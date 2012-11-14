世界上最大的核电站 World's largest nuclear plant
东京电力公司近日表示，公司名下在去年福岛核危机之后关闭的全球最大核电站柏崎刈羽核电站(Kashiwazaki Kariwa)不会很快恢复运行。(摄于2012年11月12日) REUTERS/Kim Kyung-Hoon
东京电力公司柏崎刈羽核电站驻站副经理新井四郎表示，用于保护这个装机容量8212兆瓦时电站七个反应堆不会受到海啸侵害的防护墙不会在2013年6月之前完工，“目前讨论反应堆何时重启还为时过早。”(海啸防护墙建设现场。) REmore
柏崎刈羽核电站位于新潟县柏崎市刈羽村，共有7台机组，是世界上发电能力最大的核电站。(一名工人在6号反应堆处进行全身扫描。) REUTERS/Kim Kyung-Hoon
在6号反应堆，一名工作人员进入強混凝土包封容器。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
強混凝土包封容器附近的辐射量。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
一名工作人员在废燃料池附近工作。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
主蒸汽隔离阀。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
6号反应堆的顶层。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
一名工人站在新建的、用来冷却反应堆的淡水储存池前面。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
一名工作人员查看个人辐射量。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
架子上放置着工作人员的头盔与鞋子。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
一名工作人员经过一个卡通警示牌。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
一块牌子上写着“周边监视区域”。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
一名游客站在观景厅参观柏崎刈羽核电站。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
柏崎刈羽核电站。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
柏崎刈羽核电站夜景。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon