带大奖上表演。) REUTERS/Issei Kato
Close
6 / 21
作者
YURIKO NAKAO
2012年 6月 11日 星期一

2012年6月6日，日本东京，大屏幕显示出在选举中夺冠的大岛优子。 REUTERS/Yuriko Nakao

2012年 6月 11日 星期一
2012年6月6日，日本东京，大屏幕显示出在选举中夺冠的大岛优子。 REUTERS/Yuriko Nakao
Close
7 / 21
作者
YURIKO NAKAO
2012年 6月 11日 星期一

第四届总选举现场表演。 REUTERS/Yuriko Nakao

2012年 6月 11日 星期一
第四届总选举现场表演。 REUTERS/Yuriko Nakao
Close
8 / 21
作者
YURIKO NAKAO
2012年 6月 11日 星期一

歌迷们排队等待参加AKB48选举。 REUTERS/Yuriko Nakao

2012年 6月 11日 星期一
歌迷们排队等待参加AKB48选举。 REUTERS/Yuriko Nakao
Close
9 / 21
作者
YURIKO NAKAO
2012年 6月 11日 星期一

选手们祝贺大岛优子。 REUTERS/Yuriko Nakao

2012年 6月 11日 星期一
选手们祝贺大岛优子。 REUTERS/Yuriko Nakao
Close
10 / 21
作者
YURIKO NAKAO
2012年 6月 11日 星期一

歌迷们观看参选人的照片。 REUTERS/Yuriko Nakao

2012年 6月 11日 星期一
歌迷们观看参选人的照片。 REUTERS/Yuriko Nakao
Close
11 / 21
作者
KIM KYUNG-HOON
2012年 6月 11日 星期一

歌迷们在选举开始前鼓舞士气。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

2012年 6月 11日 星期一
歌迷们在选举开始前鼓舞士气。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Close
12 / 21
作者
YURIKO NAKAO
2012年 6月 11日 星期一

第一名：大岛优子，第二名：渡辺麻友(右)(Mayu Watanabe)，第三名：柏木由纪(左)(Yuki Kashiwagi)。 REUTERS/Yuriko Nakao

2012年 6月 11日 星期一
第一名：大岛优子，第二名：渡辺麻友(右)(Mayu Watanabe)，第三名：柏木由纪(左)(Yuki Kashiwagi)。 REUTERS/Yuriko Nakao
Close
13 / 21
作者
YURIKO NAKAO
2012年 6月 11日 星期一

大岛优子成为第一名后喜极而涕。 REUTERS/Yuriko Nakao

2012年 6月 11日 星期一
大岛优子成为第一名后喜极而涕。 REUTERS/Yuriko Nakao
Close
14 / 21
作者
YURIKO NAKAO
2012年 6月 11日 星期一

大岛优子发表获胜感想。 REUTERS/Yuriko Nakao

2012年 6月 11日 星期一
大岛优子发表获胜感想。 REUTERS/Yuriko Nakao
Close
15 / 21
作者
KIM KYUNG-HOON
2012年 6月 11日 星期一

AKB48主题咖啡店。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

2012年 6月 11日 星期一
AKB48主题咖啡店。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Close
16 / 21
作者
KIM KYUNG-HOON
2012年 6月 11日 星期一

人们在AKB48主题商店内购物。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

2012年 6月 11日 星期一
人们在AKB48主题商店内购物。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Close
17 / 21
作者
KIM KYUNG-HOON
2012年 6月 11日 星期一

AKB48主题商店内的纪念品。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

2012年 6月 11日 星期一
AKB48主题商店内的纪念品。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Close
18 / 21
作者
KIM KYUNG-HOON
2012年 6月 11日 星期一

AKB48为主题的茶杯垫。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

2012年 6月 11日 星期一
AKB48为主题的茶杯垫。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Close
19 / 21
作者
PICHI CHUANG
2012年 6月 11日 星期一

2011年6月18日，台北，AKB48团体成员参加第22届金曲奖颁奖礼。 REUTERS/Pichi Chuang

2012年 6月 11日 星期一
2011年6月18日，台北，AKB48团体成员参加第22届金曲奖颁奖礼。 REUTERS/Pichi Chuang
Close
20 / 21
作者
Toru Hanai
2012年 6月 11日 星期一

2011年6月25日，千叶，AKB48成员参加日本MTV音乐录影带大奖慈善义演。 REUTERS/Toru Hanai

2012年 6月 11日 星期一
2011年6月25日，千叶，AKB48成员参加日本MTV音乐录影带大奖慈善义演。 REUTERS/Toru Hanai
Close
21 / 21

人数最多少女天团 Tokyo AKB48

人数最多少女天团 Tokyo AKB48 分享
重新播放
下一个

去希腊抄底旅游 Greece Slumping Tourism Industry

去希腊抄底旅游 Greece Slumping Tourism Industry
查看更多幻灯图集

精选图集 »

一周图片精选（2月6日-12日）

幻灯图集

一周图片精选（2月6日-12日）

2017年 2月 13日 星期一

一周图片精选（1月30日-2月5日）

幻灯图集

一周图片精选（1月30日-2月5日）

2017年 2月 6日 星期一

路透1月照片精选

幻灯图集

路透1月照片精选

2017年 2月 3日 星期五

一周图片精选（1月16-22日）

幻灯图集

一周图片精选（1月16-22日）

2017年 1月 23日 星期一

查看更多幻灯图集 »