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世界上最丑的狗 World's ugliest dog contest

2012年 6月 26日 星期二

2012年6月18日，美国加州索诺马县，一只来自英国、名为“马格利(Mugly)”的中国冠毛犬夺得一年一度的“世界最丑犬”称号，它的主人获得一千美元奖金。 REUTERS/Stephen Lam

2012年 6月 26日 星期二
2012年6月18日，美国加州索诺马县，一只来自英国、名为“马格利(Mugly)”的中国冠毛犬夺得一年一度的“世界最丑犬”称号，它的主人获得一千美元奖金。 REUTERS/Stephen Lam
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2012年 6月 26日 星期二

现年8岁的马格利个子不大，短鼻子、暴突眼、白胡须，在比赛中击败29名“对手”一举夺魁。 REUTERS/Stephen Lam

2012年 6月 26日 星期二
现年8岁的马格利个子不大，短鼻子、暴突眼、白胡须，在比赛中击败29名“对手”一举夺魁。 REUTERS/Stephen Lam
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除了主人Bev Nicholson(中)可获得一千美元奖金，马格利可以免费享用狗粮一年。 REUTERS/Stephen Lam

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除了主人Bev Nicholson(中)可获得一千美元奖金，马格利可以免费享用狗粮一年。 REUTERS/Stephen Lam
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马格利2005年就在英国同类比赛中当选“最丑犬”。 REUTERS/Stephen Lam

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马格利2005年就在英国同类比赛中当选“最丑犬”。 REUTERS/Stephen Lam
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2岁的墨西哥无毛杂交犬Roman。“世界最丑犬大赛”自1975年起每年在加州索诺马－马林博览会期间举行。 REUTERS/Stephen Lam

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2岁的墨西哥无毛杂交犬Roman。“世界最丑犬大赛”自1975年起每年在加州索诺马－马林博览会期间举行。 REUTERS/Stephen Lam
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中国冠毛犬Handsome Hector。往年大赛冠军多为中国冠毛犬，尽管这一犬种名称带有“中国”字样，关于这一品种的确切起源少有记载。 REUTERS/Stephen Lam

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中国冠毛犬Handsome Hector。往年大赛冠军多为中国冠毛犬，尽管这一犬种名称带有“中国”字样，关于这一品种的确切起源少有记载。 REUTERS/Stephen Lam
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饲主展示14岁的中国冠毛犬Rascal。 REUTERS/Stephen Lam

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饲主展示14岁的中国冠毛犬Rascal。 REUTERS/Stephen Lam
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评委为Rascal做检查。比赛组织方表示，评比的重要标准是天生就丑，而不是后天丑。 REUTERS/Stephen Lam

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评委为Rascal做检查。比赛组织方表示，评比的重要标准是天生就丑，而不是后天丑。 REUTERS/Stephen Lam
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3岁的中国冠毛犬Josie。去年这冠军得主来自加利福尼亚，是一只吉娃娃和中国冠毛犬的杂交犬。 REUTERS/Stephen Lam

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3岁的中国冠毛犬Josie。去年这冠军得主来自加利福尼亚，是一只吉娃娃和中国冠毛犬的杂交犬。 REUTERS/Stephen Lam
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2岁的中国冠毛犬Icky。 REUTERS/Stephen Lam

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2岁的中国冠毛犬Icky。 REUTERS/Stephen Lam
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饲主怀抱Icky。 REUTERS/Stephen Lam

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饲主怀抱Icky。 REUTERS/Stephen Lam
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墨西哥无毛犬Creature。 REUTERS/Stephen Lam

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墨西哥无毛犬Creature。 REUTERS/Stephen Lam
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Creature展示牙齿。 REUTERS/Stephen Lam

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Creature展示牙齿。 REUTERS/Stephen Lam
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2岁的中国冠毛犬Lodi。 REUTERS/Stephen Lam

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2岁的中国冠毛犬Lodi。 REUTERS/Stephen Lam
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纯种中国冠毛犬Spam-O-Rama。 REUTERS/Stephen Lam

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纯种中国冠毛犬Spam-O-Rama。 REUTERS/Stephen Lam
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6岁的吉娃娃犬Mouse。 REUTERS/Stephen Lam

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