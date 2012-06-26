世界上最丑的狗 World's ugliest dog contest
2012年6月18日，美国加州索诺马县，一只来自英国、名为“马格利(Mugly)”的中国冠毛犬夺得一年一度的“世界最丑犬”称号，它的主人获得一千美元奖金。 REUTERS/Stephen Lam
现年8岁的马格利个子不大，短鼻子、暴突眼、白胡须，在比赛中击败29名“对手”一举夺魁。 REUTERS/Stephen Lam
除了主人Bev Nicholson(中)可获得一千美元奖金，马格利可以免费享用狗粮一年。 REUTERS/Stephen Lam
马格利2005年就在英国同类比赛中当选“最丑犬”。 REUTERS/Stephen Lam
2岁的墨西哥无毛杂交犬Roman。“世界最丑犬大赛”自1975年起每年在加州索诺马－马林博览会期间举行。 REUTERS/Stephen Lam
中国冠毛犬Handsome Hector。往年大赛冠军多为中国冠毛犬，尽管这一犬种名称带有“中国”字样，关于这一品种的确切起源少有记载。 REUTERS/Stephen Lam
饲主展示14岁的中国冠毛犬Rascal。 REUTERS/Stephen Lam
评委为Rascal做检查。比赛组织方表示，评比的重要标准是天生就丑，而不是后天丑。 REUTERS/Stephen Lam
3岁的中国冠毛犬Josie。去年这冠军得主来自加利福尼亚，是一只吉娃娃和中国冠毛犬的杂交犬。 REUTERS/Stephen Lam
2岁的中国冠毛犬Icky。 REUTERS/Stephen Lam
饲主怀抱Icky。 REUTERS/Stephen Lam
墨西哥无毛犬Creature。 REUTERS/Stephen Lam
Creature展示牙齿。 REUTERS/Stephen Lam
2岁的中国冠毛犬Lodi。 REUTERS/Stephen Lam
纯种中国冠毛犬Spam-O-Rama。 REUTERS/Stephen Lam
6岁的吉娃娃犬Mouse。 REUTERS/Stephen Lam