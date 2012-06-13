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图片 | 2012年 6月 13日 星期三 10:26 BJT

人数最多少女天团 Tokyo AKB48

2012年6月6日，日本组合AKB48第四届总选举在日本东京武道馆举行，大岛优子(Yuko Oshima)(右三)以高票数大热胜出，再度蝉联第1位。 REUTERS/Yuriko Nakao

2012年6月6日，日本组合AKB48第四届总选举在日本东京武道馆举行，大岛优子(Yuko Oshima)(右三)以高票数大热胜出，再度蝉联第1位。 REUTERS/Yuriko Nakao

2012年 6月 11日 星期一
2012年6月6日，日本组合AKB48第四届总选举在日本东京武道馆举行，大岛优子(Yuko Oshima)(右三)以高票数大热胜出，再度蝉联第1位。 REUTERS/Yuriko Nakao
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本届选举的参赛成员包括AKB48、SKE48、NMB48以及首次参战的HKT48，共237名参选，阵势空前浩大。被选出的前64名可参加第27张单曲的录制与宣传活动。 REUTERS/Yuriko Nakao

本届选举的参赛成员包括AKB48、SKE48、NMB48以及首次参战的HKT48，共237名参选，阵势空前浩大。被选出的前64名可参加第27张单曲的录制与宣传活动。 REUTERS/Yuriko Nakao

2012年 6月 11日 星期一
本届选举的参赛成员包括AKB48、SKE48、NMB48以及首次参战的HKT48，共237名参选，阵势空前浩大。被选出的前64名可参加第27张单曲的录制与宣传活动。 REUTERS/Yuriko Nakao
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AKB48是由秋元康担任制作人的日本大型女子音乐组合，成立于2005年12月8日,在亚洲地区拥有巨大人气，其家族单曲唱片年销售额已占到整个日本市场的1/10，被誉为日本第一国民女子天团。 REUTERS/Yuriko Nakao

AKB48是由秋元康担任制作人的日本大型女子音乐组合，成立于2005年12月8日,在亚洲地区拥有巨大人气，其家族单曲唱片年销售额已占到整个日本市场的1/10，被誉为日本第一国民女子天团。 REUTERS/Yuriko Nmore

2012年 6月 13日 星期三
AKB48是由秋元康担任制作人的日本大型女子音乐组合，成立于2005年12月8日,在亚洲地区拥有巨大人气，其家族单曲唱片年销售额已占到整个日本市场的1/10，被誉为日本第一国民女子天团。 REUTERS/Yuriko Nakao
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目前AKB48共由64名正式成员组成，并被分为4个组(Team A，Team K，Team B和Team 4)，每组有16名成员。 REUTERS/Yuriko Nakao

目前AKB48共由64名正式成员组成，并被分为4个组(Team A，Team K，Team B和Team 4)，每组有16名成员。 REUTERS/Yuriko Nakao

2012年 6月 11日 星期一
目前AKB48共由64名正式成员组成，并被分为4个组(Team A，Team K，Team B和Team 4)，每组有16名成员。 REUTERS/Yuriko Nakao
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在秋叶原，有名为AKB48剧场之专用剧场，每一Team成员在此交替公演。(歌迷们等待参加AKB48选举。) REUTERS/Yuriko Nakao

在秋叶原，有名为AKB48剧场之专用剧场，每一Team成员在此交替公演。(歌迷们等待参加AKB48选举。) REUTERS/Yuriko Nakao

2012年 6月 13日 星期三
在秋叶原，有名为AKB48剧场之专用剧场，每一Team成员在此交替公演。(歌迷们等待参加AKB48选举。) REUTERS/Yuriko Nakao
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AKB48在2010年被吉尼斯世界纪录认证为“世界上最多成员的流行团体”。(2011年6月25日，日本千叶，AKB48c成员在日本MTV音乐录影带大奖上表演。) REUTERS/Issei Kato

AKB48在2010年被吉尼斯世界纪录认证为“世界上最多成员的流行团体”。(2011年6月25日，日本千叶，AKB48c成员在日本MTV音乐录影带大奖上表演。) REUTERS/Issei Kato

2012年 6月 11日 星期一
AKB48在2010年被吉尼斯世界纪录认证为“世界上最多成员的流行团体”。(2011年6月25日，日本千叶，AKB48c成员在日本MTV音乐录影带大奖上表演。) REUTERS/Issei Kato
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2012年6月6日，日本东京，大屏幕显示出在选举中夺冠的大岛优子。 REUTERS/Yuriko Nakao

2012年6月6日，日本东京，大屏幕显示出在选举中夺冠的大岛优子。 REUTERS/Yuriko Nakao

2012年 6月 11日 星期一
2012年6月6日，日本东京，大屏幕显示出在选举中夺冠的大岛优子。 REUTERS/Yuriko Nakao
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第四届总选举现场表演。 REUTERS/Yuriko Nakao

第四届总选举现场表演。 REUTERS/Yuriko Nakao

2012年 6月 11日 星期一
第四届总选举现场表演。 REUTERS/Yuriko Nakao
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歌迷们排队等待观看AKB48选举。 REUTERS/Yuriko Nakao

歌迷们排队等待观看AKB48选举。 REUTERS/Yuriko Nakao

2012年 6月 13日 星期三
歌迷们排队等待观看AKB48选举。 REUTERS/Yuriko Nakao
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选手们祝贺大岛优子。 REUTERS/Yuriko Nakao

选手们祝贺大岛优子。 REUTERS/Yuriko Nakao

2012年 6月 11日 星期一
选手们祝贺大岛优子。 REUTERS/Yuriko Nakao
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歌迷们观看参选人的照片。 REUTERS/Yuriko Nakao

歌迷们观看参选人的照片。 REUTERS/Yuriko Nakao

2012年 6月 11日 星期一
歌迷们观看参选人的照片。 REUTERS/Yuriko Nakao
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歌迷们在选举开始前鼓舞士气。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

歌迷们在选举开始前鼓舞士气。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

2012年 6月 11日 星期一
歌迷们在选举开始前鼓舞士气。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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大岛优子(中)、渡辺麻友(右)和柏木由纪(左)分获冠亚季军。 REUTERS/Yuriko Nakao

大岛优子(中)、渡辺麻友(右)和柏木由纪(左)分获冠亚季军。 REUTERS/Yuriko Nakao

2012年 6月 13日 星期三
大岛优子(中)、渡辺麻友(右)和柏木由纪(左)分获冠亚季军。 REUTERS/Yuriko Nakao
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大岛优子夺冠后喜极而泣。 REUTERS/Yuriko Nakao

大岛优子夺冠后喜极而泣。 REUTERS/Yuriko Nakao

2012年 6月 13日 星期三
大岛优子夺冠后喜极而泣。 REUTERS/Yuriko Nakao
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大岛优子发表获胜感言。 REUTERS/Yuriko Nakao

大岛优子发表获胜感言。 REUTERS/Yuriko Nakao

2012年 6月 13日 星期三
大岛优子发表获胜感言。 REUTERS/Yuriko Nakao
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AKB48主题咖啡店。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

AKB48主题咖啡店。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

2012年 6月 11日 星期一
AKB48主题咖啡店。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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人们在AKB48主题商店内购物。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

人们在AKB48主题商店内购物。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

2012年 6月 11日 星期一
人们在AKB48主题商店内购物。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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AKB48主题商店内的纪念品。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

AKB48主题商店内的纪念品。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

2012年 6月 11日 星期一
AKB48主题商店内的纪念品。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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AKB48为主题的茶杯垫。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

AKB48为主题的茶杯垫。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

2012年 6月 11日 星期一
AKB48为主题的茶杯垫。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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2011年6月18日，台北，AKB48团体成员参加第22届金曲奖颁奖礼。 REUTERS/Pichi Chuang

2011年6月18日，台北，AKB48团体成员参加第22届金曲奖颁奖礼。 REUTERS/Pichi Chuang

2012年 6月 11日 星期一
2011年6月18日，台北，AKB48团体成员参加第22届金曲奖颁奖礼。 REUTERS/Pichi Chuang
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2011年6月25日，千叶，AKB48成员参加日本MTV音乐录影带大奖慈善义演。 REUTERS/Toru Hanai

2011年6月25日，千叶，AKB48成员参加日本MTV音乐录影带大奖慈善义演。 REUTERS/Toru Hanai

2012年 6月 11日 星期一
2011年6月25日，千叶，AKB48成员参加日本MTV音乐录影带大奖慈善义演。 REUTERS/Toru Hanai
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